Esto sucedió en los Juegos Olímpicos de Invierno este lunes

El tercer día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 estuvo repleto de acción olímpica junto con noticias políticas y pandémicas. Aquí están las cosas clave que debes saber:

Los atletas chinos nacidos en EE.UU., bajo escrutinio: La patinadora artística china de origen estadounidense Zhu Yi se cayó dos veces y quedó quinta en la prueba de este lunes. La joven de 19 años fue objeto de fuertes críticas en las redes sociales chinas, y muchos cuestionaron por qué fue elegida para representar a China en lugar de una atleta nacida en el país. Por su parte, la esquiadora de estilo libre Eileen Gu --también nacida en California y un año más joven que Zhu-- ha cautivado al público chino por su fluido mandarín y su familiaridad con la cultura china.

Marcas históricas: La patinadora artística de la República de Corea, Kamila Valieva, hizo historia al convertirse en la primera mujer en lograr un salto cuádruple en los Juegos de Invierno. La joven de 15 años es una de las atletas más jóvenes que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, pero no es la más joven. La patinadora de velocidad holandesa Ireen Wüst se convirtió en la primera atleta --hombre o mujer-- en ganar una medalla de oro individual en cinco Juegos Olímpicos distintos. La deportista de 35 años se impuso este lunes en la prueba femenina de 1.500 metros de patinaje de velocidad. Su primera medalla de oro la consiguió en 2006.

Un icono del esquí estadounidense se cae: Mikaela Shiffrin se estrelló en el gran eslalom y dijo: "Nunca superaré esto". La tres veces medallista olímpica obtuvo un "Did Not Finish" en su primera carrera, tras no poder completar el recorrido, poniendo fin a cualquier esperanza de medalla en la prueba, que ganó la sueca Sara Hector.

Retrasos por el covid-19: La pandemia sigue siendo noticia en los Juegos Olímpicos, ya que cada día se registran nuevos casos, entre ellos el de una patinadora artística del equipo estadounidense. La preocupación por el covid también provocó un retraso de una hora en el partido de hockey sobre hielo femenino de este lunes entre la ROC y Canadá, mientras los equipos esperaban los resultados de las pruebas. Finalmente, jugaron la mayor parte del partido con mascarillas. El equipo de la ROC se quitó las mascarillas después del tercer periodo.

Peng Shuai: Los funcionarios olímpicos se reunieron con la superestrella del tenis chino Peng Shuai durante una cena este sábado, cumpliendo con la promesa de mantener una reunión con la exolímpica, que ha sido el centro de la preocupación internacional después de que alegara que había sido presionada para mantener relaciones sexuales por un alto funcionario retirado del Partido Comunista Chino, una acusación explosiva de la que parece haberse retractado.