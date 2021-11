¿Cómo enfrentar el duelo durante la pandemia? 3:22

(CNN) -- A nadie le sorprendió más que a la poeta Maggie Smith el hecho de que escribirse a sí misma unas palabras de ánimo diarias durante la ruptura de su matrimonio de 18 años le ayudara a sentirse mejor.

Esas pequeñas misivas, notas para sí misma tuiteadas a diario, resonaron profundamente en los lectores, que las imprimieron, las convirtieron en fondos de pantalla, las colgaron en pizarras de corcho y refrigeradores, e incluso las convirtieron en bordados de punto.

Esa respuesta de la gente que quería conservar las meditaciones de Smith la llevó a publicar "Keep Moving: Notes on Loss, Creativity and Change". El éxito del libro la llevó a publicar la continuación "Keep Moving: The Journal", un cuaderno de 52 ejercicios para cultivar la esperanza y la renovación, el 26 de octubre. Con pasajes, indicaciones y páginas en blanco, su última publicación es la encarnación formal del enfoque de “hazlo tú mismo” que algunos de los seguidores de Smith ya habían estado practicando, utilizando sus palabras para invitarlos a escribir a través de sus propios desafíos.

"No se me había ocurrido que una persona que se está ahogando pudiera lanzar una cuerda a otra persona", explicó Smith, hasta que los lectores la convencieron de lo contrario. La prueba se ve en la página.

Esta conversación fue editada y resumida para mayor claridad.

CNN: Una parte fundamental de tu mensaje es que incluso los tiempos difíciles traen consigo oportunidades. ¿Cómo podemos abrir nuestra conciencia a lo bueno que tan a menudo acompaña a lo malo?

Maggie Smith: Quiero reconocer que no es fácil ni intuitivo agradecer las partes buenas de la dificultad por la que estás pasando. A veces, puede parecer un agravio cuando las personas bien intencionadas te piden que mires el lado bueno. No tienes que pasar directamente al pensamiento positivo tras las malas noticias, el dolor o la pena. Todos nos merecemos un poco de tiempo para compadecernos. ¿Pero luego qué?

Escribir es una de las formas en las que puedo sacar esas cosas buenas. Si me siento a escribir una lista de todas las cosas que me decepcionan, enfurecen y frustran, será una lista larga. Pero entonces también tengo que responsabilizarme de escribir la otra lista: la lista de "sí, y..." que revela las oportunidades que presenta la dificultad.

CNN: Escribir ha sido tu vehículo desde mucho antes de tu divorcio y la pandemia. Dices que no tienes una práctica de escritura diaria, pero aún así has conseguido crear el espacio para encontrar el camino y salir de las dificultades a través de la escritura. ¿Qué podría animar a otros a comprometerse con las preguntas de este diario, algunas de las cuales son difíciles?

Smith: En la introducción digo: "Haz lo que te funcione". Construí este diario con 52 preguntas. Podrías fijarte el objetivo de responder una por semana durante un año. Elige qué día y conviértelo en un ritual de autocuidado. Podrías meterlo en tu bolso de trabajo para abrirlo y hojear cualquier página cuando tengas un poco de tiempo libre.

O bien, si quieres sumergirte en él y leerlo a fondo, puedes leerlo entero en una semana. El objetivo es abierto. Mi esperanza es que el diario ayude a la gente a despertar algo en su cerebro.

Creo que una de las claves tanto de la productividad como del autocuidado es darnos permiso para hacerlo como queramos sin albergar ninguna culpa. Castigarte por no llevar el diario va en contra del propósito de tener un diario que nos ayude a superar los retos.

¿Es posible vencer el miedo? Una técnica puede ayudarte 14:11

CNN: Una de mis frases favoritas del diario es: "Te mereces la compasión que extiendes a los demás". ¿Qué quieres decir con eso?

Smith: A veces sentimos repulsión a lo que percibimos como autocompasión. Pero la autocompasión consiste en tratarse a uno mismo con el mismo cuidado que le darías a un amigo –o incluso a tu enemigo– si viniera a ti cargando con lo que tú llevas.

Si alguien dijera: "Estoy pasando por un divorcio terrible", o “perdí mi trabajo", o "estoy tan deprimido que no puedo ni bañarme", no dirías: "¿Qué te pasa?" O "Si fueras otro tipo de persona, no te habría pasado esto". O "Contrólate. Mira qué hermosa vida tienes". Pero seguro que nos lo decimos a nosotros mismos.

Gran parte de "Keep Moving", tanto el libro como el diario, trata de tomarnos tiempo y tratarnos con más amabilidad. Después de todo, ningún refuerzo positivo externo puede superar una voz interior que, francamente, te miente. Es fundamental examinar esa voz interior y llamar su atención cuando no es honesta.

A veces es más fácil comprender lo terriblemente duro que has sido contigo mismo cuando lo ves en tinta sobre el papel. Imagina que le dices a un amigo o a un vecino eso que escribiste sobre ti. Nunca lo harías. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti mismo?

CNN: Dices que la repetición reconfigura el cerebro. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la escritura como vehículo de curación?

Smith: A veces pensamos en la mente como algo flotante, pero el cerebro es una entidad física que podemos recablear con nuestros hábitos. Puedes cambiar literalmente tu forma de pensar si te comprometes con rituales positivos cada día, ya sea meditando, dando un largo paseo o escribiendo.

CNN: Los estudios han demostrado que escribir sobre las emociones no solo puede ayudar a curar el estrés y los traumas, sino también a reforzar el sistema inmunológico. Las investigaciones dicen que tomar notas a mano es más eficaz que tomar notas en la computadora para almacenar información, ya que al teclear "se produce un procesamiento menos profundo". ¿Algo de esto resuena con tu experiencia?

Smith: Esa ciencia tiene mucho sentido para mí. Como no sé escribir a máquina, la necesidad de escribir surge como el impulso de tomar un bolígrafo y un papel. Hay poder en ver las palabras en mi letra. Incluso desde la distancia, sé que son mías. Incluso el sonido de mi instrumento sobre la página forma parte de mi proceso. Ese pequeño sonido de garabateo mientras presionas furiosamente el bolígrafo sobre la página es palpable, sensorial, algo real y no está solo en el éter. Eso me atrae.

No solía considerarme una persona que escribiera un diario, pero hoy en día todos tenemos que encontrar diferentes caminos para el autocuidado.

CNN: Personas que se enfrentan a diferentes cambios desestabilizadores, ya sea una muerte, divorcio, pérdida de trabajo, enfermedad crónica, problemas de sobriedad, se han puesto en contacto contigo para decir que han encontrado consuelo en tus palabras. ¿Por qué los conceptos de "Keep Moving" se ajustan a tantas experiencias vitales diferentes?

Smith: Todos podemos beneficiarnos de replantear las dificultades para ver las posibilidades. Si solo nos contamos a nosotros mismos una historia negativa sobre lo que estamos atravesando, sea grande o pequeña, es fácil que nos quedemos atascados en esa historia y nos encasillemos en otras áreas de la vida.

La vida implica una constante revaluación y recalibración. Incluso los cambios "con mayúsculas", como la muerte, el divorcio o ciertos diagnósticos, implican cambios más pequeños anidados dentro de los más grandes. "¿Me quedo en la casa?" "¿Qué hacemos con los niños?"

El cambio es una constante. El objetivo es encontrar la manera de superar las dificultades con un sentimiento de optimismo o esperanza, enseñándonos a ver incluso los cambios no deseados no como algo totalmente destructivo, sino también como lugares de creatividad.

-- Jessica DuLong es una periodista con sede en Brooklyn, colaboradora de libros, entrenadora de escritura y autora de "Saved at the Seawall: Stories from the September 11 Boat Lift" y "My River Chronicles: Rediscovering the Work that Built America".