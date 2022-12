¿Necesitas realmente usar desodorante? Esto dicen los expertos

Esta tela reduce el mal olor 1:05

(CNN) -- Al igual que cepillarse los dientes o lavarse la cara, ponerse desodorante todos los días puede parecer uno de esos rituales cruciales para la higiene básica.



Pero lo más probable es que tu decisión se base más en preferencias personales y culturales que en una posible necesidad médica, afirman los expertos en dermatología.

"La gente tiene grandes preferencias y sensibilidades olfativas. La gente, desde el principio de los tiempos, ha utilizado perfumes (o) colonias para enmascarar el olor", afirma la Dra. Nina Botto, profesora asociada de Dermatología de la Universidad de California en San Francisco. "Pero no es como usar hilo dental, donde hay datos de que realmente vas a vivir más si usas hilo dental regularmente".

"Vivimos en una sociedad donde el olor corporal no es universalmente aceptado, por lo que el desodorante es una parte de su rutina de higiene diaria", dijo el Dr. Joshua Zeichner, profesor asociado de Dermatología en el Hospital Mount Sinai en la ciudad de Nueva York, a través de correo electrónico. "También hay un estigma alrededor la humedad de la ropa a causa del sudor, que ha empujado a la adopción de los antitranspirantes como parte de las rutinas diarias de cuidado de la piel".

Los desodorantes neutralizan el olor corporal, mientras que los antitranspirantes reducen la humedad de la piel, añade Zeichner. A menudo, ambos se ofrecen en un solo producto.

A pesar de las razones comúnmente aceptadas por las que la gente usa desodorante, el olor corporal natural no es necesariamente considerado desagradable por todo el mundo.

publicidad

Antes de regresar de una campaña militar, se dice que Napoleón escribió a su mujer, Josefina Bonaparte, que volvería a casa en tres días y que no se lavara antes, según explicó Tristram Wyatt, investigador principal del departamento de Biología de la Universidad de Oxford, en "Smelling Your Way to Love", episodio del 6 de diciembre del podcast de CNN, "Chasing Life with Dr. Sanjay Gupta".

Como mucha gente hoy en día, añadió Wyatt, Napoleón era un "entusiasta" de los olores, tanto de las colonias como de los aromas naturales, o al menos de los de su mujer.

Una de las razones por las que alguien puede encontrar más atractivo el olor natural de una determinada persona que el de otras se debe a los diferentes sistemas inmunitarios, explicó Wyatt, ya que tendemos a sentirnos más atraídos por personas inmunológicamente diferentes.

No hay una respuesta correcta o incorrecta en lo que respecta a las preferencias personales y a los productos que se pueden utilizar para enmascarar el olor corporal. Teniendo en cuenta esas preferencias y otros factores personales, CNN pidió a dermatólogos que explicaran las razones más comunes que hay detrás de las elecciones de la gente y cómo actuar en ambos casos.

Razones a favor o en contra del antitranspirante o el desodorante

El sudor tiene una finalidad.

"Sudamos para controlar nuestra temperatura corporal", explica Zeichner. "Sin embargo, en algunos casos sudamos más de lo necesario. Es lo que se conoce como sudoración patológica o hiperhidrosis. El sudor en sí es inodoro. Sin embargo, las bacterias de la piel descomponen el sudor, creando un olor desagradable".

Si decides utilizar productos antitranspirantes por este motivo, aplícalos por la noche, dice Zeichner. "Como sudamos menos por la noche, pueden formar un tapón dentro de la glándula sudorípara de forma más eficaz si te los aplicas antes de acostarte".

Pero si no sudas en exceso, bloquear la producción de sudor con antitranspirantes "probablemente no sea una buena idea", dijo la doctora Julie Russak, dermatóloga certificada y fundadora de la Clínica Dermatológica Russak en la ciudad de Nueva York. "(Al) bloquearla por completo, te arriesgas a un aumento paradójico de la producción de sudor en otras zonas".

Algunas personas prefieren usar desodorante para tener un olor más agradable o si lidian con ciertos problemas de la piel, como irritación debajo de los senos o entre los pliegues de la piel abdominal, dijo Russak por correo electrónico.

La dieta también puede influir en el olor del sudor, según Zeichner. El sudor de las personas que consumen grandes cantidades de verduras crucíferas (brócoli, kale y coliflor, por ejemplo) puede tener un olor claramente sulfuroso.

"La salud intestinal, la salud de la piel y la salud del microbioma de la piel pueden influir en nuestro olor corporal", afirma Russak por correo electrónico. "Algunos trastornos metabólicos producen un olor muy particular en general (por ejemplo, la cetoacidosis o la uremia de la diabetes). Una piel sana y un cuerpo sano no deberían tener mal olor".

Si estás pensando en renunciar a los desodorantes o antitranspirantes porque te preocupan los ingredientes potencialmente nocivos o por los rumores de que usar esos productos provoca cáncer, debes saber que esas afirmaciones no se han demostrado científicamente, dijeron estos expertos a CNN. Las investigaciones sobre si existe una relación causal entre el cáncer y el uso de polvos de talco que no contienen amianto, también conocido como asbesto, tampoco han sido concluyentes.

"El uso de ingredientes inorgánicos como las sales de aluminio en cosméticos y productos de cuidado personal ha sido motivo de preocupación para productores y consumidores", dijo la Dra. Amanda Doyle, dermatóloga certificada que trabaja con Russak en la Clínica Dermatológica Russak. "Aunque el aluminio se utiliza para tratar la hiperhidrosis, han surgido algunas preocupaciones sobre el papel del aluminio en el cáncer de mama, los quistes mamarios y la enfermedad de Alzhéimer. La absorción del aluminio por la piel aún no se conoce del todo, pero no se ha demostrado su carcinogenicidad".

Arreglárselas sin desodorante

No usar desodorante ni productos antitranspirantes puede tener pros y contras, dependiendo de cómo te sientas tú y los demás con tu olor corporal natural.

"Si dejas de usar desodorante o antitranspirante, puedes desarrollar un olor más fuerte con el tiempo", dijo Doyle. "Cuando dejas de usar (esos productos) y sudas más, se crea un caldo de cultivo para el crecimiento excesivo de bacterias y hongos, lo que puede hacer que el olor se vuelva más fuerte".

Sin embargo, bañarse a conciencia todos los días es la forma más importante de evitar el mal olor corporal, según los expertos. Hay que prestar especial atención al lavado de la cara, las axilas y la zona genital, ya que tienden a sudar más que otras partes del cuerpo, lo que puede facilitar el crecimiento excesivo de microorganismos como levaduras y bacterias, señala Zeichner.

Tener un mal olor corporal inusual podría indicar que no estás limpiando tu piel como deberías, añadió.

Otras formas de reducir el riesgo de mal olor evitando el sudor y el crecimiento excesivo de bacterias son llevar ropa holgada, transpirable y de algodón, y usar lavados tópicos antibacterianos como el peróxido de benzoilo o antibióticos tópicos recetados como la clindamicina, dijo Doyle.