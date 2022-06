Cumbre de las Américas, en vivo: noticias y última hora

¿Por qué no están Cuba, Venezuela y Nicaragua?

La Cumbre de las Américas comenzó este lunes con la ausencia prevista de al menos ocho presidentes del continente, incluido Andrés López Obrador, de México, quien hizo realidad una advertencia que había repetido en múltiples ocasiones durante las últimas semanas: no asistiría si no se invitaba a todos los países del continente.

"No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país", dijo el mandatario, al anunciar que lo representaría el canciller Marcelo Ebrard.

En el centro del debate está la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la reunión en Los Ángeles, la novena de la Cumbre de las Américas y la segunda en Estados Unidos desde que comenzó el encuentro de mandatarios en la década de 1990.

