De Pelé al Canelo Álvarez: las felicitaciones a la Argentina de Messi tras ganar el Mundial

(CNN Español) -- La consagración de Argentina como campeona del mundo en Qatar 2022 y el sueño de ver a su capitán, Lionel Messi, levantar la copa generó muchas emociones entre los aficionados. La Scaloneta venció a Francia 4-2 por penaltis tras empatar 3-3 en un partido de infarto que probablemente sea la mejor final de la historia y que le dio a los argentinos su ansiada tercera copa del mundo.

Las felicitaciones para Argentina y Messi llegaron de grandes figuras del fútbol como Pelé y deportistas de alto rango como el tenista Roger Federer o, por increíble que parezca, del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. También personalidades del mundo del espectáculo se sumaron al reconocimiento del equipo de Lionel Scaloni.

Aquí recopilamos algunas de ellas (incluso las que más polémica desataron):

Entre el mar de felicitaciones para la selección de Argentina, sorprendió la del "Canelo" Álvarez, quien causó revuelo semanas antes cuando criticó con ira (y hasta para algunos amenazó) a Lionel Messi por un video en el que el número 10 parece patear de manera inadvertida la camiseta de México en los vestidores después de la victoria de Argentina sobre México.

Después de la diatriba y un aluvión de tuits en el que se peleó con periodistas, deportistas y comentaristas, "Canelo" reconoció en su momento que se equivocó y este domingo dejo todo eso atrás para felicitar inesperadamente a la Albiceleste por coronarse campeona del mundo en Qatar 2022.

"Muchas felicidades Argentina, se lo merecían", escribió "Canelo" tras la victoria argentina en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse su tuit, que hasta el momento supera los 130.000 "me gusta", generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. No faltaron los memes que recordaron las amenazas del boxeador mexicano a Messi.

Una de las reacciones más destacadas fue la de Sergio "Kun" Agüero, quien fue miembro del plantel hasta su retiro por razones de salud el año pasado y quien en Qatar celebró con todos los jugadores como uno más: "Muchas gracias, Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva 🤟🏽", tuiteó.

Arturo Vidal, estrella del fútbol de Chile que actualmente juega en el Flamengo de Brasil, también desató una fuerte polémica tras sumarse a las felicitaciones para Messi y la Albiceleste por su emocionante triunfo en la Copa del Mundo.

"Te lo mereces hermano, bendiciones siempre a ti y a tu familia! Campeones del mundo, gracias por amar así el fútbol, disfruten que merecido lo tienen", escribió el mediocampista en su cuenta de Instagram junto con una foto de Messi celebrando.

View this post on Instagram

Además, Vidal respondió con humor en sus historias a quienes lo llamaron “mufa”, porque había augurado el triunfo de Argentina: “Mufa me decían. Argentina campeones del mundo”, escribió.

Pero la felicitación no quedó solo en palabras y Vidal subió después a sus historias una foto donde aparece portando la camiseta de la Albiceleste, lo que provocó revuelo entre sus seguidores chilenos, según recoge la cadena de televisión pública de Argentina Telefe.

Más temprano esta mañana, un día después de la polémica que causaron sus felicitaciones, el futbolista chileno publicó otra foto en sus historias de Instagram de él besando la playera de la selección de Chile.

Arturo Vidal fue campeón de la Copa América en 2015 y 2016 en las finales en las que Chile derrotó a Argentina y fue compañero de Messi en el Barcelona.

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé", quien se encuentra hospitalizado desde finales de noviembre, felicitó a Argentina por el título mundial en un encuentro que calificó de "apasionante". Además, reconoció la trayectoria de Messi y aplaudió la actuación de Kylian Mbappé, la estrella del fútbol francés.

"Felicitaciones Argentina, seguro que Diego [Maradona] está sonriendo ahora", escribió el tres veces campeón mundial en Instagram.

View this post on Instagram

"Felicidades hermano", escribió el futbolista brasileño Neymar en un tuit acompañado de una foto de Messi, quien es su compañero en el PSG.

El reconocido tenista Roger Federer también le dedicó unas palabras al número 10 y a la selección de Argentina: “¡Cosas de cuento Argentina! Una y otra vez tú has redefinido la grandeza. Es un privilegio verte. Felicidades Leo y Argentina. Especial e histórico”.

View this post on Instagram

El futbolista Luis Suárez, delantero de la selección de Uruguay y excompañero de Messi en el Barcelona, felicitó a Messi con el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: "Que digan lo que quieran, sos y serás el mejor".

View this post on Instagram

Lebron James, el basquetbolista estrella de Los Ángeles Lakers, rindió tributo a Messi a través de una serie de emojis en un mensaje que publicó en Twitter.

El piloto mexicano de la Fórmula 1 Checo Pérez escribió en un tuit: "Te lo mereces más que nadie, felicidades #LionelMessi y a todos los argentinos!!!! ¡A celebrar! 🇦🇷".

En argentina no nací, pero hoy me siento de allí.

No te lo puedo explicar,

porque no vas a entender.

Muchachos, esto ya no es ilusión. Ganaron la terceraaaa 🇦🇷🙌🙌🙌 🇦🇷#FIFAWorldCup #SeleccionArgentina

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 18, 2022