Brittney Griner llega a EE.UU. tras ser liberada por Rusia en un intercambio de prisioneros: así fue el momento en el que volvió a casa

Liberan a Brittney Griner de una prisión rusa 4:42

(CNN) -- Brittney Griner, la estrella del baloncesto estadounidense detenida por las autoridades rusas en febrero, acaba de regresar sana y salva a Estados Unidos después de ser liberada en un intercambio de prisioneros.

Los funcionarios estadounidenses que se reunieron con Griner en el terreno este viernes por la mañana dijeron a CNN que estaba “de buen humor e increíblemente amable”. Una persona que parecía ser Griner se bajó del avión poco después de las 5:30 a.m., hora ET, de este viernes en Kelly Field, San Antonio, Texas.

“Muy feliz de tener a Brittney de vuelta en suelo estadounidense. ¡Bienvenida a casa, BG!” tuiteó Roger Carstens, un funcionario del Departamento de Estado que viajaba con Griner, este viernes por la mañana.

Es probable que una de sus primeras paradas sea “en un centro de tratamiento donde pueda obtener atención médica después de 10 meses de detención”, dijo John Kirby, del Consejo de Seguridad Nacional, a CNN este jueves.

Así reaccionaron la NBA y la WNBA a la liberación de Griner 0:33

La liberación de Griner se logró después de un intercambio de prisioneros entre EE.UU. y Rusia que involucró al traficante internacional de armas Viktor Bout, arrestado en 2008 en Tailandia y extraditado a EE.UU. en 2010.

publicidad

El intercambio se llevó a cabo este jueves en Abu Dhabi, dijeron altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden. Una declaración conjunta de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita informó que los países del Golfo fueron los mediadores en el intercambio entre Estados Unidos y Rusia.

No se trata de una mejoría en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, dijo este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El arresto y la condena contra Griner ocurrieron en el contexto de la invasión rusa en Ucrania, sumando más atención a las dificultades de otros estadounidenses que ya se encontraban bajo custodia rusa, incluidos Paul Whelan y Trevor Reed. La liberación de Whelan no se logró en el último intercambio de prisioneros, mientras que Reed regresó a EE.UU. en abril, después de una terrible experiencia de casi tres años.

El Gobierno de Biden continuará negociando con Rusia para asegurar la liberación de Whelan, dijo este viernes. Los rusos “tienen cosas que quieren en este mundo”, y Moscú sabe que, en última instancia, las dos partes llegarán a “un acuerdo mutuamente aceptable si siguen hablando con nosotros”, dijo a CNN un alto funcionario del Gobierno.

El presidente Joe Biden dijo que los esfuerzos para traer a Griner a casa implicaron “negociaciones intensas y minuciosas” y agradeció a los miembros de su Gobierno que participaron.

“Este es un día por el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Nunca dejamos de presionar por su liberación”, dijo este jueves.

El acuerdo final se cerró en 48 horas, dijeron los funcionarios, iniciando el proceso de traslado de Griner desde la colonia penal donde cumplía una larga condena.

Biden dio su aprobación final para el intercambio de prisioneros que liberó a Griner durante la semana pasada, dijo un funcionario familiarizado con el asunto.

Bout también regresó a su hogar en Rusia, dijo este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El intercambio de prisioneros con Griner “se completó con éxito en el aeropuerto de Abu Dabi” este jueves, dijo el Ministerio.

La familia de Griner agradeció a Biden y a su Gobierno este jueves en un comunicado, así como al exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, cuyo Centro Richardson trabajó en nombre de la familia para ayudar a asegurar la liberación de Griner. También expresaron su gratitud por la gran cantidad de apoyo público que recibieron

“Les agradecemos sinceramente a todos por las amables palabras, pensamientos y oraciones, incluidos los de Paul y de la familia Whelan, que han sido generosos con su apoyo a Brittney y a nuestra familia durante lo que sabemos que es un momento desgarrador”, dice el comunicado.

“Oramos por Paul y por el regreso rápido y seguro de todos los estadounidenses detenidos injustamente”.

Rusia no quiere negociar el regreso de Whelan, dice funcionario estadounidense

Si bien el regreso seguro de Griner fue anunciado como un logro diplomático, funcionarios y simpatizantes expresaron su decepción por el hecho de que Whelan no pudo regresar a casa.

Whelan, un ciudadano estadounidense, irlandés, británico y canadiense, fue detenido en un hotel de Moscú en diciembre de 2018 por las autoridades rusas, que alegaron que estaba involucrado en una operación de inteligencia. Fue condenado a 16 años de prisión por cargos de espionaje que él ha negado con vehemencia. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha declarado detenido injustamente.

Los rusos señalaron recientemente que solo estaban dispuestos a negociar por Griner y no por Whelan, dijo un funcionario estadounidense, porque Rusia dijo que maneja sus casos de manera diferente en función de las acusaciones que pesan sobre cada uno.

El Gobierno de Biden hizo repetidas ofertas para liberar a Whelan como parte de este acuerdo, incluso después de que Rusia dejó en claro que solo Griner era aceptable.

Al final, cuando quedó claro que Rusia se negaría a negociar a Whelan, Estados Unidos tuvo que aceptarlo.

“Las opciones eran traer a Brittney o nada”, dijo un funcionario de EE.UU.; y agregó que fue una “decisión difícil” para Biden, pero una vez más, sintió que tenía que tomarla.

Biden reconoció que la liberación de Griner sucedía mientras Whelan permanecía en prisión y dijo que la familia de Whelan “debe tener emociones encontradas hoy”.

“Esta no fue una elección sobre a qué estadounidense traer a casa”, dijo Biden. “Lamentablemente, por razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Brittney. Y aunque aún no hemos logrado la liberación de Paul, no nos damos por vencidos. Nunca nos rendiremos".

La familia Whelan, preocupada por lo que viene

Whelan dijo a CNN en una llamada telefónica exclusiva desde el penal donde está detenido en una parte remota de Rusia que estaba “decepcionado” de que el Gobierno de Biden no haya hecho más para asegurar su liberación. Whelan dijo que estaba feliz de que Griner fuera liberada, pero que “se le hizo creer que las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta, que los Gobiernos estaban negociando y que habría novedades pronto”.

“No entiendo por qué sigo sentado aquí”, indicó.

Whelan está cumpliendo su sentencia en un campo de trabajo en Mordovia, a ocho horas en automóvil desde Moscú, donde le dijo a CNN en junio de 2021 que pasaba sus días trabajando en una fábrica de ropa a la que llamó “taller de explotación”.

El Gobierno de Biden tiene algunas ideas sobre “nuevas formas de ofertas” que intentarán con los rusos en un esfuerzo por asegurar la liberación de Whelan, dijo a CNN un alto funcionario este jueves.

El funcionario dijo que reconocen que EE.UU. necesita poner a disposición "algo más, algo diferente" de lo que han ofrecido a los rusos hasta ahora, y no descartó ofrecer a un espía ruso bajo custodia de EE.UU. en un posible futuro intercambio.

“Hay voluntad incluso de pagar un precio muy alto por parte del presidente”, dijo el funcionario. “Hemos dejado claro a los rusos que al menos estamos abiertos a comentarle lo que está a nuestra disposición, lo que realmente podemos ofrecer. Sería alguien bajo nuestra custodia", indicó.

Richardson dijo que espera que Whelan regrese a casa para fin de año.

“Hemos intentado, mi fundación, durante cuatro años sacar a Whelan y de alguna manera siempre se queda corto... Posiblemente por el cargo de espionaje, porque es un infante de marina, lo detuvieron injustamente, los rusos lo retuvieron hasta el final. Y esto es lo que sucedió nuevamente, pero eso no significa que no haya posibilidad de que podamos sacarlo. Creo que podemos”, dijo Richardson a Wolf Blitzer de CNN.

La familia de Whelan expresó su felicidad por la noticia de la liberación de, pero dijo este jueves que están "devastados" porque él no fue liberado.

“Es un gran día para las familias de los detenidos injustamente y nos sentimos maravillados por ellos”, dijo David Whelan, hermano de Paul, en “CNN This Morning”. “Pero nos preocupamos por el futuro de Paul. Creo que ha quedado claro que Estados Unidos no tiene ninguna concesión que el gobierno ruso quiera a cambio de Paul. Así que no estoy muy seguro de lo que deparará el futuro”.

Jennifer Hansler, Kylie Atwood, Jeremy Herb, MJ Lee, Kevin Liptak, Abby Phillip y Elizabeth Wolfe de CNN contribuyeron a este informe.