Cuba Gooding Jr. evita la cárcel y los antecedentes penales tras acatar acuerdo de culpabilidad en caso de contacto forzado

(CNN) -- Cuba Gooding Jr. no se enfrentará a ninguna pena de cárcel tras cumplir los términos de un acuerdo de culpabilidad en un caso de contacto forzado, según Emily Tuttle, portavoz de la fiscalía del distrito de Manhattan.



Gooding se declaró culpable en abril de un cargo de delito menor por tocar a la fuerza a una mujer en un club nocturno de Nueva York en 2018. Gooding admitió haber besado a la mujer, una mesera del club, en los labios sin consentimiento. También admitió otros dos incidentes de contacto no consentido en octubre de 2018 y junio de 2019.

Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Gooding debía continuar con el tratamiento de modificación de comportamiento y alcohol durante seis meses y no tener nuevos arrestos. Este jueves, Gooding se declaró culpable de una violación de acoso menor que siempre permanecerá en su registro, pero no se mantendrá ningún cargo criminal. El actor fue condenado con tiempo cumplido y no cumplirá ninguna pena de cárcel, confirmó Tuttle.

CNN se puso en contacto con el abogado de Gooding, Peter Toumbekis, para obtener comentarios.

Cuando se anunció el acuerdo de culpabilidad en abril, la fiscal adjunta de Manhattan Coleen Balbert dijo que su oficina creía que el acuerdo era "justo y equitativo".

"Solo me gustaría decir que damos pleno crédito y creemos a todas las sobrevivientes de este caso y agradecemos a todas las mujeres y otros testigos que cooperaron con nuestra oficina durante el tiempo que duró nuestra investigación", dijo Balbert en ese momento. También señaló que Gooding había estado en asesoramiento desde septiembre de 2019, y dijo que el acuerdo de declaración de culpabilidad evitaría que las acusadoras tuvieran que testificar públicamente y les permitiría hacer declaraciones de impacto tras la sentencia.

Una de las acusadoras de Gooding, Kelsey Harbert, habló fuera del tribunal después de la audiencia de este jueves, diciendo a los periodistas que las acciones del actor "tiran de [su] sentido de la paz todos los días".

"¿En qué momento vamos a tomar esto en serio? ¿Cuándo vamos a decidir que esto es un comportamiento peligroso? ¿Y cuándo es responsabilidad del tribunal proteger al público de alguien como él?" preguntó Harbert. "Se supone que el sistema se ocupa de lo que hizo. No sobre quién es".

Gloria Allred, la abogada de Harbert, dijo que discutirá con Harbert si se debe presentar una demanda civil contra Gooding, pero dijo que no se tomará ninguna decisión este jueves.

-- Tanika Gray de CNN contribuyó con este reportaje.