Desde turistas atrapados hasta un viaje de 20 horas por carretera con extraños, las historias que deja la tormenta invernal en EE.UU.

Tormenta invernal retrasa los regalos navideños en Estados Unidos 0:45

(CNN) — Mientras millones de viajeros de vacaciones se amontonaban en autos e inundaban los aeropuertos con maletas llenas a cuestas durante el fin de semana, la paralizante tormenta invernal que ha estado arrasando Estados Unidos amenazó con detener o retrasar significativamente los viajes de muchas personas.



Se espera que el aumento de este año de viajeros de vacaciones de fin de año alcance los niveles previos a la pandemia. Pero los planes de muchas personas se vieron frustrados por la gran explosión ártica que sumió a gran parte de la nación en temperaturas gélidas la semana pasada y continuó azotando partes del Medio Oeste Superior y el Noreste con fuertes nevadas y ventiscas durante el fin de semana.

Más de 15.000 vuelos dentro, hacia o desde los EE. UU. fueron cancelados entre el jueves y el día de Navidad, mientras que miles más se retrasaron en los aeropuertos desde Atlanta hasta Las Vegas.

Southwest Airlines representa una gran parte de las cancelaciones, dejando a miles de pasajeros varados en un desastre de operaciones que el director ejecutivo Bob Jordan ha calificado como "el evento de mayor escala que jamás haya visto".

Las carreteras cerradas y las condiciones peligrosas de las carreteras también hicieron que conducir fuera riesgoso, particularmente en Nueva York, donde la gobernadora Kathy Hochul dijo que "decenas" de vehículos fueron abandonados en las carreteras y se vieron vehículos quitanieves y vehículos de rescate enterrados bajo la nieve en zanjas. En el norte del condado de Erie, más de 500 personas quedaron varadas en sus automóviles el viernes por la noche, a pesar de la prohibición de conducir del condado debido a las brutales condiciones de la ventisca.

Desde grupos de turistas varados hasta extraños reunidos en un viaje de larga distancia, estas son las historias de viajeros que lidiaron con los problemas de viaje del caótico fin de semana de Navidad.

publicidad

Grupo de turistas de Corea del Sur varado encuentra refugio con una pareja de Nueva York

Cuando Alexander Campagna escuchó un golpe en su puerta mientras la tormenta rugía afuera, pensó que podría ser un vecino o su suegro que vive cerca de su casa cerca de Buffalo, Nueva York, le dijo a CNN.

Pero en cambio, encontró a un grupo de turistas surcoreanos parados en sus escalones, buscando palas para sacar su autobús, que se había atascado en la nieve mientras se dirigían a las Cataratas del Niágara.

"Pensé 'Oh, no. Esto podría ser muy serio y mortal'", dijo Campagna. Así que él y su esposa Andrea invitaron al grupo de 10 personas a esperar la tormenta en su casa, comunicándose con tres miembros del grupo que hablaban inglés, dijo.

"Creo que desde el principio, cuando nuestros invitados entraron a nuestra casa, existía la creencia de que tal vez esta tormenta estaba a punto de pasar y simplemente volverían a subirse a su vehículo y seguirían su camino hacia las Cataratas del Niágara, que es, en el mejor clima, a unos 30 minutos en auto de nuestra casa", dijo. "Con la ventisca, bien podría haber sido en otra galaxia".

Una vez que la realidad de su situación comenzó a establecerse, Campagna fue a cavar en el congelador en busca de cualquier cosa que pudiera mantener alimentada a la pequeña multitud. Pronto, se puso en uso el caldo de pollo congelado y la paleta de cerdo de la pareja.

"Tuvimos un par de cocineros natos en el grupo que estaban felices de preparar exquisitos platos coreanos", dijo.

Andrea Campagna le dijo a CNN que "obviamente" planean mantenerse en contacto con sus invitados.

"Varios de los invitados dijeron que somos más que bienvenidos a visitarlos. Y podemos aceptar esa oferta. Realmente nos conectamos con ellos. Se convirtieron en una familia para nosotros", dijo.

Si bien la pareja agradeció la compañía de sus invitados, Andrea agregó que también aprecian a los voluntarios y al personal de emergencia y rescate "que pasaron día y noche cuidando a las personas atrapadas en sus vehículos por el frío".

"Esos son los verdaderos héroes en esta ventisca de Buffalo, lo que demuestra por qué Buffalo se llama la ciudad de los buenos vecinos", dijo.

La policía rescata a decenas de turistas atrapados

Mientras dos policías en la ciudad de North Tonawanda, Nueva York, azotada por la tormenta, trabajaban contra la nieve y los vientos para poder llegar a los conductores atrapados en la víspera de Navidad, se encontraron con un gran autobús lleno de decenas de turistas varados.

El autobús, que se dirigía a Washington, se salió de la carretera y se atascó en la nieve a solo centímetros de distancia de una zanja, dejando el vehículo en riesgo de resbalarse y volcarse con unas 60 personas adentro, dijo el jefe de policía de la Ciudad de North Tonawanda, Keith Glass, en un comunicado.

Mientras los policías intentaban llevar a pequeños grupos de turistas a una estación de calentamiento cercana, su camioneta seguía atascada en la tormenta que se intensificaba, dijo Glass.

“Terminaron literalmente alineando a estas personas y acompañándolas desde el autobús hasta la estación de calentamiento”, dijo a CNN. En su comunicado, Glass dijo que el grupo resultó ileso después de caminar aproximadamente un kilómetro a través de la nieve que les daba hasta las rodillas.

“Pasaron toda la noche en el refugio de calentamiento sin mucha comida”, dijo a CNN.

El día de Navidad, el departamento de policía usó un autobús SWAT y un autobús escolar para llevar a los turistas a un hotel en las Cataratas del Niágara para "esperar el próximo tramo de su viaje de regreso a Washington", decía el comunicado.

North Tonawanda está a unos 20 km de las Cataratas del Niágara.

Cuatro extraños comparten un viaje viral de 20 horas

Un grupo de viajeros que no se conocían entre ellos estaba desesperado por encontrar un camino a casa este jueves cuando su vuelo de Tampa a Cleveland fue cancelado abruptamente. Mientras discutían sus opciones mientras estaban parados en el Aeropuerto Internacional de Tampa, alguien planteó la idea: ¿Qué pasaría si alquilaran un automóvil y condujeran juntos?

Pronto, Bridget Schuster, Greg Henry, Shobi Maynard y Abby Radcliffe se metieron en un automóvil y estaban en camino en lo que se convirtió en un viaje de 20 horas para llegar a casa para las fiestas. Schuster documentó las travesuras del viaje por carretera del grupo en su TikTok: hicieron ángeles de nieve en la carretera, pararon a comer y juntos enfrentaron condiciones peligrosas de la carretera, obteniendo casi 10 millones de visitas en su primer video.

“Al ser de Ohio, honestamente, no me detendría. He conducido a través de algunas tormentas de nieve bastante malas”, dijo Henry a Alisyn Camerota de CNN.

Tormenta invernal retrasa los regalos navideños en Estados Unidos 0:45

Maynard dijo que el viaje es una lección para no asumir automáticamente lo peor de los demás.

"Creo que muchas veces las personas pueden ver lo malo (en otras personas). Para nosotros, automáticamente teníamos esa conexión, parecía, porque tuvimos ese momento desesperado de, casi como, 'Tenemos que volver a casa para visitar a nuestras familias'", dijo, y agregó: "Definitivamente (esto enseña) solo a confiar más en las personas. Tal vez darles una oportunidad".

Familia pierde su equipaje y las sillas de auto para niños en su viaje a Disney

En la víspera de Navidad, Michelle Perkins, su esposo JJ y sus seis hijos estaban listos para subirse a un avión de Las Vegas a Orlando para un viaje sorpresa a Disney World y Orlando Studios, dijo la madre a CNN.

Pronto se enterarían de que estaban entre los miles de pasajeros de Southwest Airlines cuyos vuelos habían sido cancelados durante el fin de semana y hasta el lunes.

Si bien varias aerolíneas cancelaron o retrasaron vuelos, Southwest representa una gran parte de los vuelos cancelados. El lunes, la aerolínea había cancelado el 71% de sus vuelos, un poco más de 2.900 en total, hasta las 10:10 p.m. ET, según FlightAware. Se espera que los problemas en los vuelos continúen este martes.

Después de que Perkins y su familia se enteraron de la cancelación, la familia devastada desfiló hasta el área de reclamo de equipaje para recoger sillas de automóvil para niños y equipaje, pero les dijeron que sus maletas y pertenencias se enviaron a Orlando, dijo Perkins.

Las recomendaciones de un meteorólogo ante una tormenta invernal masiva 5:54

"Nos rechazaron sin nuestro equipaje y sin nuestros asientos de seguridad para nuestros dos hijos pequeños", dijo, y agregó que afortunadamente tenían asientos de seguridad adicionales.

El esposo de Perkins esperó al teléfono con Southwest durante casi 10 horas para obtener el reembolso de sus vuelos y presentar un reclamo por su equipaje, dijo.

Agregó que les dijeron que su equipaje estaba en el aeropuerto de Las Vegas, pero aún no han podido reclamar sus maletas, que contienen regalos de Navidad de Santa.