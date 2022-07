Consejos de seguridad para usar fuegos artificiales

Nueva York iluminó el cielo por el 4 de julio de 2021 2:54

(CNN) -- Usar fuegos artificiales es una tradición para muchas familias en ciertas fechas, por ejemplo durante el 4 de julio en EE.UU. o el Día de Canadá, pero puede tener consecuencias peligrosas, especialmente para los jóvenes.

Se estima que en 2021 fueron tratadas 11.500 lesiones relacionadas con fuegos artificiales en las salas de emergencia de EE.UU. De esas, 8.500 ocurrieron entre el 18 de junio y el 18 de julio, según el Informe anual de fuegos artificiales de 2021 de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. Durante ese período de tiempo, las personas menores de 25 años y menores de 15 años representaron alrededor del 49% y el 29% del total de lesiones, respectivamente.

Incluso aquellos que entienden los riesgos suelen saltarse las medidas de seguridad de los fuegos artificiales, según una encuesta.



Algunos padres no siguen todas las precauciones de seguridad para usar fuegos artificiales y bengalas con sus hijos, según un informe de la Encuesta nacional sobre salud infantil del C.S. Mott Children's Hospital en la Universidad de Salud de Michigan.

"Los padres deben asumir su parte, asumir su responsabilidad para asegurarse, lo mejor que puedan, de no crear una situación que vaya a estropear o impedir la celebración porque alguien se quemó o alguien tuvo una lesión", dijo Sarah Clark, científica investigadora del Departamento de Pediatría del Instituto de Política e Innovación de Atención Médica de la Universidad de Michigan. Clark es codirectora de la encuesta nacional sobre seguridad en el uso de los fuegos artificiales.

Las lesiones relacionadas con los fuegos artificiales son evitables y prevenibles, dijo Susan McKelvey, gerente de comunicaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Si puedes, lo mejor es asistir a un espectáculo público de fuegos artificiales organizado por profesionales capacitados, agregó.

"Esa es la manera más segura de disfrutar los fuegos artificiales", dijo McKelvey. "Y probablemente no verás nada más espectacular en ningún otro lugar".

Si eliges encender fuegos artificiales por tu cuenta, aquí hay algunas formas en que puede protegerte y proteger a quienes te rodean.

Así puedes mantenerte seguro si usas fuegos artificiales

En primer lugar, antes de comprar o usar fuegos artificiales, asegúrate de que sean legales en tu área, le dijo a CNN Alex Hoehn-Saric, presidente de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. La Asociación Estadounidense de Pirotecnia tiene un directorio de leyes y reglamentos estatales para el uso de fuegos artificiales.

Los consumidores nunca deben usar fuegos artificiales o bengalas en interiores o sin leer las instrucciones de uso adecuado de los fuegos artificiales, dijo Jane Terry, vicepresidenta de asuntos gubernamentales del Consejo Nacional de Seguridad.

Cuando uses fuegos artificiales, recuerda estas palabras: agua, uno a la vez y aléjate, agregó Hoehn-Saric. Ten agua cerca en caso de percances o accidentes, solo enciende uno a la vez y aléjate rápidamente de los fuegos artificiales una vez que los enciendas. Si uno de ellos no se enciende después de prenderlo, no intentes volver a encenderlo, dijo.

Una vez que los fuegos artificiales y las bengalas se hayan usado o se hayan considerado defectuosos, es mejor sumergirlos en agua, según Clark.

Los fuegos artificiales pueden ser impredecibles, y es importante usar gafas protectoras o anteojos para minimizar el riesgo de lesiones en los ojos, dijo.

El alcohol, las drogas y los fuegos artificiales no se mezclan. Cualquier persona que haya consumido alcohol o drogas no debe usar fuegos artificiales o bengalas.

"Ya sea que encienda los fuegos artificiales o que esté vigilando a los niños con las bengalas, alguien debe estar al tanto, y esa persona debe estar atenta a la tarea y sobria", dijo Clark.

Cómo mantener seguros a tus hijos alrededor de los fuegos artificiales

Los padres y cuidadores deben determinar el nivel de madurez de sus hijos antes de decidir que les permitan participar en actividades relacionadas con fuegos artificiales y bengalas, dijo Clark. Los niños deben estar dispuestos a seguir las reglas de seguridad, incluso cuando se emocionan, y los padres deben asegurarse de que sus hijos comprendan esas reglas. Lo más importante, agregó, es que los padres deben hacer cumplir constantemente esas reglas.

"Los accidentes son realmente difíciles de predecir", dijo. "Los niños se emocionan; se olvidan de que tienen un objeto ardiente en la mano, y entonces es cuando el objeto toca su propio cuerpo o el de otra persona".

Las bengalas pueden parecer una alternativa inofensiva a los fuegos artificiales, pero se queman a una temperatura de unos 538 grados centígrados y pueden causar lesiones graves si se sujetan de forma incorrecta o se dejan caer sobre los pies y la ropa, dijo Terry por correo electrónico.

"El vidrio se derrite a 482 grados centígrados, eso quiere decir que estás poniendo algo más caliente en las manos de las personas, incluidas muchas veces las manos de los niños", dijo McKelvey.

Los niños mayores pueden encender bengalas si las usan correctamente con la supervisión de un adulto, pero los niños pequeños no deben tocarlas en absoluto, dijo Terry.

Algunas reglas de seguridad de las bengalas, que también se aplican a los adultos, incluyen mantener la bengala alejada de la cara, usar solo una a la vez, mantenerse separado de los demás que usan bengalas y no tirar la bengala al suelo. Las personas también pueden usar zapatos para ayudar a proteger sus pies en caso de que pisen una bengala caliente, dijo Clark.

"Estar seguro, sin importar lo que estés haciendo, es de suma importancia", dijo Terry. "Las lesiones y muertes prevenibles aumentan durante el verano, y ya sean fuegos artificiales, incidentes relacionados con el calor o accidentes de tránsito, debemos ser conscientes de lo que se puede hacer para reducir el riesgo".