Víctimas del tiroteo en Saint Louis: una maestra heroína y una adolescente por cumplir 16 años

(CNN) -- Jean Kuczka y Alexandria Bell estaban a punto de celebrar hitos importantes en sus vidas.



Alexandria, de 15 años, estaba deseando viajar a Los Ángeles para celebrar su cumpleaños 16, dijo su padre Andre Bell a KSDK, afiliada de CNN.

"Mi hija estaba planeando venir aquí a California y celebrar su cumpleaños conmigo el 18 de noviembre", dijo Andre Bell a KSDK, afiliada de CNN.

"Pero ahora tenemos que planificar su funeral".

Kuczka, de 61 años, se preparaba para jubilarse después de una larga e ilustre carrera como profesora, dijo su hija Abigail Kuczka a CNN.

Pero un inexplicable tiroteo en la Central Visual and Performing Arts High School de St. Louis destruyó esos sueños y destrozó a las familias de las víctimas.

La profesora Jean Kuczka murió defendiendo a sus alumnos

Una de las colegas de Kuczka, Kristie Faulstich, dijo que la maestra asesinada murió protegiendo a sus estudiantes.

Durante las prisas por evacuar a los alumnos de la escuela, "una estudiante me miró y dijo: 'le dispararon a la señora Kuczka'. Y luego dijo que la Sra. Kuczka se había interpuesto entre el atacante y los estudiantes", dijo Faulstich.

Alexis Allen-Brown dijo que no le sorprendió saber que una de sus profesoras favoritas del instituto había muerto intentando salvar a sus alumnos.

"Cuando me enteré, lo primero que pensé fue... que ella se preocupaba mucho por los estudiantes", dijo Allen-Brown. "Ella iba a salvar a esos bebés".

Kuczka utilizaba a menudo citas inspiradoras en las que creía, como "Antes de ser cualquier cosa, eres un humano. Y todo ser humano merece respeto", recordó Faulstich.

Kuczka, profesora de salud y educación física, estaba preparando su jubilación para los próximos años, dijo su hija Abigail Kuczka.

"A Jean le apasionaba marcar la diferencia y disfrutaba pasando tiempo con su familia", dijo su hija en un comunicado enviado a CNN.

Allen-Brown, ahora de unos 20 años, fue una de las exalumnas que recordó con cariño el impacto de Kuczka en sus estudiantes. "Tenía un buen corazón. Era dulce. Siempre te hacía reír, incluso cuando intentabas no hacerlo", dijo Allen-Brown. "Te hacía sentir real, dentro y fuera de la clase. Te hacía sentir humano. Y era tan dulce".

En su biografía en el sitio web de la escuela, Kuczka dijo que había trabajado en la Escuela Secundaria Central VPA desde 2008. "Creo que cada niño es un ser humano único y merece una oportunidad de aprender", escribió en su biografía.

Una talentosa bailarina que "hacía reír a todo el mundo"

Alexandria era miembro del grupo de baile Saint Louis Dazzling Diamonds. Sus compañeras de baile crearon un póster con la imagen de Alexandria que ahora forma parte de un creciente monumento conmemorativo frente a la escuela.

Su amiga Dejah Robinson dijo que ambas planeaban celebrar Halloween juntas este fin de semana.

"Siempre era divertida y siempre tenía una sonrisa en la cara y hacía reír a todo el mundo", dijo Robinson, luchando contra las lágrimas.

Robinson, que asiste a otra escuela, dijo que quiere que los legisladores actúen sobre el control de armas.

"Saben lo que está pasando y podrían haber hecho algo", dijo. "Pero está claro que no están haciendo nada y no lo harán".

El padre de la adolescente asesinada dijo que su hija tenía la capacidad de convertir cualquier día en el mejor.

"Alexandria lo era todo para mí. Era alegre, maravillosa y simplemente una gran persona", dijo Bell a KSDK.

"Era la chica que me encantaba ver y de la que me encantaba saber. No importaba cómo me sintiera, siempre podía hablar con ella y estaba bien. Era mi bebé".

Pero, en el peor momento para su padre, ella no podrá estar ahí para él.

"Realmente quiero saber: ¿Cómo llegó ese hombre al interior de la escuela?" dijo Bell a KSDK.

"Es una pesadilla", dijo. "Estoy muy disgustado. Necesito que alguien, la policía, la gente de la comunidad, quien sea, haga que esto tenga sentido".

-- Amanda Jackson y Paul P. Murphy de CNN contribuyeron a este informe.