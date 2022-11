Argentina se quedó con el partido... y el arquero de Polonia con los memes

(CNN Español) -- Argentina metió dos goles y se clasificó primera a octavos de final del Mundial de Qatar pero en el arco de Polonia por momentos parecía que había una pared humana con nombre y apellido: Wojciech Szczęsny.

El portero de la selección europea, que juega en la Juventus, se lució atajando pese a los dos goles en su contra y pasó lo que tenía que pasar: se multiplicaron los memes al respecto.

Las publicaciones fueron un reflejo de lo que se vivió en la cancha, donde Argentina tuvo un dominio claro de la posesión de la pelota y de los tiros al arco. En comparación a Szczęsny, el portero de la albiceleste, el 'Dibu' Martínez, tuvo un juego mucho más calmo.

El desempeño del polaco no logró evitar que la selección de Leo Messi acertara en dos instancias, aunque el arquero sí le atajó un penal al astro del fútbol argentino. Y esa atajada significó la clasificación a octavos de Polonia.

Foto de Szczesny en el primer tiempo, la verdad es que no debería ser legal pic.twitter.com/G206Ujxj0A

Szczęsny in the dressing room at half time pic.twitter.com/5T3fierImf

— Troll Football (@TrollFootball) November 30, 2022