¿Qué deben saber los adultos mayores antes de someterse a una cirugía?

(CNN) -- Larry McMahon está valorando si someterse a una cirugía mayor. En los últimos cinco años, su dolor de espalda se ha intensificado. La fisioterapia, los relajantes musculares y las inyecciones no le ofrecen alivio.

"Es un dolor que apenas me deja hacer cosas", afirma.

¿Debería McMahon, un policía estatal retirado de Virginia de 80 años que ahora vive en Southport (Carolina del Norte), someterse a una operación de fusión espinal, un procedimiento que puede durar hasta seis horas? (Hace ocho años se sometió a una laminectomía lumbar, otra ardua operación de espalda).

"¿Me recuperaré en seis meses o en un par de años? ¿Es seguro para un hombre de mi edad, con diversos problemas de salud, estar dormido durante un largo periodo?", me preguntó McMahon, transmitiéndome algunas de sus preocupaciones en una conversación telefónica.

Los adultos mayores que contemplan la posibilidad de someterse a una intervención quirúrgica mayor a menudo no están seguros de si proceder o no. En muchos casos, la cirugía puede salvar la vida del paciente o mejorar su calidad de vida. Pero la edad avanzada expone a las personas a un mayor riesgo de resultados no deseados, como dificultades en las actividades cotidianas, hospitalizaciones prolongadas, problemas de movilidad y pérdida de independencia.

En noviembre escribí sobre un nuevo estudio que arrojaba luz sobre algunos riesgos a los que se enfrentan las personas mayores cuando se someten a procedimientos invasivos. Pero los lectores querían saber más. ¿Cómo se determina si los posibles beneficios de una cirugía mayor compensan los riesgos? ¿Y qué preguntas deben hacerse los adultos mayores para tratar de averiguarlo? Pedí recomendaciones a varios expertos. A continuación expongo algunas de sus sugerencias.

¿Cuál es el objetivo de esta cirugía?

Pregunta a tu cirujano: "¿Cómo van a mejorar las cosas para mí con esta operación?", dice la Dra. Margaret "Gretchen" Schwarze, profesora asociada de Cirugía en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin. ¿Se alargará tu vida extirpando un tumor de rápido crecimiento? ¿Mejorará tu calidad de vida al facilitarte el caminar? ¿Evitará que quedes con discapacidad, como en el caso de una prótesis de cadera?

Si tu cirujano te dice: "Tenemos que extirpar este tumor o eliminar esta obstrucción", pregúntate qué repercusión tendrá en tu vida diaria. El mero hecho de que se detecte una anomalía, como una hernia, no significa que haya que tratarla, sobre todo si no tiene síntomas molestos y la intervención conlleva complicaciones, dicen los doctores Robert Becher y Thomas Gill, de la Universidad de Yale, autores de ese reciente artículo sobre cirugía mayor en adultos mayores.

Si todo va bien, ¿qué puedo esperar?

Schwarze, cirujano vascular, suele atender a pacientes con aneurismas aórticos abdominales, una dilatación de un vaso sanguíneo importante que puede ser mortal si estalla.

Así es como describe un escenario quirúrgico "en el mejor de los casos" para esa afección: "La cirugía durará unas cuatro o cinco horas. Cuando termine, el adulto mayor estará en la unidad de cuidados intensivos con un tubo respiratorio durante uno o dos días. Después, permanecerá en el hospital una semana más o menos. Después, probablemente tendrá que ir a rehabilitación para recuperar fuerzas, pero creo que podrá volver a casa en tres o cuatro semanas, y probablemente tardará dos o tres meses en volver a sentirse como antes de la operación".

Entre otras cosas que la gente podría preguntar a su cirujano, según un folleto para pacientes que ha creado el equipo de Schwarze: ¿Cómo será mi vida diaria justo después de la operación? ¿Tres meses después? ¿Un año después? ¿Necesitaré ayuda y durante cuánto tiempo? ¿Me colocarán tubos o drenajes?

Si las cosas no van bien, ¿qué puedo esperar?

Según Schwarze, el "peor de los casos" podría ser el siguiente: "Te operan, vas a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y tienes complicaciones graves. Sufres un infarto. Tres semanas después de la operación, sigues en la UCI con un tubo para respirar, has perdido casi todas tus fuerzas y no tienes ninguna posibilidad de volver a casa. O la cirugía no funcionó, y aun así pasas por todo esto".

"La gente suele pensar que morirá en la mesa de operaciones si las cosas van mal", afirma la Dra. Emily Finlayson, directora del Centro de Cirugía para Personas Mayores de la UCSF, en San Francisco. "Pero somos muy buenos salvando a la gente, y podemos mantenerla con vida durante mucho tiempo. La realidad es que puede haber mucho dolor y sufrimiento e intervenciones como sondas de alimentación y respiradores si las cosas no salen como esperamos".

Dada mi salud, edad y estado funcional, ¿cuál es el resultado más probable?

Una vez que el cirujano te haya guiado a través de varios escenarios, pregúntale: "¿Realmente necesito operarme, en su opinión?" y "¿Qué resultados cree que son los más probables para mí?", aconseja Finlayson. Las investigaciones sugieren que los adultos mayores frágiles, con deterioro cognitivo u otras afecciones graves, como cardiopatías, tienen peores experiencias con cirugías mayores. Además, los mayores de 80 y 90 años corren un mayor riesgo de que las cosas salgan mal.

"Es importante que haya familiares o amigos en la sala para estas conversaciones con pacientes de alto riesgo", afirma Finlayson. Muchos adultos mayores tienen algún grado de dificultad cognitiva y pueden necesitar ayuda para tomar decisiones complejas.

¿Cuáles son las alternativas?

Asegúrate de que tu médico te explique cuáles son las opciones no quirúrgicas, dice Finlayson. Los hombres mayores con cáncer de próstata, por ejemplo, podrían considerar la "espera vigilante" -un seguimiento continuo de sus síntomas- en lugar de arriesgarse a una intervención quirúrgica invasiva. Las mujeres de 80 años que desarrollan un pequeño cáncer de mama pueden optar por dejarlo en paz si extirparlo supone un riesgo, teniendo en cuenta otros factores de salud.

Debido a la edad de McMahon y a sus problemas médicos subyacentes (una prótesis de rodilla de 2021 que no se ha curado, artritis, hipertensión), su neurocirujano le sugirió que explorara otras intervenciones, incluidas más inyecciones y fisioterapia, antes de operarse. "Me dijo: 'Yo gano dinero con la cirugía, pero es el último recurso'", cuenta McMahon.

¿Qué puedo hacer para prepararme?

"Prepararse para la cirugía es realmente vital para los adultos mayores. Si los pacientes hacen algunas de las cosas que recomiendan los médicos -dejar de fumar, perder peso, caminar más, comer mejor-, pueden reducir la probabilidad de complicaciones y el número de días de hospitalización", afirma la Dra. Sandhya Lagoo-Deenadayalan, codirectora del programa de Optimización Perioperatoria de la Salud de las Personas Mayores (POSH, por sus siglas en inglés) del Centro Médico de la Universidad de Duke.

Cuando los pacientes mayores son remitidos al POSH, reciben una evaluación exhaustiva de su medicación, estado nutricional, movilidad, enfermedades preexistentes, capacidad para realizar actividades cotidianas y apoyo en casa. Los pacientes se marchan con una lista de acciones recomendadas, que suelen comenzar varias semanas antes de la intervención quirúrgica.

Si en tu hospital no existe un programa de este tipo, pregunta a tu médico: "¿Cómo puedo preparar mi cuerpo y mi mente?" antes de someterte a una intervención quirúrgica, dice Finlayson. Pregunta también: "¿Cómo puedo preparar mi casa con antelación para prever lo que necesitaré durante la recuperación?".

¿Cómo será la recuperación?

Hay que tener en cuenta tres niveles: ¿Qué implicará la recuperación en el hospital? ¿Te trasladarán a un centro de rehabilitación? ¿Y cómo será la recuperación en casa?

Pregunta cuánto tiempo podrías permanecer en el hospital. ¿Tendrás dolor o secuelas de la anestesia? La preservación de la cognición es una preocupación, y quizá quieras preguntar a tu anestesista qué puedes hacer para mantener el funcionamiento cognitivo tras la operación. Si vas a un centro de rehabilitación, querrás saber qué tipo de terapia necesitarás y si puedes esperar volver a tu nivel inicial de funcionamiento.

Durante la pandemia de covid-19, "muchos adultos mayores han optado por irse a casa en lugar de a rehabilitación, y es realmente importante asegurarse de que cuentan con el apoyo adecuado", afirma la Dra. Rachelle Bernacki, directora de Transformación de la Atención y Servicios Posoperatorios del Centro de Cirugía Geriátrica del Hospital Brigham and Women's de Boston.

Para algunas personas mayores, la pérdida de independencia tras la operación puede ser permanente. Asegúrate de preguntar cuáles son tus opciones en caso de que esto ocurra.

La autora Judith Graham es parte de KHN (Kaiser Health News), que es una redacción nacional estadounidense que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Policy Analysis and Polling, KHN es uno de los tres principales programas operativos de KFF (Kaiser Family Foundation). KFF es una organización sin fines de lucro que proporciona información sobre temas de salud a la nación.