Boris Johnson no participará en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador, dice la Asociación de Prensa del Reino Unido

¿Puede Boris Johnson volver a ser primer ministro? 3:29

(CNN) -- El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, no participará en la contienda para convertirse en el próximo líder del partido conservador y, por lo tanto, en el próximo primer ministro, informó el domingo la agencia de noticias británica PA Media.

El ex primer ministro afirmó haber obtenido el apoyo de 100 parlamentarios, el número mínimo requerido para despejar el umbral para aparecer en la boleta electoral de la membresía del Partido Conservador, pero se negó a postularse y dijo que "esto simplemente no sería lo correcto". Agregó que "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tenga un partido unido en el Parlamento", según Pan Media.

El anuncio de Johnson se produce después de que el exministro de Finanzas de Gran Bretaña, Rishi Sunak, entrara oficialmente en la carrera por liderar el Partido Conservador, su segundo intento para el cargo este año. Sunak ya ha recopilado las 100 nominaciones requeridas de los miembros del partido para poder postularse.

Sunak intentó convertirse en líder hace siete semanas tras la renuncia de Boris Johnson, pero perdió ante Liz Truss, quien renunció el jueves.