La COP26 llega a su fin tras dos semanas de negociaciones clave. ¿Qué se logro?

La cumbre climática de la ONU en Glasgow, la COP26, llega a su fin después de dos semanas de intensas negociaciones. En esta edición especial de nuestro newsletter diario, te proponemos repasar los acuerdos clave, así como algunos de los momentos más destacados del encuentro.

1

Acuerdo de la COP26 reconoce al carbón como culpable de la crisis climática, pero solo se compromete a su “disminución gradual”

El acuerdo final de la COP26, que se alcanzó el sábado tras conversaciones maratónicas, apunta explícitamente al carbón, el mayor contribuyente al cambio climático. En las 25 cumbres anteriores a Glasgow, nunca un acuerdo ha mencionado el carbón, el petróleo o el gas, o incluso los combustibles fósiles en general, como impulsores —y mucho menos como las causas principales— de la crisis climática. Sin embargo, el acuerdo se compromete a una "disminución gradual" del carbón en lugar de una "eliminación".

2

La lucha de los jóvenes

Los jóvenes hicieron escuchar sus voces con fuerza en la COP26, especialmente en las calles de Glasgow, donde encabezaron manifestaciones mutitudinarias para exigir a los países una acción significativa para combatir el cambio climático. Varias generaciones están llegando a la mayoría de edad en un mundo que se está calentando mucho más rápido de lo que los científicos habían predicho, y ven con ojos claros la catástrofe climática que se avecina. Estas son sus historias.

Duro mensaje de Greta Thunberg ante miles de manifestantes 1:11

3

Un escollo clave: el dinero para las medidas de adaptación

¿Quién debe pagar por las medidas necesarias para adaptarse a la crisis climática? Este fue uno de los tantos debates de la COP26. Y, mientras los países lo discutían, la ONU reveló en un informe que los costos estimados para adaptarse a los peores efectos del aumento de temperaturas en los países de ingresos bajos son de cinco a 10 veces mayores de la cantidad de dinero que fluye actualmente hacia esas regiones. Los países ricos prometieron US$ 100.000 millones anuales para 2020, y no cumplieron, pero según el organismo esto ya no es suficiente: los costes de adaptación para los países de bajos ingresos alcanzarán entre US$ 140.000 y US$ 300.000 millones anuales en 2030.

Ministro da mensaje a la COP26 con el agua a las rodillas 0:46

4

La negativa de los grandes fabricantes de automóviles

Los principales actores de la industria automotriz, entre ellos Toyota y Volkswagen, se negaron a firmar una declaración para comprometerse a vender solamente autos y camionetas de emisiones cero para 2040 a nivel mundial, y a más tardar en 2035 en los mercados principales. Sin embargo, la negativa no fue solo de las empresas. Algunos países, entre ellos Estados Unidos y China, los dos mayores mercados de automóviles, tampoco pusieron la firma.

publicidad

Estas marcas rechazan vender solo autos de cero emisiones 1:02

5

Y mientras, puertas afuera, los expertos en domesticar el agua se reinventan

Los neerlandeses han luchado durante siglos para mantener el agua fuera de su territorio. Con sus muros, bombas y diques, han demostrado ser unos verdaderos expertos en domesticarla. Sin embargo, el cambio climático ha hecho que las técnicas que han aplicado y enseñado no necesariamente sean las más adecuadas, y están aprendiendo que la mejor opción puede ser, en algunos casos, dejar que ciertas áreas se inunden. Su proyecto para sobrevivir implica un cambio cultural y un gran compromiso de la ciudadanía por el bien común. Aquí te lo explicamos.

Así se verá el planeta si la temperatura sube más de 1,5 °C 2:01

Cifra del día

2,4 grados Celsius

Hay una cifra clave para medir el éxito de las negociaciones en Glasgow: ¿a cuánto permitirían limitar el aumento de las temperaturas globales? Los científicos han dicho que, para evitar las peores consecuencias del cambio climático, el alza debería limitarse a 1,5 grados Celsius. La trayectoria actual, según la ONU, es de un aumento de 2,7 grados Celsius. Durante la primera semana de la cumbre, la Agencia Internacional de Energía dijo que, con algunos de los compromisos que se habían anunciado, se podía limitar a 1,8 grados Celsius. Sin embargo, días después el análisis fue menos optimista: según Climate Action Tracker, iríamos en camino de un alza de 2,4 grados Celsius con los nuevos compromisos incluidos.

Abdalah Mokssit: Hay eventos climáticos que no tienen vuelta atrás 8:53

Cita del día

"Como estoy seguro de que les ocurre a todos ustedes, hay momentos en los que me siento desanimado, en los que el futuro parece sombrío y dudo que la humanidad pueda ponerse de acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Y las imágenes de la distopía empiezan a colarse en mis sueños. Y sin embargo, cada vez que siento ese desánimo, me recuerdo que el cinismo es el recurso de los cobardes. No podemos permitirnos la desesperanza".

Uno de los discursos más destacados de la cumbre climática fue el del expresidente Barack Obama, que criticó a su sucesor, Donald Trump, por sus "cuatro años de hostilidad hacia la crisis climática", y también a los presidentes de China y Rusia, que no asistieron a la cumbre, señalando que sus planes parecían carecer del sentido de "urgencia" que la situación requería. Repasa aquí las claves de su discurso.

Obama dice que falta acción para controlar el cambio climático 0:45

Y para terminar

Cómo el arte puede convertir la apatía en acción por el clima

Cristina Mittermeier es bióloga marina y activista pionera en el campo de la fotografía conservacionista y del clima. En 2017, publicó una fotografía de un oso polar demacrado en una tundra ártica estéril que vieron millones de personas y que fue puntapié para una conversación global sobre el cambio climático. Aquí, explica cómo la fotografía y la narración de historias pueden ponerse al servicio del planeta para comprometer a las personas a pasar a la acción.