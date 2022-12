Este es el color del año 2023 de Pantone

Por qué este será el color del 2023 1:02

(CNN) -- Pantone ha hablado. El color que dará forma al próximo año es... redoble de tambores, por favor... Viva Magenta.

La autoridad global del color revela su Color del año cada diciembre, y su elección para 2023, anunciada el jueves, es un pariente vibrante de la familia roja.

Descrito como "un tono carmesí matizado" que equilibra lo cálido y lo frío, Viva Magenta es "un tono poco convencional para una época poco convencional", dijo Pantone en un comunicado al presentar su selección.

“Valiente e intrépido, (Viva Magenta) es un color palpitante cuya exuberancia promueve el optimismo y la alegría”, agrega el comunicado. "Poderoso y empoderador, es un rojo animado que fomenta la experimentación y la autoexpresión sin restricciones; un tono electrizante e ilimitado".

La compañía pasó a describir el color como "audaz, ingenioso e inclusivo de todos".

La elección del Pantone Color Institute pretende reflejar las últimas tendencias en todos los sectores, incluidos la moda, la belleza, la tecnología, el diseño y la decoración del hogar. También sirve como una especie de anillo de estado de ánimo, con tonos elegidos para capturar el espíritu de la época.

En años caracterizados por la incertidumbre, esto a menudo ha significado colores que tranquilizan, calman o animan. En medio de la pandemia en curso, Viva Magenta representa tranquilidad, confianza y conexión en un mundo que intenta recuperarse, según Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute.

"Vivimos en una época bastante poco convencional. Lo único que se ha vuelto convencional es lo poco convencional que es", le dijo a CNN durante una videollamada. "Si bien ha habido tantas cosas que han influido en nuestro pensamiento, tantas cosas que han influido e impactado lo que sucedió y los cambios que tuvimos que hacer, no hay duda de que la influencia primordial ha sido el covid".

Inspirado en la naturaleza

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, dijo que el tono se inspiró en el tinte rojo natural derivado de pequeños insectos llamados cochinillas.

"A medida que los mundos virtuales se vuelven una parte más prominente de nuestra vida diaria, buscamos inspirarnos en la naturaleza y lo que es real", dijo Eiseman en un comunicado de prensa, y agregó: "Arraigado en lo primordial, Viva Magenta nos reconecta con la materia original Invocando las fuerzas de la naturaleza, galvaniza nuestro espíritu, ayudándonos a construir nuestra fuerza interior".

El anuncio de este año va acompañado de una nueva exhibición en Miami que abre al público el sábado. Apodado "Magentaverse", explora la "dinámica entre la inteligencia artificial y la creatividad humana" a través de salas interactivas que presentan experiencias visuales, auditivas y táctiles vinculadas a Viva Magenta.

Pantone es conocido por crear el Pantone Matching System, que se utiliza para identificar y combinar colores en industrias como la impresión, el diseño gráfico y la moda. Ha nombrado un color del año anualmente durante más de dos décadas.

La empresa no es ajena a las selecciones no convencionales: en 2016, eligió un degradado hecho de dos tonos, Rose Quartz y Serenity, para reflejar un año definido por discusiones cambiantes en torno al género. En 2021, eligió no uno sino dos colores, Ultimate Grey (gris definitivo) e Illuminating (un amarillo vibrante), para capturar tanto la resiliencia como el optimismo mostrados durante el primer año de la pandemia.

El año pasado, Pantone eligió un tono bígaro llamado Very Peri, marcando la primera vez que la compañía fabricó un nuevo tono para el título en lugar de profundizar en su archivo.