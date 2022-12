Meghan dice que la entregaron como "alimento para los lobos" y Harry habla de "manipulación institucional" en el nuevo tráiler de Netflix

¿Qué revela la serie de Netflix "Harry & Meghan"? 2:21

(CNN) -- Meghan, duquesa de Sussex, afirma que la entregaron como "alimento para los lobos", mientras el príncipe Harry habla de "manipulación institucional" en el nuevo tráiler de Netflix sobre la segunda parte de la docuserie de la pareja, que se transmite este jueves.



En el video, que se publicó este lunes, Harry habla de retirarse de los deberes reales y reflexiona sobre lo que le podría haber sucedido a la pareja "si no lo hubiéramos dejado cuando lo hicimos".

"Nos estaban quitando la seguridad. Todas las personas en el mundo sabían dónde estábamos", dice Meghan.

En lo que parece ser un video grabado a bordo del vuelo de los Sussex a EE.UU., Harry sonríe y dice: "Estamos en el vuelo de la libertad".

Después de que el tráiler muestra a Harry describiendo el "gaslighting (manipulación) institucional", las imágenes pasan a Meghan que dice: "No me lanzaron a los lobos, me entregaron como alimento para los lobos".

"Estaban dispuestos a mentir para proteger a mi hermano (el príncipe William), nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos", añade Harry. Sin embargo, no llega a identificar a quiénes se refiere "ellos" en el breve adelanto.

publicidad

Similar al formato de los tres primeros episodios, el tráiler ofrece una visión íntima de la vida de la pareja, con imágenes personales y fotografías intercaladas con la cobertura de los medios de comunicación.

Tyler Perry, el cineasta que ofreció su casa de California a la pareja después de que abandonaran sus vidas en el Reino Unido, también aparece en el tráiler. "Querían ser libres para amar y ser felices", relataa. "Aplaudí eso".

En los tres primeros episodios de la docuserie, la pareja comparte detalles íntimos de su noviazgo, apunta al "sesgo inconsciente" dentro de la familia real y critica la atención mediática a la que fueron sometidos, sobre todo por parte de la prensa sensacionalista británica.

El Palacio de Buckingham dijo que no haría comentarios sobre la docuserie cuando se estrenó la primera parte el jueves pasado.

La segunda parte de la docuserie, que dirige Liz Garbus, se estrena este jueves.

-- Allegra Goodwin contribuyó con este reportaje.