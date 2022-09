ANÁLISIS | Los sorprendentes detalles detrás de las maniobras de inmigración de DeSantis y Abbott

Migrantes enviados a Martha's Vineyard no sabían que llegarían ahí 4:33

(CNN) -- Los gobernadores republicanos están en una competencia cínica para superarse unos a otros y enviar inmigrantes en autobús desde la frontera estadounidense a Nueva York, Washington, Chicago y, ahora, en avión a Martha's Vineyard.

Dos aviones no anunciados que transportaban a unos 50 inmigrantes aterrizaron en el acaudalado enclave costero de Massachusetts el miércoles por la noche, sorprendiendo a los lugareños.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se atribuyó el mérito de haber sacado a los inmigrantes de Texas, no de Florida, y dejarlos sin planificación en la calle.

Su jugada puede haber sido superada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien comenzó a enviar autobuses de migrantes a Washington en abril y el jueves por la mañana, dejó a los solicitantes de asilo frente a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en el Observatorio Naval de Estados Unidos. Harris está bajo intensas críticas de los partidarios de la inmigración por decir el domingo en el programa "Meet the Press" de NBC que confiaba en que la frontera es "segura".

Muchos señalaron acertadamente que el punto de vista político se produjo a expensas de los inmigrantes vulnerables que ya habían pasado por un viaje tremendamente arduo, pero algunos de los detalles del transporte de estos inmigrantes pueden sorprenderte. Para empezar, muchos estaban agradecidos por el viaje.

publicidad

¿Están estos inmigrantes ilegalmente en el país?

Estas maniobras de los gobernadores republicanos se basan en la falsa idea de que los inmigrantes están ilegalmente en el país. Técnicamente, los que están en los autobuses y aviones son solicitantes de asilo que han sido procesados ​​por las autoridades federales de inmigración y están esperando las fechas de los tribunales.

¿De dónde vienen los inmigrantes?

Mientras la mayoría de estos inmigrantes cruzaron la frontera con México, huyen de economías pobres y situaciones peligrosas en su país de origen en Centroamérica y, cada vez más, en América del Sur. Después de cruzar la frontera y solicitar asilo, son liberados en Estados Unidos para esperar las audiencias sobre su solicitud de asilo.

Una persona que se quedó en Massachusetts, un hombre de 45 años llamado Leonel, le contó a The New York Times sobre su viaje de tres meses desde Venezuela a través de Colombia y Centroamérica. Intentó más de una vez cruzar la frontera de Estados Unidos con México antes de ser detenido y luego liberado en San Antonio.

Fue allí donde se le acercaron y le preguntaron si quería ir a Massachusetts. No está claro si sabía que se dirigía a una acaudalada comunidad isleña que no estaba preparada para las llegadas.

¿Están siendo forzados a subir en los autobuses y aviones? No, no lo están

La ira por las maniobras de los gobernadores también se alimenta en parte de la idea de que las personas están siendo forzadas a subir a los autobuses. Eso no es cierto, como descubrió Gary Tuchman de CNN cuando visitó un refugio en Eagle Pass, Texas, en agosto.

Conoció a solicitantes de asilo que planeaban reunirse con familiares y amigos que ya estaban repartidos por todo el país. Otros inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin un lugar a donde ir estaban felices por el viaje gratis.

¿Quién está feliz por el viaje? Estas personas tienen historias increíbles

Tuchman habló con una mujer venezolana de 28 años llamada Génesis Figueroa que viajó durante un mes y medio a pie, en autobús y en barco para llegar a Eagle Pass con su esposo.

"Me cansé mucho. Me dolían las piernas y me enfermé", le dijo a Tuchman. "Me enfermé de neumonía. Estuve hospitalizada durante tres días en Guatemala". Mira el reporte de Tuchman.

También habló con primos que viajaban desde Venezuela; el hermano de un hombre murió durante el viaje después de desaparecer mientras cruzaban el Río Grande.

Se sabe que casi 750 inmigrantes han muerto en la frontera sur desde octubre de 2021, reportó recientemente Priscilla Alvarez de CNN.

“Salimos en busca de un sueño, pero ahora es una situación muy difícil, dura”, le dijo Luis Pulido a Tuchman. Iba a subirse a un autobús con destino a la ciudad de Washington, con la esperanza de bajarse en Kentucky para ser recibido por familiares antes de trasladarse a Chicago.

¿Qué sucede después del viaje en autobús?

Una semana después de su viaje en autobús, Tuchman encontró a Pulido y su primo en Chicago, donde se habían reunido con familiares, estaban alojados en un pequeño apartamento compartido y buscaban trabajo en un restaurante. Es probable que no puedan trabajar legalmente durante al menos 180 días, según las reglas publicadas en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Tuchman me dijo que Pulido y su primo fueron a sus primeras citas, pero en su mayoría eran administrativas y están esperando su próxima aparición.

Se necesita mucho tiempo para obtener un permiso de trabajo

Obtener un permiso de trabajo puede demorar hasta un año, dijeron funcionarios de la ciudad de Nueva York a Polo Sandoval de CNN, quien también informó sobre este tema el mes pasado.

Fue a un refugio en Brooklyn y conoció a una pareja joven de Venezuela, Anabel y Crisman Urbaez, que buscan asilo.

Le mostraron videos de teléfonos celulares de su viaje de dos meses por 10 países, a menudo a pie, que comenzó en Perú y continuó a través de selvas en Colombia y el Tapón de Darién que une América del Sur y Central, todos con sus hijos de 6 y 9 años y su perro Max.

Llegan a Nueva York otros 140 migrantes desde Texas 0:48

¿Cuánto tiempo lleva resolver un caso de inmigración?

Lleva años. El tiempo promedio para completar un caso de inmigración es de 1.110 días, según datos obtenidos por la Universidad de Syracuse. Durante ese tiempo, los inmigrantes y solicitantes de asilo comienzan a construir vidas estadounidenses.

¿A cuántos se les concederá asilo?

Menos de la mitad de las solicitudes de asilo han sido otorgadas en los últimos años, según Syracuse.

Durante la administración Trump, la tasa de denegación superó el 70%, pero durante el primer año de la administración de Biden la tasa de concesión aumentó a casi el 40%.

¿Por qué vienen tantos de Venezuela?

Álvarez escribió recientemente sobre el éxodo masivo de Venezuela. Las Naciones Unidas dicen que un número similar de personas está huyendo del país sudamericano, que ha sufrido años de represión política y disturbios económicos, como Ucrania devastada por la guerra. Alrededor de 6,8 millones de venezolanos forman parte de esta diáspora.

Inmigrante venezolano relata cómo fue llevado a Martha's Vineyard 1:07

¿Cuántas personas han cruzado la frontera este año?

Ha habido casi 2 millones de encuentros fronterizos informados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. hasta ahora en el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre.

Algunos de esos encuentros son cruces repetidos. Otros han sido rechazados bajo una política covid-19 de la era Trump a la que la administración Biden ha intentado, hasta ahora sin éxito, poner fin. Una fracción está buscando asilo.

¿Por qué los funcionarios están declarando estados de emergencia?

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York, Illinois y Washington han declarado emergencias para lidiar con los autobuses, y se han quejado de que no tienen idea de cuándo o dónde esperarlos, y quieren una advertencia de Texas, Arizona y ahora Florida.

Texas ha gastado más de US$ 12 millones y ha transportado en autobús a unos 9.000 inmigrantes al norte.

En general, los autobuses y ahora los aviones han trasladado a miles de migrantes, pero es una pequeña fracción de las casi 700.000 solicitudes de asilo pendientes que avanzan lentamente a través del sistema judicial.

Todas estas historias son únicas, pero muchas de ellas comparten el tema de huir de un hogar sin oportunidad y sentirse comparativamente feliz por el viaje dentro de Estados Unidos desde la frontera.