Condonación de la deuda estudiantil en EE.UU.: formulario y cómo solicitar paso a paso

(CNN Español) -- El formulario para solicitar la condonación de préstamos estudiantiles en Estados Unidos ya está en línea y es muy sencillo de completar. Aquí, lo que debes saber.

El plan lanzado por el Gobierno del presidente Joe Biden permite la condonación de US$ 10.000 o US$ 20.000 de los préstamos estudiantiles —la cifra depende del caso— para personas que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y familias que ganaron menos de US$ 250.000 en esos mismos años.

Para acceder al formulario, que está oficialmente disponible desde el lunes 17 de octubre, debes ingresar a https://studentaid.gov/debt-relief/application a través de una computadora o un dispositivo móvil.

El formulario está disponible en inglés y en español y es accesible para personas con discapacidades. Estará abierto hasta el diciembre de 2023, según las autoridades. Su objetivo es que el proceso de alivio de la deuda pueda estar efectivamente en marcha antes del próximo enero, que es cuando se retomarán los pagos de la deuda estudiantil tras una pausa desde 2020 por la pandemia de covid-19.

¿Qué información debes brindar?

El formulario te pide:

Nombre completo.

Número de Seguridad Social (aquí puedes obtener información sobre cómo consultarlo en caso de que no lo tengas presente).

Fecha de nacimiento.

Número telefónico.

Dirección de correo electrónico.

Además de brindar la información, debes aceptar una serie de términos, que incluyen la verificación de que eres quien está aplicando y que, si el Departamento de Educación te lo solicita, proporcionarás pruebas de tus ingresos. También debes certificar que la información que provees es correcta bajo pena de perjurio.

En cuanto a tus ingresos, el formulario te pide que verifiques que para los años 2020 o 2021 una de estas afirmaciones en correcta:

Ganaste menos de los ingresos requeridos para presentar una declaración de impuestos federales.

Presentaste una declaración de impuestos como soltero y ganaste menos de US$ 125.000.

Estabas casado, presentaste una declaración de impuestos separada y ganaste menos de US$ 125.000.

Estaba casado, presentaste una declaración de impuestos en conjunto y la ganancia fue menor a US$ 250.000.

Presentaste una declaración de impuestos como cabeza de familia y ganaste menos de US$ 250.000.

Presentaste una declaración de impuestos como viudo que reúne los requisitos y ganaste menos de US$ 250.000.

(Recuerda que los requisitos de ingresos se basan en el ingreso bruto ajustado, que suele ser más bajo que el ingreso total y que es el que está en la línea 11 del formulario 1040 del Servicio de Impuestos Interno).

¿Qué NO te pide el formulario para la condonación de préstamos estudiantiles?

Para presentar la solicitud no deberás subir ningún documento. Tampoco te pide que ingreses con tu usuario de Federal Student Aid.

El formulario te avisa que el Departamento de Educación determinará la elegibilidad y se pondrá en contacto con los solicitantes si se necesita más información.

¿Qué pasa si aplicaste durante el período beta?

Antes de lanzar oficialmente el sirio web, la administración lo probó en un período beta que se inició el 14 de octubre y que permitía a los estudiantes inscribirse.

Si aplicaste en ese período, tienes que haber recibido un correo de confirmación, aunque la solicitud no se procesó hasta el lanzamiento oficial del sitio.

No tienes que volver a hacer la aplicación.

Con información de Ángela Reyes