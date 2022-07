Nuevo video del tiroteo en la escuela de Uvalde aumenta el escrutinio sobre la tardía respuesta policial

Video editado muestra respuesta policial a la masacre en escuela de Uvalde 5:24

(CNN) –– El video de vigilancia que muestra la respuesta policial durante la masacre en la escuela de Uvalde, Texas, ofrece el relato más claro hasta el momento de cómo los agentes aguardaron fuera de un salón de clases mientras el atacante continuaba disparando, matando a 19 estudiantes y 2 maestras, el pasado 24 de mayo.

Las imágenes, que publicó el periódico Austin American-Statesman este martes, muestran a los agentes que acudieron a la escuela acercándose a la puerta del salón de clases pocos minutos después de que el atacante ingresara, pero retrocediendo luego de que el hombre les disparara. Tras más de una hora, mientras el pasillo continuaba llenándose de miembros de diferentes agencias, la policía abrió una brecha en la puerta del salón de clases y el atacante murió a tiros.

Funcionarios locales y familias de las víctimas condenaron la decisión de publicar las imágenes antes de que los afectados pudieran verlas. Y el video, que el American-Statesman editó ligeramente para proteger la identidad de al menos un estudiante y eliminar el sonido de los niños gritando, aún deja preguntas por responder. En específico, por qué la respuesta policial tardó tanto.

"No se movieron"

"Simplemente no tomaron acción. Simplemente no se movieron", dijo el comisionado del condado de Uvalde, Ronald Garza, este miércoles en "New Day", de CNN. "Sencillamente no sé qué pasaba por la mente de esos policías durante ese día trágico, pero... simplemente no tomaron acción".

El video tampoco responde a la pregunta de "quién estaba a cargo, si es que había alguien", comentó el senador estatal demócrata Roland Gutiérrez este martes a CNN.

"Incluso si vemos 77 minutos en un pasillo, eso no nos mostrará quién estaba a cargo o quién debería haber estado a cargo. Y creo que esa es la triste declaración de lo que sucedió el 24 de mayo, que nadie estaba a cargo", reflexionó.

Gutiérrez criticó al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) por tener una multitud de agentes en el lugar y aún así no tomar el control de la situación. La agencia estatal ha señalado consistentemente a Pedro "Pete" Arredondo, jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, como el comandante en terreno durante el ataque.

A Arredondo lo pusieron en licencia como jefe de Policía del Distrito Escolar en junio. No ha hecho declaraciones públicas sustanciales sobre las decisiones que tomó ese día, a pesar del intenso escrutinio público que enfrenta. Sin embargo, sí le dijo al periódico Texas Tribune que no se consideraba el líder en la escena del tiroteo. Este martes, la Alcaldía de Uvalde aceptó su renuncia al cargo de concejal.

"No hay razón para que las familias vean" el video de la masacre en Uvalde

Las familias de las víctimas manifestaron que estaban perturbadas por las imágenes filtradas. También señalaron que este es solo el más reciente en una larga lista de ejemplos en los que sus deseos fueron ignorados. Las autoridades dicen que planeaban mostrar las imágenes a las familias este fin de semana antes de revelarlas al público.

"No hay razón para que las familias vean eso", dijo el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, sobre la filtración. “Quiero decir, iban a ver el video, pero no necesitaban observar al atacante entrar ni escuchar los disparos. No necesitan revivir eso. Ya han sufrido suficiente", añadió.

Autoridades critican publicación anticipada de las imágenes

Familiares de víctimas de Uvalde, indignados por filtración de video 2:10

La decisión del periódico Austin American-Statesman, junto con su socio de televisión KVUE, de publicar las imágenes recibió duras críticas de los funcionarios locales. Las autoridades replicaron las preocupaciones de los padres, al señalar que ciertas imágenes y audios explícitos no deberían haberse incluido.

"Aunque me alegra que un pequeño fragmento esté ahora disponible para el público, creo que también es importante observar todo el segmento de la respuesta policial, o la falta de ella", tuiteó Dustin Burrows, representante republicano estatal y presidente de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas.

"También estoy decepcionado con que no se cumplieran las peticiones de las familias de las víctimas y de la comunidad de Uvalde de ver el video primero. Y de que no tuviera ciertas imágenes y audio de la violencia", escribió.

Lo que muestra el video del tiroteo en escuela de Uvalde

En el primer video editado, que dura poco más de cuatro minutos, el audio capta los gritos de los maestros desesperados mientras el atacante cruza el estacionamiento después de chocar su camioneta justo afuera de la Escuela Primaria Robb.

Luego ingresa a la escuela a las 11:33 a.m., gira en un pasillo llevando un rifle semiautomático, entra a un salón de clases y abre fuego. Mientras suenan los disparos, un estudiante que se había asomado por la esquina del pasillo donde pasó el pistolero rápidamente se da vuelta y sale corriendo.

Minutos más tarde, los agentes entran corriendo al pasillo y se acercan a la puerta. Pero, inmediatamente se retiran al final del corredor cuando el atacante parece abrirles fuego a las 11:37 a.m. Más fuerzas del orden siguen llegando y llenando el pasillo, pero no vuelven a acercarse a la puerta hasta las 12:21 p.m. Luego, esperan hasta las 12:50 p.m. para irrumpir en el salón de clases y disparar al atacante.

Un segundo video editado, que se extiende por casi una hora y media, también se publicó en el canal de YouTube del periódico.

Las imágenes se editaron para eliminar el sonido de los gritos de los niños, pero los fuertes disparos pueden oírse claramente y la cara del atacante se muestra brevemente cuando entra por las puertas de la escuela.

"Es increíble que este video se haya publicado como parte de una noticia con imágenes y audio de la violencia de este incidente sin tener en cuenta a las familias afectadas", aseveró McLaughlin en un comunicado.

Periódico defiende publicación del video de tiroteo

El periódico American-Statesman defendió su decisión y el editor ejecutivo, Manny García, escribió en un editorial: "Tenemos que dar testimonio de la historia, y la transparencia y el informar de manera implacable son una forma de lograr cambios".

McLaughlin también compartió su decepción frente a que una persona cercana a la investigación filtrara el video.

"Esa fue la forma más cobarde de difundir este video hoy, ya sea que lo haya publicado el Departamento de Seguridad Pública o quien sea. En mi opinión, fue muy poco profesional, lo que ha sido esta investigación, en mi opinión, desde el primer día", dijo durante una reunión del concejo de la ciudad este martes.

¿Qué pasará tras la publicación del video de la masacre en Uvalde?

A pesar de la filtración del video de vigilancia durante la masacre en Uvalde, la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas aún planea reunirse con las familias de las víctimas este domingo y entregarles un informe de la investigación, como estaba programado originalmente, le dijo a CNN una fuente cercana al panel.

El reporte mostrará que no hubo una falla individual el 24 de mayo, sino un desacierto grupal de grandes proporciones, indicó la fuente. Los miembros de la comisión también pidieron al director del DPS de Texas, el coronel Steve McCraw, que testifique por segunda vez el lunes para mayor claridad de su anterior testimonio jurado anterior ante la Cámara y el Senado del estado, según la fuente.

Mientras tanto, algunos familiares de las víctimas indignados recurrieron a las redes sociales para instar al público a que no comparta el video mientras las familias digieren las imágenes y el comportamiento policial que revelan. "¡¡POR FAVOR, POR FAVOR, NO COMPARTAN EL VIDEO! ¡¡Necesitamos tiempo para procesar esto!!", publicó Berlinda Arreola, abuela de Amerie Jo Garza, de 10 años, quien murió en la masacre.

Gloria Cazares, cuya hija Jacklyn falleció en el ataque, también imploró a su familia y amigos de Facebook que no compartieran el video. Es "lo contrario de lo que querían las familias", dijo.

"Si eres un verdadero amigo, no lo compartas, no quiero verlo en mis redes sociales, ni quiero que me etiqueten en ninguna de las estaciones de noticias que lo comparten. ¡Nuestros corazones están destrozados de nuevo!", escribió Cázares.

El Distrito Escolar de Uvalde programó una reunión para el 18 de julio, donde McLaughlin dijo que espera que el Concejo Municipal y las familias de las víctimas puedan obtener detalles sobre el regreso a clases.

El Distrito Escolar anunció previamente que los estudiantes de la Escuela Primaria Robb no regresarán al campus y serán reasignados a otras escuelas.

Steve Almasy, Andy Rose, Elizabeth Joseph, Taylor Romine, Shimon Prokupecz, Eric Levenson, Cheri Mossburg, Christina Maxouris, Mary Kay Mallonee, Vanessa Price y Dave Alsup, todos de CNN, contribuyeron a este informe.