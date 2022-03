Ucrania pide entrar a Unión Europea: ¿qué reacción hubo? 0:58

(CNN Español) -- Mientras las bombas rusas caían sobre Kyiv, Járkiv y otras ciudades de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pidió el lunes a la Unión Europea que "admita urgentemente a Ucrania" en el bloque.

"Hacemos un llamado a la Unión Europea para que admita urgentemente a Ucrania utilizando un nuevo procedimiento", dijo Zelensky en un mensaje de video. "Estamos agradecidos a los socios por apoyarnos. Pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y ser iguales a ellos".

Margaritis Schinás, vicepresidente de la Comisión Europea, dijo el martes a Becky Anderson de CNN que existe un amplio apoyo para que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea.

Ese mismo día el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que insta a las instituciones de la Unión Europea a "trabajar para otorgar" a Ucrania el estatus de país candidato a la UE, dijo en un comunicado.

La resolución fue votada a favor por 637 miembros del Parlamento Europeo (MEP) y condenó "en los términos más enérgicos posibles la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia y exigió que el Kremlin ponga fin a todas las actividades militares en el país".

¿Pero, más allá de las declaraciones de Zelensky y el apoyo del Parlamento Europeo, puede Ucrania sortear un proceso que lleva años e ingresar rápidamente a la UE en un contexto de guerra?

Un escenario "difícil"

"Lo veo difícil que sea expedito", dijo el analista político Octavio Pescador a Juan Carlos López, de CNN.

"Primero que nada, las naciones que respaldan esa inclusión rápida son los nuevos, los más cercanos al este. No son Francia e Italia, no son el grupo toral. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de revisión muy, muy extenso. No es fácil entrar", agregó.

Pescador resaltó que si la UE habilitara un camino más rápido para el ingreso de Ucrania, relajando algunas de las reglas aplicadas al proceso de revisión, esto le permitiría a la población ucraniana trasladarse fácilmente a otros países de Europa Occidental.

Al momento, se cree que más de 500.000 personas han salido de Ucrania por la guerra, en su mayoría hacia Polonia, de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Entonces esa admisión (de Ucrania en la UE) tiene aquí implicaciones económicas de largo plazo", agregó.

Al momento de solicitar el ingreso, Ucrania mantiene una estrecha relación de cooperación con la UE, especialmente debido al acuerdo comercial firmado entre ambas partes en 2014.

Cómo funciona la admisión de nuevos miembros a la UE

La admisión de un nuevo país al bloque es un proceso largo y complejo que se basa en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, de acuerdo con información en su página oficial.

Existen dos grandes requisitos: ser un país europeo y respetar los valores comunes de los Estados miembros, es decir "la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías".

En la práctica, además, se requiere contar con un gobierno democrático, un buen historial de derechos humanos y una política económica sólida.

Adaptar las instituciones, estándares e infraestructura del país candidato para cumplir con estas obligaciones puede tomar un largo tiempo, durante el cual se somete a numerosas revisiones de parte de la Comisión Europea.

Al culminar exitosamente este proceso de revisión se firma un tratado de admisión a la Unión Europea, pero este texto no será valido si no es aprobado por la Comisión Europea, el Concejo Europeo, el Parlamento Europeo y todos los 27 países miembros de la UE.

¿Cuánto tarda todo este proceso?

Depende de cada país y su situación interna. Austria concluyó su proceso en cinco años (1989-1995), mientras que a Croacia le llevó una década (2003-2013).

Mientras que hay otros procesos que permanecen abiertos pero sin grandes avances, como el de Turquía, que solicitó la membresía en 1987 (a la Comisión Europea, en ese entonces), o Albania, que lo hizo en 2009.

¿Por qué hay países que quieren ingresar en la Unión Europea?

La Unión Europea es una organización internacional formada por 27 países europeos, que rige las políticas económicas, políticas, sociales y de seguridad comunes de sus Estados miembros.

Según el sitio web de la UE, los objetivos de la Unión Europea son establecer la ciudadanía europea, garantizar la libertad, la justicia y la seguridad, promover el progreso económico y social y afirmar el papel de Europa en el mundo.

La capital del bloque está en Bruselas, Bélgica, y unas 446 millones de personas viven dentro de sus fronteras.