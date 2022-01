¿Cómo afectaría a América Latina una guerra en Ucrania? 2:21

(CNN) -- La llamada de este jueves entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, "no fue bien", dijo un alto funcionario ucraniano a CNN, en medio de desacuerdos sobre los "niveles de riesgo" de un ataque ruso.

La Casa Blanca, sin embargo, rebatió la versión del funcionario, advirtiendo que fuentes anónimas estaban "filtrando falsedades". Sí afirmaron que Biden advirtió a Zelensky que una invasión inminente es una "clara posibilidad".

En la llamada, que el funcionario ucraniano describió como "larga y franca", Biden advirtió a su homólogo ucraniano que un ataque ruso podía ser inminente, diciendo que una invasión era ya prácticamente segura, una vez que el terreno se congelara a finales de febrero, según el funcionario.

Sin embargo, Zelensky reafirmó su posición de que la amenaza de Rusia sigue siendo "peligrosa pero ambigua", y no es seguro que se produzca un ataque, dijo el funcionario.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne, refutó la descripción de la llamada hecha por el alto funcionario ucraniano. "Fuentes anónimas están 'filtrando' falsedades", dijo a CNN. "El presidente Biden dijo que hay una clara posibilidad de que los rusos invadan Ucrania en febrero. Lo ha dicho públicamente y llevamos meses advirtiendo de ello. Los informes sobre algo más o diferente que eso son completamente falsos".

La franca discusión entre los dos líderes se produce mientras Estados Unidos y la OTAN siguen preparándose para la perspectiva de una invasión rusa. Aunque han insistido en la necesidad de la diplomacia, la Casa Blanca ha advertido que una invasión podría ser inminente con decenas de miles de tropas rusas concentradas en la frontera ucraniana.

La llamada duró una hora y 20 minutos este jueves, según un funcionario de seguridad nacional de EE.UU., lo que pone de relieve los extensos temas que los dos líderes tuvieron que discutir en medio de la acumulación de tropas rusas. El funcionario describió la llamada como "larga y seria", pero "productiva", ya que Biden y Zelensky discutieron las recientes agresiones de Rusia.

Biden le dijo a Zelensky que los funcionarios estadounidenses han evaluado que podría producirse una invasión en febrero, pero no dijo que lo haría definitivamente, dijo el funcionario.

La Casa Blanca dice que Biden prometió que EE.UU. "respondería con decisión" si Rusia invade

Una lectura de la Casa Blanca de la llamada dijo que Biden "reafirmó" a Zelensky que Estados Unidos "respondería decisivamente si Rusia sigue invadiendo Ucrania". Biden también dijo que EE.UU. explorará "apoyo macroeconómico adicional" para ayudar a la economía ucraniana como resultado de la acumulación militar de Rusia.

"El presidente Biden señaló que Estados Unidos proporcionó a Ucrania más de US$ 500 millones en asistencia humanitaria y para el desarrollo en el último año, y está explorando un apoyo macroeconómico adicional para ayudar a la economía de Ucrania en medio de la presión resultante de la acumulación militar de Rusia", dijo la Casa Blanca en la lectura.

Un portavoz de Zelensky también rebatió la caracterización de la llamada por parte del funcionario ucraniano. Zelensky tuiteó que él y Biden tuvieron una larga llamada en la que "discutieron los recientes esfuerzos diplomáticos sobre la desescalada y acordaron acciones conjuntas para el futuro". El presidente ucraniano dijo que agradeció a Biden la asistencia militar en curso y dijo que "también se discutieron las posibilidades de apoyo financiero a Ucrania".

Sin embargo, el alto funcionario ucraniano declaró a CNN que Biden dijo que no se ofrecería a Ucrania una ayuda militar significativamente mayor.

Zelensky instó a su homólogo estadounidense a "calmar los mensajes", advirtiendo del impacto económico del pánico, según el funcionario. También dijo que la inteligencia ucraniana ve la amenaza de forma diferente.

El líder ucraniano señaló un reciente avance en las negociaciones con Rusia en París, y dijo que esperaba que se mantuviera el acuerdo de alto el fuego con los rebeldes en el este de Ucrania. También dijo que las conversaciones entre EE.UU., Rusia y la OTAN todavía tienen un cierto recorrido antes de que se agoten los esfuerzos diplomáticos, dijo el funcionario.

Más temprano, otra fuente de la parte estadounidense dijo que en la Casa Blanca se reconoce que Zelensky tiene "múltiples audiencias" y está tratando de equilibrarlas. "Por un lado, quiere ayuda, pero tiene que asegurar a su pueblo que tiene la situación bajo control. Es un equilibrio difícil", dijo la fuente.

El Pentágono dice que la acumulación de fuerzas rusas continúa

La acumulación militar de Rusia a lo largo de la frontera ucraniana aumentó en las últimas 24 horas, dijo el Pentágono este jueves, mientras Estados Unidos espera la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin a sus propuestas escritas presentadas a Moscú este miércoles.

"Seguimos viendo, incluso en las últimas 24 horas, una mayor acumulación de fuerzas de combate creíbles dispuestas por los rusos en, de nuevo, la parte occidental de su país y en Belarús", dijo el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa.

Kirby describió la acumulación como "no dramática" pero "tampoco esclerótica".

Estados Unidos sigue manteniendo la esperanza de que los esfuerzos diplomáticos con Rusia puedan conducir a una desescalada. Este miércoles, EE.UU. y la OTAN presentaron por separado respuestas escritas a las preocupaciones de Rusia, una apertura que Moscú había solicitado. Aunque EE.UU. no reveló el contenido del documento, el secretario de Estado Antony Blinken dijo a los periodistas el miércoles que no daba pie a la "política de puertas abiertas" de la OTAN, lo que deja a EE.UU. en desacuerdo con la demanda central de Rusia de que la OTAN se comprometa a no admitir nunca a Ucrania.

Putin leyó las respuestas de EE.UU. y la OTAN, dijo este jueves un portavoz del Kremlin, pero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que no abordaban las principales preocupaciones de Rusia.

"No hay ninguna reacción positiva sobre la cuestión principal en este documento", dijo Lavrov a los periodistas en Moscú. "La cuestión principal es nuestra clara posición sobre la inadmisibilidad de una mayor expansión de la OTAN hacia el Este y el despliegue de armas de ataque que podrían amenazar el territorio de la Federación Rusa".

Blinken dijo el jueves que había "escuchado una variedad de respuestas iniciales de diferentes personas en Rusia al documento que compartimos con ellos, así como al documento que la OTAN compartió con ellos".

"Pero la respuesta que cuenta es la del presidente Putin, y según tenemos entendido, de acuerdo con los rusos, estos papeles están sobre su mesa", dijo en una entrevista con Radio Free Europe/Radio Liberty.

"Y esperamos su respuesta, que estoy seguro que será transmitida a través del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y otros en los próximos días. Eso es lo que más importa", añadió.

Este jueves por la noche, la embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, pidió que se celebrara una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis este lunes.

Funcionarios estadounidenses han seguido insistiendo en que estaban preparados para actuar independientemente de si Rusia persigue la diplomacia o una mayor agresión hacia Ucrania, y este jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que "nada está fuera de la mesa" en lo que respecta a las sanciones en caso de que Moscú invada el país, incluyendo la eliminación del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania y la retirada de Rusia del sistema de pagos internacional SWIFT.

"La comisión es responsable de diseñar, dar forma y desarrollar las sanciones", dijo von der Leyen a Christiane Amanpour de CNN. "Tenemos muy claro que si hay cualquier otra agresión o agresión militar de Rusia contra Ucrania, habrá consecuencias masivas, y graves costes para Rusia".

El Pentágono detalla las tropas en alerta máxima

A principios de esta semana, hasta 8.500 tropas estadounidenses fueron puestas en alerta máxima para preparar su despliegue en Europa del Este. Esas tropas incluyen elementos de la 82ª división aerotransportada en Fort Bragg, Carolina del Norte, así como elementos del 18º Cuerpo Aerotransportado, la 101ª División Aerotransportada y la Cuarta División de Infantería, dijo Kirby el jueves.

Estas unidades incluyen "apoyo médico, apoyo aéreo, apoyo logístico" y "formación de combate", dijo el portavoz del Pentágono.

Dentro de Europa, Kirby dijo que el general jefe del Mando Europeo de EE.UU., el general Tod Wolters, estaba "tomando medidas prudentes" para asegurarse de que las tropas de EE.UU. con base en Europa pudieran ser trasladadas dentro del continente si fuera necesario.

El Pentágono "no descarta" la posibilidad de trasladar fuerzas en Europa para "ayudar a reforzar las capacidades de los aliados de la OTAN", dijo Kirby.

CNN informó este miércoles que EE.UU. y un puñado de aliados están en conversaciones para desplegar miles de tropas más en los países de Europa del Este de la OTAN antes de cualquier posible invasión rusa de Ucrania como muestra de apoyo ante la actual agresión de Moscú, según tres funcionarios estadounidenses familiarizados con las conversaciones.

Entre los países que están considerando aceptar los despliegues están Rumania, Bulgaria y Hungría. Los despliegues serían de aproximadamente 1.000 efectivos en cada país y serían similares a los grupos de combate avanzados actualmente estacionados en los Estados Bálticos y Polonia.

"Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la OTAN. Y vamos a consultar con los aliados, como hemos hecho ciertamente en los próximos días. Y si hay formas en las que podemos ayudar a reforzar sus capacidades para ayudar a sus posturas defensivas, vamos a considerar seriamente eso", dijo Kirby.

Kaitlan Collins, Jennifer Hansler, Natasha Bertrand, Ellie Kaufman y Kylie Atwood, de CNN, contribuyeron con sus informes.