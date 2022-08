Víctima de agresión sexual usaba ropa "provocativa", afirma un juez que otorgó fianza al acosador

Video relacionado: Conmoción en India ante un nuevo caso de violación grupal 0:36

Nueva Delhi (CNN) -- Un juez en el sur de la India dictaminó que una mujer vestía ropa “provocativa”, desestimando efectivamente su denuncia de agresión sexual, lo que provocó protestas públicas en el país, donde la violencia contra las mujeres y las niñas es noticia frecuente.

El juez de la corte de distrito en el estado de Kerala hizo los comentarios la semana pasada al otorgar una fianza anticipada a un hombre de 74 años acusado de acoso y agresión sexual, según documentos judiciales. No había sido acusado formalmente.

Las fotografías producidas con la solicitud de libertad bajo fianza del hombre muestran a la mujer con vestidos "sexuales (sic) provocativos", dice la orden judicial, y agregó que, según la primera impresión del tribunal, su denuncia "no ... se mantendría" contra el acusado.

También era "imposible de creer" que el hombre discapacitado pudiera "forzar" a la mujer a sentarse en su regazo y "presionar sexualmente su pecho", dice la orden judicial.

CNN contactó al abogado del hombre, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación de este texto.

La noticia provocó indignación en India, donde las mujeres se enfrentan a una discriminación generalizada y las denuncias de agresión sexual a menudo no se denuncian debido a la falta de recursos legales y un sistema legal notoriamente lento.

La presidenta de la Comisión de Mujeres de Delhi, Swati Maliwal, condenó al juez de distrito e instó al Tribunal Superior de Kerala a que se hiciera cargo del caso.

"¿Cuándo cambiará la mentalidad que culpa a las víctimas de abuso sexual?", tuiteó Maliwa este miércoles.

VP Sanu, presidente de la Federación de Estudiantes de la India, calificó los comentarios del juez de "regresivos". "La lógica que las mujeres invitan a la agresión sexual por su vestimenta es tanto culpar a la víctima como invocar estereotipos de víctimas de violación", escribió en Twitter este miércoles.

El problema de las agresiones sexuales en la India

Los delitos sexuales contra las mujeres están muy extendidos en la India, pero los casos brutales de violación y agresiones suelen tratarse mal en el sistema de justicia del país.

En 2017, un juez del Tribunal Superior de Delhi dijo que un hombre merecía "el beneficio de la duda" al absolverlo de los cargos de violación, y agregó que un "débil 'no'" aún podría indicar voluntad por parte de una presunta víctima.

En otro caso en enero de 2021, un juez del Tribunal Superior de Bombay determinó que un hombre de 39 años no era culpable de agredir sexualmente a una niña de 12 años porque no se había quitado la ropa, lo que significa que no hubo contacto piel a piel.

“Considerando el rigor de la sanción prevista para el delito, a juicio de este tribunal, se requieren pruebas más estrictas y serias alegaciones”, dijo el juez.

Luego de la brutal violación en grupo de una estudiante de medicina en Delhi en 2012 se introdujeron reformas legales y penas más severas por violación grupal, incluidos tribunales de vía rápida para que los casos de violación pasen rápidamente por el sistema de justicia y una definición modificada de violación para incluir la penetración anal y oral.

Pero activistas y abogados dicen que se debe hacer más para proteger a las mujeres.

El lunes, 11 hombres encarcelados de por vida por la violación en grupo de una mujer musulmana embarazada durante los disturbios hindú-musulmanes en 2002 fueron puestos en libertad bajo remisión, lo que provocó la condena de la familia, los abogados y los políticos de la víctima.