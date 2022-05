"Eiza González, Maluma, J Balvin, Rosalía y Bad Bunny, confirmados para la Met Gala": Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica

Todo listo para que la MET Gala regrese al primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York (Fotos: Getty Images)

(CNN Español) -- La noche de este lunes se lleva a cabo el evento que en Estados Unidos busca recaudar fondos para el Instituto de Vestimenta del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, conocido como Met Gala.

Es una ceremonia que la directora editorial de la revista Vogue México y Latinoamérica, Karla Martínez de Salas, califica como el “Superbowl” de la moda, o la noche del “Oscar” de la moda.

Zona Pop habló con ella al respecto durante el evento Espacio Vogue, en la Ciudad de México.

"Es el evento del año, y este año regresa de nuevo a ser en mayo, el primer lunes de mayo. El año pasado, por la pandemia, fue en septiembre, y fue un evento más chico. Ahora estamos muy emocionados por lo que vamos a ver este lunes", asegura Martínez de Salas.

Este año, el tema de la alfombra roja es el "Gilded glamour", así que los asistentes encarnarán la grandeza de Nueva York del período de tres décadas a finales del siglo XIX, conocido de esa manera.

"Sí, este año lleva como nombre The Gilded Age, lo cual se me hace súper interesante porque si piensas en esta época en la que la gente gastaba y compraba ropa, joyería y relojes, creo que vamos a ver mucha joya, vamos a ver muchas lentejuelas y diamantes, y todo lo que lo que piensas cuando piensas en la época del ‘Gilded Age’", afirma Karla.

El tema central de la exhibición de la Met Gala: la moda estadounidense, segunda parte

El objetivo principal de este evento no es que las celebridades paguen cerca de US$ 30.000 por boleto y desfilen por las escaleras del Museo Metropolitano de Arte con vestidos llamativos. Se busca recaudar fondos para el Instituto de Vestimenta de dicho museo, con una exhibición que dura un año.

"El tema de este año es una continuación de lo que vimos en septiembre, que es American Fashion. Es el léxico de la moda norteamericana vista a través de los ojos de diversos diseñadores. La de este año, la segunda parte, lleva el nombre de "In America: An Anthology of Fashion", detalla Martínez de Salas.

"A mí me encanta, porque cuando estás hablando de diseñadores americanos, están presentes en la exhibición nombres como María Cornejo, Willy Chavarría, Jonathan Cohen, Donna Karan, Carolina Herrera y Calvin Klein, pero me encanta ver que ahora hay muchísimos diseñadores latinos en la exhibición, que son diseñadores americanos", agrega.

"En un momento destacado de la exhibición está un vestido que era una bandera americana que hizo Willy Chavarría, un diseñador chicano de Los Ángeles de padres mexicanos que lleva dos años como director creativo de Calvin Klein. Sentí padrísimo porque está cambiando la moda en Estados Unidos y también cambiando lo que decimos de la belleza", comenta.

Eiza González, Maluma y J Balvin con invitación confirmada a la Met Gala

Se comenta que Anna Wintour es quien decide a quién se invita a esta celebración. El año pasado, quien deslumbró por su belleza en un vestido rojo de Versace, con joyas de Bulgari y evocando con su look a María Félix fue Eiza González.

¿Qué otros latinos estarán presentes este año?

"Los que sé con seguridad que están invitados son Eiza, Maluma, J Balvin y su novia Valentina Ferrer, que es argentina, Bad Bunny y Rosalía. Espero ver a alguien como Ariana de Bose, la puertorriqueña que ganó el Oscar. Me encanta ver que ahora hay más representación latina en este evento, cuando antes había poca", señala Martínez de Salas.

¿Cómo es trabajar con Anna Wintour?

Hay muchas historias de cómo es trabajar con Anna Wintour. Existe la leyenda urbana de que “The Devil Wears Prada” ("El diablo viste a la moda", en español) está basada en ella, pero ¿cómo es en realidad trabajar con la periodista más importante de la moda?

"La verdad es que es una mujer muy enfocada, súper profesional. Yo puedo decir que siempre la he admirado mucho, desde ser asistente, porque es una mamá, esposa, tiene hijos, tiene nietos y se me hace increíble lo que ha hecho con Vogue", dice Martínez de Salas.

"La dirección en la que ha llevado al Met al final en recaudar fondos. Todo lo que ha hecho para el museo para el Costume Institute, para los diseñadores, especialmente los diseñadores americanos, pues es súper importante", agrega.

"Es alguien que toma decisiones rápidas, es una profesional y siento que siempre se acuerda de quién trabaja y cómo trabajan, y da mucho crédito donde ha merecido", concluye.

¿Volverá Eiza González a deslumbrar como lo hizo en 2021?

¿Quién crees que vista el traje de la época dorada de Nueva York con mayor elegancia?

¿Quién portará el traje más llamativo de la alfombra roja de la Met Gala inspirado en la “Golden Age”?

Para responder a estas preguntas, sigue en vivo la alfombra roja de la Met Gala 2022 en las redes sociales de la revista Vogue a partir de las 6 P.M. (Miami).