(CNN) -- Snapchat anunció el viernes una función similar a un sistema de amigos que permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con sus amigos durante un tiempo.

La función de seguridad se está implementando a medida que más personas regresan a los campus escolares, viajan, salen en citas y retoman lo que hacían antes de la pandemia, dijo la compañía. La función, similar a la aplicación Find My de Apple, permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con un amigo durante 15 minutos, una hora o hasta ocho horas.

Snapchat se asoció con It's On Us, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2014 para combatir las agresiones sexuales en los campus, para crear la función.

Desde 2017, Snapchat permite a los usuarios compartir sus ubicaciones con amigos en su función Snap Map, que actualiza una ubicación solo cuando el usuario tiene la aplicación abierta. La compañía dijo que 250 millones de usuarios utilizan Snap Map cada mes.

El pasado mes de mayo, Snapchat señaló que había alcanzado los 500 millones de usuarios activos mensuales. Según una encuesta realizada por la empresa, el 78% de los usuarios de su aplicación en EE.UU. no dudarían en compartir sus ubicaciones en Snap Map, y la mayoría lo hace como una forma segura de conectarse con otros.

Al igual que Snap Map, la nueva función permanecerá desactivada por defecto. Los Snapchatters pueden activar su ubicación "en un instante", según la compañía, pero solo con amigos específicos. Para reducir el riesgo de acoso, la empresa limitó la cantidad de tiempo y con quiénes los Snapchatters pueden compartir su ubicación instantánea.

Los Snapchatters pueden empezar a utilizar la función accediendo al perfil de un amigo y tocando la nueva opción que permite compartir en directo. La aplicación ofrece un aviso emergente que advierte a los usuarios de que la función debe compartirse solo con amigos y familiares de confianza.

La empresa también anunció esta semana que los usuarios de Snapchatters podrán cambiar sus nombres de usuario a partir de finales de febrero, una función que no estaba disponible en Estados Unidos.