Este podría ser el camino más creativo para tu salud mental (y puede que ni lo hayas intentado)

Los diferentes tipos de poesía, según Luis Carlos Fallon 0:53

(CNN) -- Uno de los mejores consejos que me dio mi amiga Genna durante el tumultuoso final de una larga relación fue que escribiera poesía.



Estaba desesperado por la ruptura y dispuesto a probar cualquier cosa. Siguiendo el sabio consejo de Emily Dickinson,

Sin saber cuándo llegará el Amanecer

Abro todas las puertas

En las semanas siguientes escribí más de dos docenas de poemas. Desde el punto de vista artístico, dejaron bastante que desear, pero como herramienta para procesar las grandes emociones de un momento difícil, los poemas tuvieron mucho éxito. Escribirlos fue catártico y a veces revelador.

Muchos años después, y con el corazón totalmente curado, me alegra informar, la investigación científica emergente sobre el potencial de bienestar de la poesía apoya mi experiencia personal.

David Haosen Xiang y Alisha Moon Yi, interesados en la eficacia de la poesía para combatir la soledad, especialmente durante el primer periodo de aislamiento de la pandemia de covid-19, escribieron un artículo en 2020 en el Journal of Medical Humanities inspirado en su experiencia dirigiendo talleres de poesía.

publicidad

Xiang y Yi, entonces estudiantes de la Facultad de Medicina de Harvard y del Harvard College, respectivamente, citaron una serie de estudios (algunos con muestras de pequeño tamaño, hay que reconocerlo) que mostraban diversos beneficios para la salud de la lectura, la escritura y la escucha de poesía y no ficción creativa. Se ha demostrado que combaten los síntomas del estrés y la depresión, así como que reducen el dolor, tanto el crónico como el que se produce tras una intervención quirúrgica, señalaron los autores. También se ha demostrado que la poesía mejora el estado de ánimo, la memoria y el desempeño laboral.

Por otra parte, un estudio de 2021 publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría descubrió que un grupo de 44 niños hospitalizados a los que se animó a leer y escribir poesía vio reducidos el miedo, la tristeza, la ira, la preocupación y la fatiga. Los investigadores concluyeron que la poesía era una distracción bienvenida del estrés y una oportunidad para la autorreflexión.

El poeta de la palabra hablada Sekou Andrews demostró el poder que pueden tener las palabras en los momentos difíciles en los que uno se siente roto, en la reciente conferencia Life Itself, un evento sobre salud y bienestar presentado en colaboración con CNN. En una presentación de "voz poética", compartió con el público una historia sobre su lucha contra la infertilidad y la pérdida de su esposa. Como explicó Andrews en el escenario:

La inspiración es una mirilla a la posibilidad.

Hay un muro y, de repente, algo lo sacude, lo trastoca,

y aparece una grieta

y puedes ver algo al otro lado.

Y hay un poder en simplemente ser capaz de decir,

"¡Lo veo!"

"Tanto si se trata de afrontar el dolor, como de lidiar con situaciones estresantes o de aceptar la incertidumbre, la poesía puede ser benéfica para el bienestar, la confianza, la estabilidad emocional y la calidad de vida del paciente", escribieron Xiang y Yi.

¿Por qué la poesía es especial?

La capacidad de la poesía para reconfortar y mejorar el estado de ánimo durante períodos de estrés, trauma y dolor puede tener mucho que ver con el encuadre y la perspectiva.

Como dispositivo creativo, los poemas ralentizan nuestra reacción a una experiencia y pueden alterar nuestra percepción de la misma de forma que nos ayuden a encontrar nuevos ángulos, a profundizar. Puede reforzar nuestro sentido de la identidad y conectarnos con las experiencias de los demás para fomentar la empatía.

"Siempre digo que no se contrata al poeta para que dé en el clavo", explica Andrews en un correo electrónico. "Contratas al poeta para que te susurre al oído, para que te dé un golpecito en el hombro, para que te haga girar y ver una versión de ti mismo que sea inesperada, sorprendente e inspiradora".

El medio también tiene una forma única de llegar al centro de la cuestión: "La poesía es la verdad en su ropa de domingo", escribió el poeta francés Joseph Roux, ya que la metáfora y la imagen son especialmente adecuadas para acceder y darle sentido a las emociones.

"Y la naturaleza abstracta de la poesía puede facilitar el acercarnos a las experiencias dolorosas, que podrían sentirse demasiado amenazantes para abordarlas de forma directa y literal", escribió Linda Wasmer Andrews en un artículo sobre la práctica de la terapia poética en Psychology Today.

La poesía también puede provocar respuestas emocionales máximas. En un estudio de 2017, los investigadores midieron a 27 personas por sus respuestas psicofisiológicas (como escalofríos o piel de gallina) al escuchar la poesía leída en voz alta. Estas respuestas físicas están conectadas con el área del cerebro que percibe las recompensas, explicó el estudio.

En su poema "For the Interim Time", John O'Donohue describe este tipo de alquimia cerebral:

Lo que se está transfigurando aquí en tu mente,

Y es difícil y lento convertirse en algo nuevo.

Cuanto más fielmente puedas soportar aquí,

Más depurado se volverá tu corazón

Para tu llegada al nuevo amanecer.

Llevar más poesía a tu vida

Leer, escribir y escuchar. Esas son las principales opciones para tener más poesía en tu vida.

Para exponerte a algo nuevo, visita las noches de micrófono abierto, o prueba el podcast diario (y breve) de poemas The Slowdown de American Public Media y el National Endowment for the Arts, o suscríbete a su boletín. También hay otros podcasts de poesía.

Y prueba una colección accesible. El actor John Lithgow recopiló un manual introductorio en el libro "The Poets' Corner: The One-and-Only Poetry Book for the Whole Family". Personalmente, me encantan Shel Silverstein, Mary Oliver, Maya Angelou, Sharon Olds y John O'Donohue, si quieres profundizar en un poeta y estar perpetuamente entretenido e iluminado.

Y para escribir poesía, no necesitas ninguna formación formal para empezar. Puedes disfrutar probando diferentes estilos (como el haiku) y experimentar con ello. El sitio web orientado a la comunidad Read Poetry tiene una guía con algunos ejercicios creativos que pueden resultarte inspiradores.

"Solo escribe. Solo habla. No te preocupes de que sea bueno, ya lo conseguirás. Primero, deja que te haga bien", dice Andrews.

Pero no importa cómo te comprometas, simplemente entra ahí y empieza a tantear el terreno en busca de lo que necesitas. O como escribió el poeta Billy Collins en "Introduction to Poetry":

"...entra en la habitación del poema

y tantea las paredes en busca de un interruptor de luz".