'House of the Dragon' se lanza a la batalla que viene con su final de temporada

Nota del editor: esta historia contiene spoilers sobre el final de temporada de "House of the Dragon".

CNN — Las dos series gigantes de fantasía que se estrenaron con pocas semanas de diferencia compartían un alcance y una escala enormes. Sin embargo, en términos de ritmo, “House of the Dragon” se movió a pasos agigantados, a veces literalmente en sus saltos de tiempo de varios años, mientras que “The Lord of the Rings: The Rings of Power” avanzaba a paso lento.

El final de temporada de “Dragon” que se estrenó el 23 de octubre, subtitulado “La reina negra”, en cierto sentido cerró el círculo de esta primera temporada, a veces desigual, pero siempre interesante. Después de que su madre le dijera antes de morir al dar a luz en el estreno que tener hijos era el campo de batalla de las reinas, la princesa Rhaenyra (Emma D'Arcy) soportó otro espantoso parto de un niño que nació muerto, en medio de los preparativos y la planificación para la batalla por venir.

Aún así, si el esposo y tío de Rhaenyra (después de todo, este es el mundo cargado de incesto de “Game of Thrones”), Daemon (Matt Smith), estaba listo para desatar el infierno sobre el recién coronado Rey Aegon y sus secuaces, al decir: “Los sueños no nos hicieron reyes. Los dragones lo hicieron”, Rhaenyra inicialmente parecía querer seguir un enfoque más cauteloso.

“No deseo gobernar un reino de cenizas y huesos”, le dijo a él ya sus asesores.

La diplomacia, sin embargo, requería llegar a los otros reinos, y Rhaenyra envió a sus hijos como mensajeros a lomos de dragón en busca de apoyo para su causa. Eso condujo al clímax tan esperado, con una demostración de combate aéreo con dragones (en un momento, se parecía un poco al Halcón Milenario en acción) y la brutal muerte del hijo de Rhaenyra.

La última mirada de odio y resolución de la princesa que sería reina cimentó la idea de que la segunda temporada estará dedicada a la guerra entre las facciones rivales, un conflicto que probablemente será gobernado por la actitud de Daemon de no tomar prisioneros.

Después de un comienzo algo lento, “House of the Dragon” cobró fuerza en el transcurso de la temporada, abarcando a toda una generación con sus saltos hacia adelante, lo que resultó un poco desorientador en ese momento. Sin embargo, el efecto neto fue convincente y ofreció suficientes momentos importantes que llamaron la atención para que el programa fuera tanto un éxito de audiencia como un tema de tendencia regular, logrando un lugar en el espíritu cultural que "The Rings of Power" rara vez parecía alcanzar en Amazon Prime.

Parte de eso podría provenir del capital acumulado tanto por “Game of Thrones” (a pesar de todas las quejas sobre su final) como por HBO, que, al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery.

Los saltos en el tiempo sirvieron para otro propósito al establecer personajes adicionales, un área en la que la serie se sintió inicialmente deficiente. Eso incluye a Ewan Mitchell como Aemond Targaryen, que usa un parche en el ojo, cuya mala racha jugó un papel fundamental en el final, al tiempo que demostró que volar dragones y realmente domesticarlos no son necesariamente lo mismo.

Aunque no fue una competencia directa entre “Dragon” y “Rings”, los paralelismos entre ambas series y el momento de su lanzamiento hicieron que las comparaciones fueran virtualmente inevitables. Además, las primeras temporadas sirvieron esencialmente como largos prólogos para las batallas épicas que se avecinan.

Ninguna fue perfecta, pero los últimos episodios de “House of the Dragon” reforzaron la distancia entre ellas e hicieron un buen trabajo al despertar el apetito de la audiencia por lo que sigue.

Dentro del espectáculo, el juego de tronos continuará. Pero en base a su salva inicial, considera a "House of the Dragon" como una victoria para la vieja guardia.