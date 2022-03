Deportistas de Ucrania quieren defender a su país de Rusia 0:59

(CNN)-- La estrella del tenis ucraniano Sergiy Stakhovsky estaba de vacaciones con su familia en Dubái cuando las fuerzas rusas invadieron su país de origen.

Tomó la difícil decisión de dejar a su esposa y sus tres hijos pequeños en su hogar en Hungría y regresar a su tierra natal para unirse a la lucha. Ahora es miembro de los reservistas del Ejército que ayudan a defender la capital ucraniana, Kyiv.

Mientras un convoy militar ruso se acerca a la ciudad y el temor flota en el aire, Stakhovsky, de 36 años, dice que está preparado para hacer lo que sea necesario. Le dijo a Brianna Keilar de CNN el jueves que su objetivo es ayudar a salvar a Ucrania para sus ciudadanos y sus hijos.

“Aquí nací, mis abuelos están enterrados aquí y me gustaría tener una historia para contarles a mis hijos”, dijo. "Nadie aquí quiere que Rusia los libere, tienen libertad y democracia... y Rusia quiere traer desesperación y pobreza".

Stakhovsky se había retirado del tenis profesional solo unas semanas antes en el Abierto de Australia, poniendo fin a una carrera de 18 años. Ahora está agazapado con sus compañeros soldados civiles en Kyiv y luchando con su decisión.

Se siente culpable por dejar a su familia

Stakhovsky, que llegó a ser el jugador número 31 en el ranking mundial, una vez venció a Roger Federer en una gran sorpresa en Wimbledon en 2013.

En enero, estaba jugando su último partido profesional en el Abierto de Australia. Ahora sus días de retiro implican miedo e incertidumbre, escuchando sirenas antiaéreas y explosiones a todas horas.

Stakhovsky dijo que cree que las personas como él, sin entrenamiento en la guerra pero ferozmente patriotas, constituyen una gran parte de los combatientes que defienden Ucrania.

Pero dijo que dejar a su esposa e hijos para ponerse en peligro no fue una decisión fácil.

"Es imposible tomar esa decisión sin dudarlo. Tengo esposa y tres hijos", dijo. "Si me quedara en casa, me sentiría culpable por no haber regresado (a Ucrania), y ahora que estoy aquí, me siento culpable por haberlos dejado en casa". Su esposa también está luchando con su decisión, dijo.

"Por supuesto, ella estaba enojada", dijo. "Ella entendió (cuál era) la razón para mí, pero para ella fue una traición. Y entiendo perfectamente por qué se siente así".

Dijo que no les han dicho a sus hijos, todos menores de 7 años, quienes probablemente creen que está en un torneo de tenis.

"Mi esposa no les dijo y yo no les dije... a dónde voy", dijo. "Supongo que se darán cuenta pronto".

Es uno de varios atletas ucranianos famosos que se unieron a la lucha contra Rusia

El gobierno ucraniano ha pedido a hombres de entre 18 y 60 años que luchen contra la invasión rusa.

Otras estrellas del deporte, incluido Yuriy Vernydub , entrenador del FC Sheriff Tiraspol en una liga de fútbol de Moldavia, regresaron a Ucrania y tomaron las armas. También lo han hecho los boxeadores campeones Oleksandr Usyk y Vasiliy Lomachenko.

Usyk, dispuesto a morir por Ucrania. Entrevista exclusiva de CNN 2:08

“Si quieren quitarme la vida o las vidas de mis allegados, tendré que hacerlo”, dijo Usyk a CNN desde un sótano en Kyiv. "Pero no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar, no tendré otra opción".

Stakhovsky enfrenta temores similares y reza para poder salir con vida y volver con su familia. Los combatientes civiles como él en Ucrania han recibido “una clase básica sobre cómo disparar”, dijo a CNN. "Creo que la gente como yo será el último recurso".

Y aunque espera no tener que dispararle a nadie, dijo que lo hará si es necesario.

"No estoy seguro de que haya una sola persona que esté lista para decirte ahora si está lista para sacrificar la vida. Quiero ver a mis hijos... quiero ver a mi esposa, ese es mi objetivo", dijo. "Si un misil entra en la casa, ¿es eso sacrificar tu vida? No. Es solo que te maten".

Espera que cuando sus hijos descubran la verdad sobre su paradero, entiendan por qué eligió luchar por su patria.

"Porque un país que amo (...) Me gustaría que todavía esté en el mapa, que se desarrolle, que sea mejor, que se vuelva más europeo y, eventualmente, mis hijos puedan ver la transformación de mi país".