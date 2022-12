Última hora de Pedro Castillo tras disolver Congreso de Perú, en vivo: noticias, dimisiones y reacciones

Exjefe de la inteligencia peruana dice que advirtió a Castillo de presuntos actos de corrupción de su entorno

José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú, dijo este martes en una entrevista con Panamericana TV que le advirtió al presidente Pedro Castillo sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por miembros de su familia y de su entorno más cercano.

La Dirección Nacional de Inteligencia depende del presidente y se encuentra adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros.

CNN se comunicó con el Palacio de Gobierno para obtener su versión, pero aún no ha obtenido respuesta. Sin embargo, en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno este martes por la noche, Castillo dijo que no es corrupto y que pese a lo que dice un ex funcionario “nunca traicionaría a mi pueblo”.

Este miércoles el Congreso votará por tercera vez una moción de vacancia que busca apartar al mandatario del poder por “incapacidad moral permanente”.

