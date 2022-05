Biden dice que el "derecho de una mujer a elegir es fundamental" tras el borrador de la Corte Suprema que penalizaría el aborto

Corte Suprema anularía Roe v. Wade según filtración a Político 7:02

(CNN) –– El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que el derecho de una mujer a abortar es "fundamental", durante su primer pronunciamiento luego de que se publicara un borrador de la Corte Suprema que anularía el histórico fallo de Roe vs. Wade sobre el aborto.

"Creo que el derecho de una mujer a elegir es fundamental", sostuvo Biden en su declaración. Roe vs. Wade "ha sido la ley del país durante casi cincuenta años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no sea anulada", añadió.

Biden se pronuncia sobre el aborto tras conocerse borrador de la Corte Suprema

El medio Politico publicó este lunes lo que señala es el borrador de una opinión mayoritaria de la Corte Suprema, que escribió el juez Samuel Alito y que anularía Roe v. Wade. El borrador se distribuyó a principios de febrero, según el medio de comunicación. La opinión final no se ha publicado y los votos y el lenguaje pueden cambiar antes de que las opiniones se publiquen formalmente. Ahora bien, no se espera que la opinión en este caso se publique hasta finales de junio.

CNN no ha confirmado de forma independiente la autenticidad del documento. Politico asegura que ha verificado el borrador. Un portavoz de la Corte Suprema se negó hacer comentarios para CNN.

El gobierno de Biden había instado a la Corte Suprema a respaldar el fallo de Roe vs. Wade e invalidar la ley de Mississippi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas. Biden ha dicho que buscaría una legislación para codificar Roe vs. Wade. También que su administración estaba "profundamente comprometida" con la protección del acceso a la atención de la salud reproductiva.

El mandatario añadió dijo que si bien "no sabemos si este borrador es genuino o si refleja la decisión final de la Corte", quería dejar en claro la postura de su gobierno sobre los casos ante el alto tribunal.

"Mi administración argumentó con firmeza ante la corte para defender Roe v. Wade. Dijimos que Roe se basa en 'una larga línea de precedentes que reconocen el concepto de libertad personal de la Enmienda 14... contra la interferencia del gobierno con decisiones intensamente personales'", escribió Biden en su declaración.

"Creo que el gobierno debería mantenerse al margen por completo"

Biden, quien ha sido un católico devoto a lo largo de su vida, ha dicho que personalmente se opone al aborto debido a su fe. Pero, también ha aclarado no cree que deba imponer sus puntos de vista al resto de la sociedad.

Biden escribió en su libro Promises to Keep de 2007: "Personalmente, me opongo al aborto. Pero, no creo que tenga derecho a imponer mi punto de vista, sobre algo que acepto como una cuestión de fe, sobre el resto de la sociedad. He pensado mucho al respecto, y mi posición probablemente no complazca a nadie. Creo que el gobierno debería mantenerse al margen por completo".

La Corte Suprema anularía el derecho al aborto en EE.UU. 0:54

"Me he aferrado a mi posición intermedia sobre el aborto durante más de treinta años. Sigo votando en contra del aborto de nacimiento parcial y de la financiación federal, y me gustaría encontrar formas de que sea más fácil para las madres jóvenes asustadas optar por no abortar. Pero, también votaré en contra de una enmienda constitucional que despoja a una mujer de su derecho a tomar su propia decisión", escribió Biden en su libro.

Previamente, Biden fue partidario durante mucho tiempo de la Enmienda Hyde, que prohíbe que se utilicen fondos federales para pagar abortos, excepto en los casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Sin embargo, revirtió su posición durante la carrera presidencial de 2020. Biden dijo que cambió de opinión debido a las leyes que los legisladores estatales republicanos han promulgado para dificultar el acceso al aborto a las mujeres que no pueden pagar el procedimiento o deben viajar para obtenerlo. En ese sentido, sostuvo que estas leyes eran extremas y violaban Roe vs. Wade.

En su declaración de este martes, Biden escribió que si la corte anula Roe, "recaerá en los funcionarios electos de nuestra nación en todos los niveles del gobierno proteger el derecho de la mujer a elegir. Y recaerá en los votantes elegir funcionarios a favor del derecho a decidir este noviembre. A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar legislación que codifique Roe, que trabajaré para aprobar y convertir en ley".