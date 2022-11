Mundial de Qatar 2022: jornada de amistosos, con Argentina y México como protagonistas

Análisis: La lista de Lionel Scaloni para Qatar 2022 3:17

(CNN Español): Apenas cuatro días faltan para el inicio del tan ansiado Mundial de Qatar 2022, y las selecciones ultiman detalles y buscan la última puesta a punto de cara a la competencia. En ese marco, este miércoles será una importante jornada de amistosos, los últimos para la mayoría, y tendrá a Argentina y a México como protagonistas.

El seleccionado sudamericano, que de la mano de Lionel Messi busca volver a levantar el máximo trofeo del fútbol mundial tras casi 40 años, se enfrentará a Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni tiene a sus 26 futbolistas a disposición y tendrá la chance de enfrentarse a una selección que, por estilo, se parece bastante a Arabia Saudita, el rival del debut en el Grupo C del Mundial el próximo martes 22 de noviembre.

Si bien el entrenador argentino aún no confirmó la alineación, sí está asegurada la presencia de Lionel Messi. El partido comenzará a las 10:30 hora ET (12:30 de Argentina).

También habrá acción para México, quien también forma parte del Grupo C. El conjunto dirigido por el argentino Gerardo "Tata" Martino, que viene de golear a Irak por 4 a 0, tendrá un cruce más complicado, ya que se enfrentará a Suecia, que no clasificó al Mundial. El encuentro, que se disputará en la ciudad de Gerona, España, está pautado para las 14:30 hora ET (13:30 de México).

Los otros dos integrantes del Grupo C del Mundial también verán acción este miércoles: Polonia, rival de México en el debut, se enfrentará a Chile, mientras que Arabia Saudita se probará ante Croacia, que integra el Grupo F.

Todos los amistosos de este miércoles previos al Mundial:

Arabia Saudita vs Croacia (07:00 ET)

Argentina vs Emiratos Árabes Unidos (10:30 ET)

Polonia vs Chile (12:00 ET)

Alemania vs Omán (12:00 ET)

México vs Suecia (14:30 ET)

Los amistosos de este jueves: