Los países con más (y menos) percepción de corrupción en América Latina. La secuenciación genómica es crucial en la batalla contra el coronavirus.

Decenas mueren en accidente en México; la mayoría serían migrantes

Al menos 54 personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando un camión volcó en Chiapas, en el sur de México, el jueves. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los vehículos involucrados en el accidente transportaba migrantes centroamericanos. "Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas", dijo en su cuenta oficial de Twitter. Esto es lo que sabemos.

Los países con más (y menos) percepción de corrupción en América Latina

El más reciente reporte de Transparencia Internacional que evalúa el problema en todo el mundo revela que la región está estancada y prácticamente no muestra avances en su lucha contra la corrupción. La organización no gubernamental establece un ranking de 180 países, en el que 0 puntos corresponde a aquellos en los que hay total percepción de corrupción y 100 a aquellos donde se considera que no existe. Venezuela es donde esta percepción es la más alta en Latinoamérica con tan solo 15 puntos y en la posición 176 de toda la lista. Le siguen Haití con un puntaje de 18, Nicaragua con 22 y luego Honduras, con 24 puntos.

El binomio pandemia-pobreza en América Latina

Cuarentenas, cierres de fronteras, teletrabajo y calles vacías... Las restricciones sanitarias impuestas en el contexto de la pandemia de covid-19 en 2020 y parte de 2021 golpearon con fuerza a la economía global, aumentando el número de pobres. Y América Latina, una región particularmente afectada por la desigualdad, no fue la excepción.

Revés para Trump

Una corte federal de apelaciones falló en contra del expresidente de EE.UU. Donald Trump en su intento por evitar que sus registros de la Casa Blanca sean entregados a la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga los incidentes del 6 de enero.

La secuenciación genómica, crucial en la batalla contra el coronavirus

Cuando los virus se propagan a través de poblaciones, mutan. La mayoría de las mutaciones no alteran significativamente el comportamiento de un virus, pero algunas pueden ser preocupantes. La secuenciación genómica implica decodificar el material genético de un virus para detectar las mutaciones y determinar qué efecto podrían tener en el virus, por ejemplo, si podrían hacerlo más transmisible o más peligroso, en términos de la gravedad de la enfermedad que puede causar.

Este es el color del año, según Pantone, para 2022

Es la primera vez que la empresa fabrica un color en lugar de recurrir a su archivo preexistente, una decisión que fue un elemento vital en el proceso de selección de este año.

Un enjambre de terremotos continúa frente a la costa del Pacífico de EE.UU., pero los expertos no parecen preocupados

Si bien la principal preocupación con los grandes terremotos tan lejos de la tierra es la posibilidad de tsunamis, "eventos del tamaño que han ocurrido hasta ahora en este enjambre no generarán tsunamis notables", escribe el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Lyft no obligará a sus empleados a volver a la oficina hasta 2023

Lyft va a dar a sus empleados un año más para trabajar a distancia, una medida sorprendente, entre las grandes empresas que siguen retrasando la vuelta a la oficina.

Descalifican a 43 camellos ​​de un concurso de belleza por el uso de bótox y otras 'manipulaciones'

Los organizadores de un popular concurso de belleza de camellos en Arabia Saudita han descalificado a 43 concursantes, después de tomar medidas enérgicas contra las inyecciones de bótox y otras formas de "manipulación" por parte de los criadores.

2021: las mejores fotos de un año extraordinario

El año 2021 fue extraordinario, incluso sin precedentes, con noticias que se desvelaron rápidamente, comenzando con el violento ataque al Capitolio de EE.UU. que nos sacudió el sexto día de enero y que dejó fotos memorables.

184.000

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzan un nuevo mínimo en 52 años: 184.000 solicitudes.

"Si no vuelvo a Cuba, ellos me ganan"

El activista y dramaturgo cubano, Yunior García, habló con CNN sobre su polémica decisión de huir a España. Destaca que su objetivo es regresar a la isla.

Cosas que probamos y amamos este año

Probamos muchos productos en 2021 y creemos que estos serán un gran regalo.

Mira a un millón de tortugas recuperar su libertad y volver al río Amazonas

Para combatir la disminución de las tortugas del río Amazonas, un proyecto de conservación liberó a un millón de ellas en la frontera entre Brasil y Bolivia.