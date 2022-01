Biden insta a Ucrania a prepararse para el impacto, dice funcionario ucraniano

Un alto funcionario ucraniano le dijo a CNN que la reciente llamada entre el presidente Biden y Zelensky “no salió bien”, y resurgieron los desacuerdos sobre los “niveles de riesgo” con respecto a un posible ataque ruso.

En la llamada, descrita por el funcionario como “larga y franca”, dijo que el presidente Biden le dijo a su homólogo ucraniano que un ataque ruso puede ser inminente. Según el funcionario, el presidente Zelensky de Ucrania reafirmó su posición de que la amenaza de Rusia sigue siendo “peligrosa pero ambigua”. Pero no es seguro, dijo Zelensky, que se produzca un ataque.

El presidente Biden no estuvo de acuerdo e insistió en que una invasión ahora era prácticamente segura, una vez que el suelo se congelara a fines de febrero, dijo el funcionario a CNN, y agregó que el presidente de los EE.UU. dijo que la capital de Ucrania, Kyiv, podría ser “saqueada” y que las fuerzas rusas pueden intentar ocuparla.

El presidente Biden, según el funcionario, le dijo a su homólogo ucraniano que el país no recibiría una ayuda militar significativamente mayor. No habría tropas estadounidenses, se informa que el presidente Biden reiteró, no habría sistemas de armas sofisticados y no habría progreso en la OTAN. Ucrania debería, en palabras del presidente Biden, “prepararse para el impacto”, según el funcionario.

El funcionario dijo que el presidente Biden rechazó los llamados ucranianos para que se impongan sanciones a Rusia antes de cualquier invasión, y dijo que el líder estadounidense volvió a dejar en claro que las sanciones solo se impondrían a Moscú después de un avance ruso en territorio ucraniano.

En su respuesta, el funcionario le dijo a CNN que el presidente Zelensky instó a su homólogo estadounidense a “calmar los mensajes”, advirtiendo sobre el impacto económico del pánico. También dijo que la inteligencia ucraniana ve la amenaza de manera diferente a otros países de Europa.

El líder ucraniano señaló un avance reciente en las negociaciones con Rusia en París y dijo que esperaba que se mantuviera un acuerdo de alto el fuego con los rebeldes en el este de Ucrania. También dijo que las conversaciones de la OTAN entre Estados Unidos y Rusia todavía tenían un largo camino por recorrer antes de que se agotaran los esfuerzos diplomáticos.