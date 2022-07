Las 5 cosas que debes saber este 5 de julio: Un nuevo tiroteo pone de luto a EE.UU.

¿Qué hacer si te niegan la visa de no inmigrante para Estados Unidos? ¿Por qué está subiendo el dólar en Colombia? El papa Francisco descarta renunciar debido a su estado de salud... por el momento. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Un nuevo tiroteo pone de luto a EE.UU.

Al menos seis personas murieron, incluyendo un ciudadano mexicano, y 31 resultaron heridas en un tiroteo en Highland Park, Illinois, durante un desfile por el Día de la Independencia. Un hombre identificado como Robert E. Crimo III fue detenido en relación con el tiroteo.

2. ¿Por qué está subiendo el dólar en Colombia?

Más allá del impacto de las elecciones, la apreciación del dólar en Colombia no es solo un fenómeno de los últimos meses. Con altibajos, mantiene una tendencia alcista al menos desde abril de 2018, cuando se cotizaba en 2.707 pesos colombianos. El dólar en Colombia llegó a 4.205 pesos.



3. ¿Qué hacer si te niegan la visa para Estados Unidos?

Aunque Estados Unidos aprueba una gran mayoría de las solicitudes para obtener una visa de no inmigrante —para ciudadanos extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos de manera temporal—, existe la posibilidad de ser rechazado. Aquí puedes consultar las principales razones por las que una solicitud de visa estadounidense puede ser rechazada.

Cómo solicitar la visa H-2B para trabajar en EE.UU. 2:19

4. ¿Quién es Silvina Aída Batakis, la nueva ministra de Economía de Argentina?

Tras la inesperada renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía de Argentina, el gobierno del presidente Alberto Fernández nombró a Silvina Aída Batakis como su reemplazo en medio de la crisis política y económica que traviesa el país.

Asumió Batakis en Economía, en medio una crisis en Argentina 1:01

5. Médicos y enfermeras ofrecen en TikTok ayuda para abortos

Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso Roe vs. Wade, los profesionales médicos de todo el país están utilizando sus cuentas de TikTok para mostrar su apoyo y ofrecer ayuda a los obstetras y ginecólogos que podrían enfrentarse a un aumento de la demanda de atención al aborto en los estados donde el procedimiento sigue siendo legal.

¿Necesita nuevas regulaciones el tema del aborto en redes sociales? 1:54

A la hora del café

Los vuelos regresan a la normalidad en Estados Unidos, tras otro fin de semana festivo repleto de cancelaciones



Los vuelos en los aeropuertos de Estados Unidos parecen estar de vuelta a la normalidad este lunes, luego de otro fin de semana festivo difícil para los pasajeros, provocado por una racha de vuelos cancelados.

¿En EE.UU., hay crisis de la industria aerocomercial? 2:43

Adele dice que se sintió devastada después de cancelar su residencia en Las Vegas

Los seguidores de Adele, que tenían sus boletos listos para su espectáculo, no fueron los únicos devastados cuando la artista tuvo que cancelar su residencia en Las Vegas.

Este hombre y su perro pasaron siete años dando la vuelta al mundo

Muy pocas personas intentan dar la vuelta al mundo caminando, y aún menos logran completar el viaje. El 21 de mayo de 2022, Tom Turcich, de Nueva Jersey, se convirtió en la décima persona registrada en lograr esta notable hazaña, mientras que su compañera de cuatro patas, Savannah, fue el primer perro en hacerlo.

Un hombre pasó siete años recorriendo el mundo con su perro 0:50

Cristiano Ronaldo se ausenta en el regreso a los entrenamientos y su futuro en el Manchester United es cada vez más incierto

El delantero Cristiano Ronaldo no se presentó este lunes en el regreso a los entrenamiento del Manchester United por motivos familiares, según informan los medios de comunicación.

Cristiano Ronaldo no entrenó con el Manchester United 0:53

Así es como ómicron redirige el curso de la pandemia de coronavirus

El Dr. Elmer Huerta hace un repaso por lo que han sido estos dos años y medio de pandemia y cómo la variante ómicron está definiendo el curso actual de la emergencia sanitaria.

La cifra del día

US$ 125 millones

"Minions: The Rise of Gru" de Illumination, la más reciente entrega de la franquicia animada “Despicable Me” recaudó un estimado de US$ 125 millones a nivel nacional en EE.UU. en su fin de semana de estreno de cuatro días, según Universal.

La cita del día

"No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no"

El papa Francisco descarta renunciar debido a su estado de salud... por el momento.



Y para terminar...

Una adolescente de Florida habla con CNN tras sobrevivir al ataque de un tiburón

La adolescente de Florida Addison Bethea habla con Brianna Keilar de CNN después de sobrevivir al ataque de un tiburón en Florida, en las costas del Golfo, mientras pescaba en aguas bajas.