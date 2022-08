Vanessa Bryant testificó que sufre ataques de pánico y ansiedad desde que se enteró que las fotos de la escena del accidente fueron compartidas

Recuerdan a Kobe Bryant y a su hija con una estatua 0:42

(CNN) -- Vanessa Bryant, viuda de la leyenda de la NBA Kobe Bryant, testificó el viernes que sufre de ataques de pánico y ansiedad ante la posibilidad de ver fotos del accidente de helicóptero de 2020 que mató a su esposo, a su hija adolescente y a otras siete personas.

En el estrado de los testigos en su demanda federal contra el condado de Los Ángeles, Vanessa Bryant recordó estar en casa con su familia, amamantando a su hija Capri de 7 meses, cuando se enteró por medio de un reporte de Los Angeles Times que los agentes del sheriff del condado que compartían las fotografías gráficas del accidente.

"Solo recuerdo que no quería reaccionar porque las niñas estaban en la habitación", testificó, alzando la voz por la emoción. "Dije: 'No puedo hacer esto... Y salí corriendo de la casa y corrí hacia un lado de la casa para que las niñas no pudieran verme. Quería correr... calle abajo y gritar. No puedo escapar de mi cuerpo. No puedo escapar de lo que siento".

Junto con Chris Chester, cuya esposa e hija también murieron en el accidente, Bryant presentó una demanda civil federal alegando que el condado de Los Ángeles invadió su privacidad e infligió angustia emocional al no contener adecuadamente la difusión de las fotografías que, según el testimonio de un testigo, muestran no solo los restos del helicóptero, pero los cuerpos destrozados de las víctimas.

Hasta ahora, el juicio ha escuchado el testimonio de varios miembros del personal policial, incluido un agente que testificó que mostró imágenes gráficas de la escena mientras estaba en un bar, otro agente que dijo que compartió las fotos mientras jugaba un videojuego, un agente que envió docenas de fotos a alguien que no conocía, y un elemento de los bomberos que mostró las imágenes a otro durante la hora del cóctel de la ceremonia de entrega de premios.

Chester testificó el jueves y dijo que vive con el temor de que las fotografías gráficas tomadas de los cuerpos de sus seres queridos puedan resurgir algún día.

Chester subió al estrado después de varios días de escuchar los testimonios de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, algunos de los cuales ofrecieron disculpas, detallaron la naturaleza gráfica de las fotos y explicaron por qué fueron tomadas y compartidas y por qué se dieron órdenes de borrarlas.

Vanessa Bryant ha estado en la sala del tribunal escuchando el testimonio de todos los testigos excepto el forense. Ella salió de la sala del tribunal abruptamente cuando un cantinero testificó sobre haber visto fotos.

Como testigo final de la acusación, se espera que el testimonio de Bryant dure alrededor de tres horas.

Si el tiempo lo permite, se espera que la defensa llame al alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, como su primer testigo, seguido por el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone.

Kobe Bryant, de 41 años, y Gianna Bryant, de 13, estaban entre las nueve personas que murieron en el accidente de helicóptero del 26 de enero de 2020 en una ladera en Calabasas, California.

Volaban a un partido de baloncesto femenino en la Academia de Deportes Mamba de Bryant en Thousand Oaks cuando el helicóptero se estrelló, sin dejar sobrevivientes.