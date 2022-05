Textos siniestros y un tiroteo anterior: lo que sabemos sobre la masacre en la escuela primaria de Texas que mató a 21 personas

Tiroteo en Texas: revelan que atacante se encerró en un salón y disparó 5:15

(CNN) -- Es posible que nunca sepamos por qué un hombre armado mató a tiros a 19 niños y dos adultos en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas.

Pero mientras la nación lamenta las 21 vidas perdidas, surgen más detalles sobre la investigación, el atacante, así como pistas preocupantes que condujeron a la masacre en la escuela primaria de Texas.

Esto es lo que sabemos:

El atacante le disparó a su abuela y le envió un mensaje de texto a una chica sobre sus planes

Las autoridades identificaron al atacante solitario como Salvador Ramos, de 18 años.

Minutos antes del tiroteo masivo, Ramos supuestamente envió una serie de mensajes de texto a una adolescente en Europa a quien había conocido en línea, describiendo cómo acababa de dispararle a su abuela y "dispararía en una escuela primaria".

Según capturas de pantalla revisadas por CNN y una entrevista con la adolescente, cuya madre dio permiso para que ella fuera entrevistada, Ramos se quejó de que su abuela estaba "hablando por teléfono con AT&T sobre mi teléfono".

"Es molesto", envió un mensaje de texto.

Seis minutos después, envió un mensaje de texto: "Acabo de dispararle a mi abuela en la cabeza".

Segundos después, dijo: "Voy a disparar en una escuela primaria (ahora mismo)".

La niña de 15 años, que vive en Frankfurt, Alemania, dijo que comenzó a chatear con Ramos en una aplicación de redes sociales el 9 de mayo.

Dijo que Ramos le dijo este lunes que recibió un paquete de municiones. Ella dijo que él le dijo que las balas se expandirían cuando golpearan a alguien.

En algún momento, la niña le preguntó qué pensaba hacer. Ella dijo que él dijo que era una sorpresa y que "solo esperara".

El martes, a las 11:01 am hora local, Ramos la llamó y le dijo que la amaba, según ella. Luego, unos 20 minutos después, le envió un mensaje de texto diciéndole que le había disparado a su abuela.

A partir del miércoles, la abuela de 66 años del atacante se encontraba en estado grave en un hospital de San Antonio, dijeron las autoridades.

El atacante estrelló su vehículo antes de la masacre

No está claro por qué Ramos decidió atacar la primaria Robb, una escuela que tenía 535 estudiantes en los grados 2 a 4 el año pasado.

Pero antes de entrar a la escuela, su vehículo se estrelló contra una zanja cercana, dijo el sargento del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas Eric Estrada. La causa del accidente no estaba clara.

Ramos salió del vehículo con un chaleco antibalas y un rifle, dijo el sargento.

Así se desarrolló el tiroteo en la escuela primaria Robb

El atacante se encontró con un agente de policía del distrito escolar, quien no pudo detenerlo, dijo Estrada.

"Se enfrentó a agente de policía de Uvalde ISD que trabaja aquí en la escuela. Y luego de eso, se enfrentó a otros dos agentes del Departamento de Policía de Uvalde", dijo Estrada.

Los agentes no han aclarado cómo Ramos logró pasarlos y abrir fuego en las aulas adyacentes.

Mientras "se enfrentaba" con el agente de la escuela, el atacante dejó caer una bolsa negra llena de municiones afuera de la escuela, dijo Estrada a Wolf Blitzer de CNN.

"Dentro de esa bolsa en realidad había más municiones. De hecho, dejó caer esas municiones y corrió dentro de la escuela donde se atrincheró en una de las aulas y, desafortunadamente, ahí es donde comenzó dispararles a niños inocentes, disparar a los dos adultos inocentes que estaban dentro de ese salón de clases", dijo Estrada.

El DPS todavía está investigando lo que sucedió durante esa interacción, pero durante una conferencia de prensa, el director Steven McGraw dijo que no hubo disparos.

Más de 100 agentes federales respondieron al tiroteo mortal del martes en una escuela en Uvalde, Texas, según la Patrulla Fronteriza y de Aduanas.

“Cuando todo estuvo dicho y hecho, teníamos más de 80 agentes inmediatamente en la escena, y luego de eso, unos 150 agentes convergieron en esta área”, dijo el jefe de CBP, Raúl Ortiz, a CNN el miércoles.

Ortiz dijo que esos agentes provenían de varias divisiones, incluidas la Patrulla Fronteriza, Operaciones Aéreas y Marítimas e Investigaciones de Seguridad Nacional.

Los agentes y otros agentes de seguridad recibieron disparos del atacante, que se había atrincherado, tuiteó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Marsha Espinosa.

"Arriesgando sus propias vidas, estos agentes de la Patrulla Fronteriza y otros oficiales se interpusieron entre el tirador y los niños en la escena para desviar la atención del tirador de las posibles víctimas y salvar vidas", escribió.

Finalmente, una agencia táctica "pudo eliminar la amenaza y dar de baja al sospechoso", dijo Estrada.

Lo que sabemos de las víctimas del tiroteo

Horas después del tiroteo, las familias esperaban en agonía en un centro cívico cercano para saber si sus seres queridos habían sobrevivido. Algunos le dijeron a CNN que dieron muestras de ADN para ayudar a identificar a las víctimas.

"Vemos gente que sale aterrorizada. Están llorando. Les dicen que su hijo falleció", dijo el senador estatal Roland Gutiérrez, quien estuvo en el centro cívico el martes.

Afuera, un padre que acababa de enterarse de que mataron a su hijo luchó contra las lágrimas mientras sus primos lo abrazaban, informó Nicole Chavez de CNN.

A unos metros llegó una abuela de San Antonio. Ella dijo que no dejaría de orar por su nieta de 10 años mientras esperaban los resultados de identificación de los hisopos de ADN.

El miércoles por la mañana, varias familias confirmaron que habían recibido noticias devastadoras.

Apenas unas horas antes de que lo mataran, Xavier López, de 10 años, fue homenajeado en la ceremonia del cuadro de honor de Robb Elementary, dijo su madre, Felicha Martínez, a The Washington Post.

"Realmente no podía esperar para ir a la escuela secundaria", dijo.

Ángel Garza dijo que pasó siete horas buscando a su hija de 10 años. Eventualmente supo que Amerie Jo Garza estaba entre los niños asesinados.

"Por favor, no den un segundo por sentado", publicó Garza en Facebook. "Abracen a su familia. Diles que los amas".

Eliahana 'Elijah' Cruz Torres, de 10 años, también fue una de las víctimas, dijo a CNN su tía Leandra Vera. "Nuestro bebé ganó sus alas", dijo.

Tess Marie Mata, también de 10 años, murió en el tiroteo, confirmó su hermana Faith Mata, de 21 años, a The Washington Post.

"Mi ángel precioso, te amo profundamente. A mis ojos, no eres una víctima sino una sobreviviente. Te amo siempre y para siempre, hermanita, que tus alas se eleven más alto de lo que jamás podrías soñar", escribió Faith Mata en Twitter.

Tess era una estudiante de cuarto grado que amaba los bailes de TikTok, Ariana Grande y los Astros de Houston, dijo Faith Mata al Post. Tess estaba ahorrando dinero para un viaje familiar a Disney World.

Hasta el miércoles, seis víctimas permanecían hospitalizadas, cuatro de las cuales, incluida la abuela del atacante, se encuentran en el Hospital Universitario de San Antonio, según el hospital.

Dos niñas de 10 años se encuentran entre las que están en el hospital, una en estado grave y la otra en buen estado, dijo el hospital. Un niño de 9 años en el hospital también se encuentra en buenas condiciones.

El Centro Médico del Ejército Brooke en San Antonio estaba tratando a dos pacientes adultos del tiroteo. Ambos figuran en estado grave, tuiteó el hospital.

Se planeó entregar los cuerpos de nueve víctimas a funerarias el miércoles por la noche, dijo el juez Lalo Díaz a CNN. Los 12 restantes se darán a conocer el jueves, dijo Díaz.

Lo que sabemos sobre el atacante, Salvador Ramos

El hombre armado era un estudiante de la Escuela Secundaria Uvalde, dijeron las autoridades.

Tres días antes del tiroteo, apareció una foto de dos rifles estilo AR-15 en una cuenta de Instagram vinculada a Salvador Ramos.

Uno de los excompañeros de clase de Ramos, que no quiso ser identificado, le dijo a CNN que Ramos le envió recientemente una foto que mostraba un AR-15, una mochila con cartuchos de municiones y varios cargadores de armas.

"Yo estaba como, 'Hermano, ¿por qué tienes esto?' y él dijo: 'No te preocupes por eso'", dijo el amigo.

"Él procedió a enviarme un mensaje de texto, 'Me veo muy diferente ahora. No me reconocerías'", agregó el amigo.

El amigo dijo que Ramos había dejado de asistir a la escuela con regularidad.

Ramos trabajaba en un Wendy's local, le dijo a CNN el gerente del restaurante.

El gerente nocturno, Adrián Mendes, dijo que Ramos "se mantenía mayormente solo" y "realmente no socializaba con los otros empleados... Simplemente trabajaba, le pagaban y venía a buscar su cheque".

La adolescente en Alemania que dijo que ella y Ramos se habían comunicado durante semanas dijo que Ramos le dijo que pasaba mucho tiempo solo en casa.

"Cada vez que hablé con él", dijo, "nunca tenía planes con sus amigos".

-- Isabelle Chapman, Daniel A. Medina, Paradise Afshar, Curt Devine, Jeff Winter, Evan Perez, Andy Rose, Priscilla Alvarez, Jamiel Lynch, Donie O'Sullivan, Jose Lesh, Amanda Jackson, David Williams, Sara Smart, Amanda Watts, Chris Boyette, Joe Sutton, Joseph Bonheim y Jennifer Henderson de CNN contribuyeron con este texto.