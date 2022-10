Elon Musk está bajo investigación federal por su acuerdo con Twitter, afirma la compañía

Musk y Twitter siguen su pelea en la corte 1:24

(CNN Business) -- Las autoridades federales están investigando a Elon Musk en relación con su adquisición de Twitter por US$ 44.000 millones, dijo la plataforma de redes sociales en un expediente judicial este jueves.

No está claro qué agencias pueden estar realizando la investigación y Twitter no identificó qué conducta específica de Musk podrían estar investigando los funcionarios estadounidenses.

Pero la presentación judicial de la compañía acusó al equipo legal de Musk de no producir borradores de comunicaciones con la Comisión de Bolsa y Valores y una presentación de diapositivas para la Comisión Federal de Comercio.

Musk intentó rescindir el acuerdo por primera vez en julio, alegando que Twitter violó el acuerdo al tergiversar la cantidad de spam y cuentas de bots falsas en su plataforma. Twitter demandó a Musk para completar la adquisición, acusando al multimillonario de usar bots como pretexto para salir de un trato por el que desarrolló el remordimiento del comprador luego de una caída del mercado.

La semana pasada, Musk propuso continuar con su trato para comprar la compañía al precio originalmente acordado de US$ 54,20 por acción. La jueza que supervisó la disputa más adelante en la semana dictaminó pausar los procedimientos legales hasta el 28 de octubre luego de una solicitud de Musk.

publicidad

En respuesta a la presentación de acciones legales de este jueves por parte de Twitter, Alex Spiro, el abogado de Musk, dijo que estaba diseñada para distraer la atención de los propios problemas legales de Twitter, que surgieron después de que el exjefe de seguridad de la compañía, Peiter "Mudge" Zatko, acusó a Twitter de vulnerabilidades de seguridad ignoradas por mucho tiempo en una revelación del denunciante.

“Los ejecutivos de Twitter están bajo investigación federal”, dijo Spiro en un comunicado a CNN. “Esta distracción fue enviada por Twitter para tratar de descubrir por cuál de sus variadas malas conductas están siendo investigados”.

La Comisión Federal de Comercio, que es responsable de hacer cumplir los términos de una orden de consentimiento de 2011 con Twitter que Zatko alega que la empresa violó, no ha revelado públicamente una investigación. Pero su presidenta, Lina Khan, le dijo al Congreso en testimonio público que si se determina que los ejecutivos de Twitter fueron responsables de violaciones legales, podrían “absolutamente” ser responsabilizados personalmente.

En una presentación separada este jueves, Twitter también sostuvo que no le ordenó a Zatko que quemara varios cuadernos como parte de un acuerdo de separación, como había afirmado el equipo de Musk en una presentación a principios de este mes.

“Twitter no le pidió a Zatko que incendiara sus propios documentos, y mucho menos le exigió que lo hiciera”, decía la presentación de Twitter. “Twitter no tenía conocimiento de los cuadernos de Zatko y no tenía idea de qué información contenían”.