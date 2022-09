Biden dice que asistirá al funeral de la reina Isabel II

Mira todos los récords que la reina Isabel rompió en 70 años en el trono 1:34

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que planea asistir al funeral de la reina Isabel II, una monarca a la que recuerda como una "gran dama".

"Sí", dijo Biden a los periodistas el viernes cuando se le preguntó si planeaba asistir al funeral, cuyos detalles no han sido anunciados por el Palacio de Buckingham.

“Todavía no sé cuáles son los detalles, pero iré”, dijo Biden en Ohio, a donde viajaba para la inauguración de una fábrica de chips de computadora.

El viernes temprano, el nuevo rey Carlos III de Gran Bretaña dijo durante un discurso televisado que los servicios para su difunta madre se realizarían a finales de este mes.

"Dentro de poco más de una semana nos uniremos como nación, como Mancomunidad Británica y, de hecho, como comunidad global, para dejar descansar a mi amada madre", dijo Carlos en el discurso, el primero que pronuncia como rey.

Biden dijo a los periodistas en Ohio que aún no había hablado con Carlos tras la muerte de la Reina.

“Lo conozco. No he hablado con él. Todavía no lo llamé”, dijo Biden.

El viernes, los funcionarios de la Casa Blanca trabajan en los preparativos iniciales para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaje a Londres y asista al funeral de la reina Isabel II, pero prevén hacer el anuncio después de que el Palacio de Buckingham dé a conocer sus planes, según personas familiarizadas con el asunto.

El presidente viajará acompañado de una delegación oficial. Biden recordó a la reina el jueves como una "gran dama" que "definió una era".

“Estamos encantados de haberla conocido”, dijo Biden al personal de la embajada británica en Washington después de firmar un libro de condolencias.

Las banderas estadounidenses en la Casa Blanca, otros edificios federales, instalaciones militares y embajadas en el extranjero permanecieron a media asta el viernes después de que Biden ordenara bajarlas "hasta el día del internamiento".

En un comunicado emitido junto con su esposa, la primera dama Jill Biden, el presidente calificó a la Reina como "una presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos, incluidos muchos que nunca han conocido su país sin ella".

Cuando era un joven senador, Biden conoció a la Reina en 1982. Se volvieron a encontrar el año pasado, cuando ella viajó a la cumbre del Grupo de los 7 en Cornwall.

Más tarde, invitó a los Biden a tomar el té en el Castillo de Windsor, donde le preguntó al presidente sobre los presidentes Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, dos autoritarios que han causado tensiones a través de la agresión militar.

Biden fue efusivo después al describir su interacción.

“No creo que se sienta insultada, pero me recordó a mi madre, su aspecto y su generosidad”, dijo Biden. "Ella es extremadamente amable, eso no es sorprendente, pero tuvimos una gran conversación".

La Casa Blanca se ha negado a ampliar los planes de Biden para asistir al funeral de la reina, que se espera para las próximas semanas.

“Hay un proceso, hay un protocolo aquí, un protocolo oficial a través del cual se invita a los líderes, así que no vamos a adelantarnos a ese protocolo”, dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre a los periodistas a bordo del Air Force One el viernes.

Presionada nuevamente, reiteró que la Casa Blanca seguirá el protocolo, pero agregó que la pérdida de la reina "será sentida por personas de todo el mundo", calificándola de "presencia constante".

“Nuestras naciones y personas tienen un vínculo fuerte y creo que hablo por el país cuando digo que nuestros pensamientos están con la gente del Reino Unido”, dijo Jean-Pierre.

La última vez que murió un monarca británico, el presidente estadounidense no asistió al funeral. El presidente Harry S. Truman envió a su secretario de Estado, Dean Acheson, para que asistiera al funeral de Jorge VI en 1952.

En funerales de alto perfil anteriores, la delegación ha incluido expresidentes de EE.UU. Por ejemplo, cuando murió Juan Pablo II, el presidente George W. Bush asistió con su padre, el presidente George H.W. Bush, y el expresidente Bill Clinton.

El presidente Barack Obama incluyó a George W. Bush, Clinton y al expresidente Jimmy Carter en la delegación oficial al funeral de Nelson Mandela. Bush viajó con él a Sudáfrica a bordo del Air Force One, junto a Hillary Clinton.

Los expresidentes no esperan recibir invitaciones funerarias individuales del Palacio de Buckingham, según dos personas familiarizadas con el protocolo, con la expectativa de que Estados Unidos reciba una invitación oficial a través de la Casa Blanca.

Esto significa que Biden decidirá en última instancia quién se unirá a su delegación oficial a las ceremonias fúnebres en el Reino Unido. No se tomarán decisiones hasta que se haga una invitación formal del palacio, dijo un funcionario de la Casa Blanca, incluso cuando ya se están llevando a cabo discusiones preliminares.

La pregunta es cómo encaja el expresidente Donald Trump en la imagen. Si bien recordó a la reina esta semana como una "gran y hermosa dama", Trump a menudo ha estado intencionalmente ausente, o excluido deliberadamente, de las reuniones del llamado Club de Presidentes.

El funeral de la reina Isabel II será la última prueba de cómo debe manejarse este delicado asunto de la diplomacia.