Estrenos musicales de la semana: Pablo Alborán le canta a los "Amigos" junto a María Becerra, Juanes habla de los "Amores prohibidos" en su nuevo sencillo

(CNN Español) -- Esta semana, nuestra lista de estrenos musicales está encabezada por Pablo Alborán y Juanes. Alborán presentó “Amigos” junto a María Becerra mientras Juanes deleita a su público con “Amores prohibidos".

En nuestra lista también incluimos a Nathy Peluso, quien lanzó “Estás buenísimo”, Karol G con “Cairo”, además de los discos de Danny Ocean y Rauw Alejandro.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables de la segunda semana de noviembre de 2022. Mira la lista de estos estrenos musicales y sus videos.

Estrenos musicales de la semana

Pablo Alborán feat. María Becerra, “Amigos”

El cantautor español Pablo Alborán encabeza nuestra lista de estrenos musicales de la semana con “Amigos”, una colaboración junto a María Becerra. El sencillo forma parte de su próximo álbum de estudio, “La cuarta hoja”.

El tema habla de la incondicionalidad de los amigos, cómo pueden estar para las buenas y para la fiesta, pero también para decirte aquellas cosas que quizás no quieras escuchar.

“La cuarta hoja” saldrá a la venta el 2 de diciembre y tiene canciones como “Castillos de arena”, nominada en la categoría grabación del año de los Latin Grammy 2022.

Juanes, “Amores prohibidos”

El astro colombiano Juanes presentó la semana pasada “Amores prohibidos”, su primer tema desde el lanzamiento de “ORIGEN”, un disco que recopila las canciones que forman parte del ADN musical del cantante.

El tema nació durante la pandemia de coronavirus, explica Juanes.

“La idea de la canción partió de un artículo que leí durante la pandemia sobre la dificultad de mantener relaciones secretas por los desafíos que implicaba encontrarse con la otra persona”, dice Juanes.

El tema nos regresa al rock por el que muchas personas alrededor del mundo se enamoraron del sonido del oriundo de Medellín.

“Musicalmente, si le quitas el ritmo a la canción, en realidad es una cumbia, un tipo de música folclórica colombiana, pero cuando vuelves a incorporar el resto de la producción y el bucle, adquiere un sonido y una vibra un poco al estilo de Andre 3000 y Hey Ya. Luego agregué un solo de guitarra al estilo de Chuck Berry para darle una vibra de rock and roll clásico, y combinar el sonido con letras poéticas que hablan de esa persona con la que te encuentras en la oscuridad cuando nadie más puede verlos”, dice el cantante.

“Amores prohibidos” será parte de su próxima producción discográfica.

Nathy Peluso, “Estás buenísimo”

Nathy Peluso regresa a nuestra lista de estrenos musicales con un tema en el que demuestra el arte de seducción de una mujer fuerte y decidida.

Peluso hizo una campaña en sus redes sociales previo al lanzamiento en el que le pedía a sus seguidores que le dijeran que “estaba buenísimo”.

La polifacética Peluso reclutó al actor y modelo Jon Kortajarena, quien es su objetivo de seducción en el videoclip, coproducido por la intérprete junto a Little Spain, conocidos por estar detrás de la estética de la era “El Madrileño” de C. Tangana.

Karol G y Ovy On The Drums, “Cairo”

Karol G presentó este domingo “Cairo”, una canción que realizó con su habitual colaborador, el productor colombiano Ovy On The Drums.

Esta ciudad en Egipto siempre estuvo en la lista de lugares que Karol G quería visitar, dijo la cantante a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Más allá de estar en mi Top 5 de lugares del mundo que soñaba conocer, tenía una visión un poco más ambiciosa en este país: Cerrar las Calles, la esfinge y las pirámides de Egipto para lograr un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón! Ese momento majestuoso cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, YA ERA UNA REALIDAD, lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida !!! Cumplir sueños mientras trabajo y le cuento al mundo sobre ellos, no tiene precio!”, dijo la intérprete.

Joaquina, “Niñas de Instagram”

La joven promesa del pop latino Joaquina presentó el tercer sencillo de su carrera, “Niñas de Instagram”.

Se trata de una canción que habla sobre cómo hay jóvenes que se pierden a si mismas para encajar en el espejismo de Instagram, en donde algunas personas muestran una perfección inalcanzable. La joven cantautora aclara, a través de su cuenta en Instagram, que el tema no es una crítica a las redes sociales, sino que invita a la autoreflexión.

“Esta canción no es para nada una crítica a las redes sociales, (ni mucho menos al Instagra), que hoy en día son las mejores herramientas para compartir nuestro trabajo y comunicarnos. Pero si es una crítica a nosotros mismos: a ese empeño en mostrar una perfección que no existe, a la comparación constante (y muchas veces inconsciente) en la que vivimos, a esos sueños de milenio y estándares de belleza inalcanzables que hemos inculcado como sociedad. Todo lo que pensamos y nunca decimos”, comparte Joaquina.

La cantante es parte de la primera generación del programa académico del maestro Julio Reyes Copello junto con el instituto Abbey Road.

Este tema, junto con sus otros dos sencillos, “Freno” y “Rabia”, serán parte del primer EP de Joaquina, “Los mejores años”, que se lanzará en 2023.

Otros estrenos musicales de Zona Pop CNN:

Rauw Alejandro, “Saturno”

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó su muy esperado álbum “Saturno”.

“Quería llevar a mis fans en un viaje por mi mente, mis emociones, los sonidos que me influenciaron. Este álbum cuenta una historia de principio a fin. Para mí, este álbum es una colección de los sonidos que me formaron. Desde los inicios del hip-hop hasta el freestyle y, por supuesto, el reguetón, estos son los elementos que me hacen ser quien soy”, dijo Rauw Alejandro a través de un comunicado de su disquera, Sony Music.

Danny Ocean, “@dannocean part 2”

El cantante venezolano Danny Ocean editó la segunda parte de su disco @dannocean. En este capítulo, Danny presenta colaboraciones junto a artistas como Mora, Béele, Big Soto y Elena Rose.

Feid, Ak4:20, Taiko, “Malibu”

Sofía Reyes, “Luna”

Lali, “Motiveishon”

Yorghaki, “Quiere sentir algo más” (EP)

Beret, “Resiliencia”

Julieta Venegas, “Tu historia”

El Fantasma, Pepe Aguilar, “Enseñanza de los viejos”

Junior H, Edgardo Nunez, “Loco enamorado”

Omar Chaparro, “Tú solo tú”

Matisse, Eden Muñoz, “Te vale madre”

Alé Araya, “treetops”

Chiquis, “Jingle Bells (Vamos all the way)”

Ely Blancarte, "Plástico"