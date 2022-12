Allison Holker Boss publica por primera vez desde la muerte de su marido "tWitch": "Cómo me duele el corazón"

Ellen Degeneres reacciona a la muerte de Stephen "tWitch" Boss 1:59

(CNN) -- Allison Holker Boss compartió este miércoles en Instagram una foto de ella con su difunto marido, Stephen "tWitch" Boss, una semana después de su suicidio.



"Mi UNICO e INIGUALABLE", decía el pie de foto, que mostraba a la pareja abrazada y sonriente. "Oh, cómo me duele el corazón. Te extrañamos tanto", añadió.

El pasado miércoles, CNN informó sobre la muerte de Boss a través de un comunicado de Holker Boss.

"Es con el más pesado de los corazones que tengo que compartir que mi marido Stephen nos ha dejado. Stephen iluminaba cada habitación que pisaba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor marido y padre, y una inspiración para sus fans".

"Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose", añadió. "Estoy segura de que no habrá un solo día en el que no honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este difícil momento para mí y especialmente para nuestros tres hijos".

Boss, que tenía 40 años en el momento de su muerte, era DJ y coproductor ejecutivo del "Ellen DeGeneres Show", además de actor y bailarín profesional que saltó a la fama en "So You Think You Can Dance".

Boss tenía tres hijos con la también bailarina Allison.

La cuenta oficial de Instagram de "So You Think You Can Dance" compartió una publicación en honor de Boss la semana pasada, escribiendo que el programa siempre lo recordará "por la luz y la alegría que trajo a nuestras vidas y a los corazones de tantos". "Esta trágica y dolorosa pérdida de un talento tan radiante, inigualable y querido amigo es inconmensurable más allá de las palabras, y lloramos junto a su familia, seres queridos y fans".

DeGeneres también emitió un comunicado sobre Boss, diciendo poco después de que se hiciera pública la noticia de su muerte que estaba "desconsolada" por su fallecimiento.

"Tengo el corazón roto. tWitch era puro amor y luz", escribió en Instagram. "Era mi familia y lo quería con todo mi corazón. Lo extrañaré. Por favor, envíen su amor y apoyo a Allison y a sus preciosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia".

-- Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse

Llama al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto con la palabra "talk" al 741741 (o 988 a partir del 16 de julio de 2022) en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales.

También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para Trevor Lifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí las líneas de atención y prevención del suicidio en América Latina y España.