Londres se prepara para una operación de seguridad enorme antes del funeral de la reina Isabel

Londres (CNN) — Los jefes de policía y los médicos de Londres se preparan para una seguridad de pesadilla en el funeral de la reina Isabel II este lunes, mientras equilibran la necesidad de proteger a los principales líderes y dignatarios del mundo con el deseo del público de llorar a su amada monarca.

Algunos han comparado el evento en escala con los Juegos Olímpicos de Londres, pero en realidad el funeral de Estado — el primero en Gran Bretaña desde que Winston Churchill murió en 1965 — probablemente eclipsará la extravagancia deportiva de 2012.

Con el nombre en código de "Operación Puente de Londres", los arreglos para la monarca con más años de servicio en Gran Bretaña han sido cuidadosamente analizados durante años por las muchas agencias involucradas, y la propia reina firmó cada detalle antes de su muerte.

La ciudad ya ha visto multitudes sin precedentes viendo el funeral oficial, que durará hasta las 6:30 a.m. (1:30 a.m. ET) del lunes, solo unas horas antes de que comience la procesión fúnebre a la Abadía de Westminster. La gran cantidad de personas hizo que las filas se detuvieran temporalmente el viernes.

En una entrevista con Sky News a principios de esta semana, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo sobre la escala: "Si piensas en el maratón de Londres, el carnaval, las bodas reales anteriores, los Juegos Olímpicos, es todo eso en uno".

Las tres fuerzas policiales que operan en la capital británica, la Policía Metropolitana, la Policía de la Ciudad de Londres y la Policía de Transporte Británica, iniciaron sus bien ensayados planes en Londres tan pronto como se anunció la muerte de Isabel II el 8 de septiembre.

El funeral será el "evento policial individual más grande" que haya llevado a cabo la Policía Metropolitana de Londres, dijo el viernes a los periodistas su subcomisionado adjunto Stuart Cundy.

"Como un solo evento, esto es más grande que los Juegos Olímpicos de 2012. Es más grande que el fin de semana del Jubileo de Platino. Y la gama de agentes, personal de policía y todos los que apoyan la operación es verdaderamente inmensa", dijo.

También está previsto que "sea la operación de protección global más grande que la Met Police haya emprendido jamás" ya que "cientos de líderes mundiales y VIP" estarán en Londres, dijo.

Cuando se le preguntó específicamente cómo se transportaría a los invitados de alto perfil a la Abadía de Westminster de Londres para el servicio funerario, Cundy se negó a dar detalles específicos y dijo que no sería propicio para un "evento seguro y una operación policial".

Mientras tanto, la gigantesca operación logística ha involucrado una miríada de otros aspectos, como médicos, baños, limpieza de calles y cierres de carreteras.

El tamaño de las multitudes que acuden a presentar sus últimos respetos es "imposible" de predecir, según Andy Byford, comisionado de Transporte de Londres (TfL).

Byford describió el funeral como "el evento más grande" al que se ha enfrentado la red de transporte en una entrevista con la agencia de noticias PA Media de Gran Bretaña.

Comparándolo con los Juegos Olímpicos, dijo: "Esto es más desafiante. Se trata de un periodo largo y aunque hay estimaciones, es imposible decir con certeza cuántas personas acudirán a los diversos elementos, por lo que hemos asumido el número más alto posible y estamos alineando nuestro servicio para que coincida".

Se han enviado invitaciones a líderes mundiales, políticos, figuras públicas y miembros de la realeza europea, así como a más de 500 dignatarios internacionales. Las consideraciones de seguridad son alucinantes.

El gobierno británico toma la iniciativa en logística, pero se ha negado a comentar sobre "arreglos de seguridad operativa" específicos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue de los primeros en confirmar su asistencia al evento, al que asistirán hasta 2.000 personas. El emperador japonés Naruhito y la emperatriz Masako también viajarán a Londres, al igual que muchos otros miembros de la realeza y líderes mundiales.

Cientos de policías de otras fuerzas apoyan a la Met, pero la asistencia de tantos VIP aumentará la presión.

Enormes multitudes han esperado durante horas para ver a la reina Isabel antes de su funeral de Estado.Simon Morgan es un ex agente de protección de la realeza que fue responsable de supervisar a los miembros de la realeza de alto nivel, incluida la reina y el nuevo rey, entre 2007 y 2013.

“Será perfecto”, dijo a CNN Morgan, quien ahora dirige la firma de seguridad privada Trojan Consultancy. "El plan policial y la seguridad detrás de él es una operación doble: la seguridad y la seguridad pública son intrínsecas".

Morgan dijo que los eventos que rodearon el funeral de Estado han tenido preparación durante décadas. "London Bridge se hizo realidad en los años 60. Ha sido objeto de revisión al menos tres veces al año.

"Se discuten los elementos y, de hecho, algunos elementos ya se han utilizado de forma aislada", dijo, citando como ejemplos el funeral de la reina madre en 2002, las bodas reales y el Jubileo de Platino.

Las revisiones periódicas fueron vitales para combatir la naturaleza cambiante de las amenazas a la seguridad, desde el nacionalismo irlandés en las décadas de 1970 y 1980 hasta el extremismo islámico más recientemente.

Los asistentes de la Casa Blanca se han negado a proporcionar detalles de seguridad específicos para la visita del presidente Biden, pero dicen que trabajan con sus homólogos británicos para garantizar que se cumplan las demandas de seguridad presidencial. El FBI vigilará los posibles flujos de amenazas y compartirá cualquier información con el servicio de seguridad británico MI5.

Cuando surgieron informes la semana pasada de que los líderes mundiales tendrían que viajar en un autobús para ir al funeral, los funcionarios estadounidenses se mostraron escépticos y rechazaron la sugerencia de que Biden viajaría a la Abadía de Westminster en un autocar.

En 2018, cuando otros líderes mundiales viajaron juntos en un autobús a un monumento conmemorativo de la Primera Guerra Mundial en París, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó por separado en su propio vehículo. La Casa Blanca explicó en ese momento que el viaje por separado se debió "a los protocolos de seguridad".

"Todo se habrá negociado", dijo Morgan, explicando que se habrán hecho algunas concesiones. Simplemente no hay suficientes policías y oficiales de protección para dar un convoy escoltado a todos los que normalmente lo recibirían en una visita independiente. Por lo tanto, las personas se reúnen sobre una base logística", dijo Morgan.

"No hay compromiso en relación con la seguridad y muchos dignatarios visitantes estarán muy conscientes de la óptica de exigir sus propios equipos de protección".

La policía también debe considerar la "amenaza fija", dijo. "Es alguien que está obsesionado con un miembro de la familia real. Muchas de esas personas están sujetas a órdenes de salud mental y, posteriormente, llamaron la atención de los profesionales médicos y, a veces, de las fuerzas del orden".

Detienen a hombre en patines que se cruzó en la caravana del rey Carlos III 0:43

Los activistas de "una sola causa" también representan un riesgo, dijo Morgan. La fuerza ya ha recibido duras críticas por su trato a los manifestantes republicanos.

"Cada una de estas causas quiere usar la atención de los medios globales para resaltar lo que es importante para ellos", agregó.

Symon Hill, de Oxford, le dijo a CNN cómo fue arrestado agresivamente después de gritar "no es mi rey" en una ceremonia que proclamó el ascenso al trono de Carlos III. Dijo que se había quedado "atónito" después de que "intervino la policía, me agarró, me esposó y me puso en la parte trasera de una camioneta de la policía".

Y agregó: "Seguramente el arresto arbitrario no es algo que debamos tener en una sociedad democrática".

Según Morgan, el objetivo de la policía no es prohibir las protestas pacíficas, sino garantizar el orden público, ya que las manifestaciones a veces pueden provocar confrontaciones cuando las emociones están muy altas.

"La policía está en una situación de 'maldito si lo haces, maldito si no lo haces'", comentó.

Si bien la policía encabeza la operación, muchos otros están estrechamente involucrados, entre ellos jefes militares, de transporte y de servicios públicos.

Las preocupaciones sobre la salud son primordiales. Además de los servicios de emergencia oficiales, alrededor de 2.000 voluntarios y empleados de St. John Ambulance brindan apoyo las 24 horas en Londres y Windsor para el velatorio y su funeral.

“En nuestra planificación para esta triste ocasión, estimamos que necesitaríamos alrededor de 1.000 voluntarios, pero más del doble dijeron que pueden estar disponibles”, dijo el comisionado de operaciones de St. John, Mike Gibbons, en un comunicado.

Patrick Goulbourne, comisionado asistente de control y resiliencia operativa de la Brigada de Bomberos de Londres, le dijo a CNN que su equipo trabajó "durante muchos años con socios".

Han llevado a cabo inspecciones de seguridad contra incendios en más de 40 centros de transporte centrales clave y también han realizado alrededor de 160 inspecciones de seguridad contra incendios al día en hoteles, restaurantes, tiendas y más. Además, ha habido 10 camiones de bomberos y alrededor de 50 bomberos ayudando a las personas en la fila para ver el féretro de la reina durante todo el día.

Lauren Said Moorhouse, Max Foster, Luke McGee, Duarte Mendonca, Christian Edwards, Kevin Liptak y Niamh Kennedy de CNN contribuyeron a este informe.