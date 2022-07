Presidentes de EE.UU. con covid-19: ¿cuál es la diferencia entre los casos de Trump y Biden?

"Todo va a estar bien", dice Biden tras dar positivo por covid 2:58

(CNN Español) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó esta semana que tiene covid-19, pero sus síntomas son leves, según dijo la Casa Blanca. La situación contrasta con la emergencia médica que vivió el entonces presidente Donald Trump, quien tuvo que ser hospitalizado cuando tuvo coronavirus durante su presidencia.

Estas son las diferencias entre los casos de covid-19 de Trump y Biden.

Los síntomas de covid de Trump vs. Biden

Los reportes de la enfermedad de ambos mandatarios fueron diametralmente opuestos debido al contagio mismo, tanto por el momento en el que se produjo, como por los síntomas que experimentaron los dos.

En primer lugar veamos los síntomas de Trump frente a los de Biden.

En octubre 2 de 2020, el entonces presidente Donald Trump, que tenía 72 años, anunció que tanto él como la primera dama Melania Trump tenían covid-19. En ese momento la Casa Blanca informó que "los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes". Y que las próximas 48 horas serían críticas en términos de su cuidado".

publicidad

La Casa Blanca informó que debido a que Trump tenía problemas para respirar, fue trasladado en avión al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Y su condición era tal que tuvo que recibir oxígeno suplementario, reportó CNN en ese momento.

El médico del expresidente, el Dr. Sean Conley, divagó sobre el tema en esa ocasión. Y mencionó que Trump "no está tomando oxígeno en este momento". Cuando se le preguntó si el presidente lo había recibido, Conley no respondió directamente. "No ha necesitado ninguno esta mañana ni hoy", respondió. Ante la duda de si alguna vez había recibido oxígeno suplementario como parte de su tratamiento por covid-19, Conley tampoco contestó directamente. "En este momento no está recibiendo (el oxígeno)". Y agregó: "Ayer y hoy no recibió oxígeno".

The New York Times también informó entonces que Trump tenía infiltrados pulmonares, algo que ocurre "cuando los pulmones están inflamados y contienen sustancias como líquidos o bacterias. Su presencia, especialmente cuando un paciente presenta otros síntomas, puede ser un signo de caso agudo de la enfermedad. Pueden detectarse fácilmente en una radiografía o una exploración, cuando partes de los pulmones aparecen opacas o blancas".

El diario agregó que el nivel de oxígeno de Trump bajó a los 80.

Además, Mark Meadows, quien era el secretario general de la Casa Blanca, reunió a periodistas tras un informe médico optimista del médico de la Casa Blanca, el Dr. Sean Conley. En privado les dijo: "Los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes. Y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su cuidado. Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa".

Trump regresó a la Casa Blanca tres noches después de estar en el Walter Reed.

¿Por qué abuchearon a Trump en Alabama? 1:28

Los síntomas de Biden

Entre tanto, esta semana, el presidente Biden, de 79 años, les dijo a los estadounidenses que "está bien" y que sus síntomas siguen siendo leves.

Los síntomas del presidente incluyen "rinorrea (o 'secreción nasal') y fatiga, con tos seca ocasional" y empezaron el día cero, es decir, el 21 de julio de 2022, según una carta del médico del presidente, el Dr. Kevin O'Connor. Biden no tuvo fiebre el jueves por la mañana, dijo a CNN el coordinador de coronavirus de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha.

El protocolo de diagnóstico para Biden significará aislarse y "trabajar y descansar" en la residencia de la Casa Blanca por el resto del día, según un alto funcionario de la administración. Esta es la primera vez que Biden da positivo por covid-19, y la última vez que dio negativo fue el martes 19 de julio, según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El tratamiento

Cuando se informó que Trump tenía covid-19, la Casa Blanca informó que le dieron varios tratamientos y medicamentos que para ese momento estaban en investigación, con el fin de aliviar sus síntomas de covid-19 y acortar el curso de su enfermedad.

La Casa Blanca informó el 4 de octubre de 2020 que el presidente Donald Trump fue tratado con una dosis de 8 gramos del cóctel experimental de terapia de anticuerpos elaborado por la empresa de biotecnología Regeneron.

El presidente Trump recibió un tratamiento de cinco días del medicamento antiviral remdesivir, vía intravenosa, según uno de sus médicos, para acortar el tiempo de recuperación de los pacientes con covid-19.

Y también se le administró el corticosteroide dexametasona después de que su nivel de oxígeno descendiera transitoriamente, informó el médico de la Casa Blanca, el Dr. Sean Conley en ese momento.

Finalmente se conoció que a Trump le suministraron oxígeno suplementario y tuvo dos episodios de caídas transitorias en su nivel de oxígeno, según informó Conley: "el presidente tenía fiebre alta y su saturación de oxígeno descendía transitoriamente por debajo del 94 %", dijo el médico días después de que se diera a conocer la enfermedad de Trump.

Un nivel normal de saturación de oxígeno en la sangre es del 95% o superior.

Trump comenzó a tomar remdesivir, de acuerdo a publicación de su médico 2:37

Entre tanto, el presidente Biden comenzó a tomar el medicamento antiviral Paxlovid, que está disponible a través de una autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, para el tratamiento de covid-19 leve a moderado en personas mayores de 12 años que tienen un alto riesgo de enfermedad grave. Requiere prescripción médica.

Jha dijo más tarde a los periodistas que los niveles de oxígeno de Biden eran "normales" hasta el jueves por la mañana y que la muestra del virus covid-19 de Biden se envió a un laboratorio para identificar la variante específica con la que está infectado.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre los tratamientos que recibirá Biden, pues dio positivo el 21 de julio.

El momento de la enfermedad

Cuando el presidente Donald Trump dio positivo por covid, en octubre de 2022, habían pasado casi 7 meses desde que la OMS declarara el coronavirus como una pandemia mundial. Para ese momento, no se habían desarrollado vacunas contra el covid-19, así que el presidente no estaba vacunado.

En diciembre de ese año, CNN informó que un funcionario de la Casa Blanca dijo que a Trump no se le administraría una vacuna contra el coronavirus hasta que fuera recomendada por el equipo médico de la Casa Blanca. Y para ese momento, el funcionario dijo que el presidente todavía estaba recibiendo los beneficios del cóctel de anticuerpos monoclonales que le dieron durante su recuperación del covid-19.

En enero de 2021 tanto Trump como la primera dama Melania Trump fueron vacunados en secreto contra el covid-19. La información se dio a conocer en marzo de 2021.

Por otra parte, para el momento en que el presidente Biden dio positivo por covid-19, ya había recibido sus dos primeras dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. El esquema completo lo tomó antes de su toma de posesión en enero de 2021. También ha tomado vacunas de refuerzo: el primer refuerzo lo tomó en septiembre de 2021 y la segunda vacuna de refuerzo la tomó el 30 de marzo.

-- Jacqueline Howard Lauren Mascarenhas, Bernadette Tuazon, Brett Roegiers, Will Lanzoni, Kyle Almond, Maegan Vazquez, Betsy Klein y Kate Sullivan de CNN.