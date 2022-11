Estas son las víctimas del tiroteo en un club nocturno LGBTQ de Colorado Springs

Tiroteo en club LGBTQ+ será investigado como crimen de odio 1:45

(CNN) -- Mientras los residentes y líderes de Colorado Springs acogen a las 25 personas heridas y a los otros sobrevivientes del tiroteo en el Club Q de Colorado Springs, las familias de las cinco víctimas mortales recuerdan sus vidas y el vacío que dejan.

El ataque de la noche del sábado podría haber sido peor si no fuera por los héroes que sometieron al atacante. Pero esa valentía no llegó a tiempo para salvar a todos. La policía de Colorado Springs no ha divulgado los nombres de las personas muertas, pero CNN ha identificado a dos de ellas como el barman Derrick Rump y su supervisor Daniel Aston.

Los padres de Aston también confirmaron su identidad a un periódico de Denver, mientras la hermana de Rump, Julia Kissling, confirmó la identidad a CNN y a una de sus afiliadas.

"Ellos dos eran polos opuestos en muchos aspectos, pero trabajaban muy bien juntos. Eran simplemente increíbles, y cada bar debería tener un Daniel y un Derrick”, le dijo a CNN Tiara Kelley, quien se presentó en el club la noche anterior al tiroteo.

Rump había “encontrado una comunidad de personas a las que amaba mucho, y sintió que podía brillar allí, y lo hizo”, le dijo Kissling a WFMZ, afiliada de CNN. “Hizo una diferencia para la vida de tantas personas, y ahí es donde quería estar”, añadió.

El bartender Michael Anderson vio al hombre armado y se agachó detrás de la barra donde él y Aston trabajaban mientras los vidrios caían a su alrededor, le dijo a CNN este lunes. Pensó que iba a morir, dijo una oración y mientras se movía para escapar de la escena, vio a dos personas que no conocía golpeando y pateando al atacante, dijo.

Anderson se sintió devastado al enterarse más tarde de que Aston no había logrado salir del bar, que la comunidad LGBTQ de Colorado Springs consideraba un espacio seguro.

Aston, de 28 años, era supervisor de bar en el Club Q, dijo Anderson, quien conocía a Aston desde hacía algunos años y lo consideraba un amigo.

“Era el mejor supervisor que alguien podría haber pedido. Me hacía querer trabajar y me hizo querer ser parte de la cultura positiva que estábamos tratando de crear allí”, dijo Anderson.

Agregó que Aston era una “persona increíble. Fue una luz en mi vida y es surrealista que incluso estemos hablando de él en tiempo pasado de esta manera”.

Aston se mudó a Colorado Springs hace dos años para estar más cerca de su madre y su padre, dijeron los padres Jeff y Sabrina Aston a The Denver Post. El club estaba a unos minutos de su casa, y después de que uno de los amigos de Daniel les dijo que le habían disparado, corrieron a la sala de emergencias, solo para descubrir que nunca había llegado.

Daniel Aston tenía 4 años cuando le dijo a su madre que era un niño, y pasó otra década antes de que se declarara transgénero, dijo su madre al periódico. Él se creía tímido, pero ese no era el caso, dijo ella. Nunca conoció a un extraño, ni siquiera cuando era niño.

“Tenía mucha más vida para darnos a nosotros, a todos sus amigos y a sí mismo”, dijo a The Post.

“Él siempre decía: ‘Soy tímido’, pero no lo era. Escribió poesía. Le encantaba disfrazarse. Se metió en el taller de teatro en la escuela secundaria. Es un artista. Eso es lo que realmente amaba”.

Don Lemon y Amanda Watts de CNN contribuyeron a este reporte.