Un hombre por fin tendría su trasplante de corazón, pero la tormenta invernal hizo que otra persona lo recibiera

(CNN) -- Patrick Holland estuvo en la lista de trasplantes de corazón durante algunas semanas cuando recibió una llamada el jueves pasado del Centro Médico de la Universidad de Washington en Seattle para informarle que se había encontrado un donante compatible.

El hombre de Alaska de 56 años, que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, iba a recibir un nuevo corazón.

“Fue una noticia aterradora escuchar que iba a recibir un trasplante, para ser honesto contigo. Estaba aterrorizado”, dijo Holland a “CNN This Morning” el jueves. “Y luego me emocioné”.

Holland corrió al aeropuerto con su hermano para tomar el primer vuelo de Fairbanks, Alaska, a Seattle solo para enterarse de que fue cancelado en medio de una tormenta invernal la semana pasada que afectó gran parte de EE.UU. y provocó miles de cancelaciones de vuelos.

Los trabajadores de la aerolínea le encontraron un lugar en otro avión después de enterarse de su situación, pero debido al clima invernal, ese vuelo se desvió a Anchorage en pleno viaje, algo que Holland no supo hasta después de aterrizar, dijo.

“Empecé a entrar en pánico”, dijo, “y mis peores temores me empezaron a abrumar. Porque cuando escuchas eso, piensas, hay alguien donando un corazón y no creo que puedan esperar tanto tiempo. Porque cuanto más espera, más rápido se descompone el tejido”.

Alaska Airlines “hizo lo imposible para llevarme allí”, dijo Holland. Pero también se cancelaron varios vuelos posteriores, y le dijo a su hermano: "Sé que lo perdí, sé que lo hice".

Momentos después, el coordinador de trasplantes lo llamó.

“Me estaba llamando para decirme que le iban a dar el corazón a otra persona”.

Las duras condiciones climáticas invernales han tenido un gran impacto en el noroeste del Pacífico en los últimos días. El hielo provocó el cierre de las pistas del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, y ​​casi la mitad de los vuelos que entraban y salían del aeropuerto fueron cancelados el viernes, según FlightAware.

Conducir a Seattle no era una opción.

Fairbanks está a unos 3.452 kilómetros (2.145 millas) de Seattle. Mientras que un vuelo allí suele durar unas tres horas y media, conducir puede llevar unas 39 horas, si se conduce sin parar en condiciones óptimas de clima y carretera. También hay dos puntos de control fronterizos en el camino.

Estar en la lista de trasplantes le da a Holland la oportunidad de obtener un nuevo órgano. Holland dijo que había experimentado un “ataque cardíaco masivo a los 29 años”, así como una serie de complicaciones relacionadas con el corazón desde entonces.

“Cada fase requiere mucho de ti”, le dijo a CNN, y agregó que impacta la forma en que interactúa con sus siete hijos, que tienen entre 36 y 3 años de edad. “Ahora no puedo perseguirlos durante más de 30 segundos, y luego mi corazón comienza a latir con fuerza como si se me saliera del pecho. Y luego, si sigo adelante, recibiré una descarga eléctrica de mi desfibrilador”.

Esperar un trasplante de órganos no es tan simple como "tomar un número y esperar su turno", según la organización United Network for Organ Sharing.

“La lista de espera se describe mejor como un grupo gigante de pacientes”, dice el sitio. “Cuando se identifica a un donante de órganos fallecido, el sistema informático de UNOS genera una lista clasificada de candidatos a trasplante que son aptos para recibir cada órgano. UNOS empareja a las personas que esperan un trasplante que les salve la vida con órganos de donantes compatibles”.

Los órganos requieren métodos específicos de conservación para seguir siendo viables. Para corazones y pulmones, el tiempo máximo de conservación puede ser de cuatro a seis horas, mientras que los riñones pueden oscilar entre 24 y 36 horas, según la organización.

Holland trató de ver “el lado bueno de las cosas”, dijo. Alguien más recibió un milagro navideño, recibiendo el trasplante que originalmente estaba destinado para él, mientras él podía irse a casa y pasar la Navidad con su familia.

“Hay una gran parte de mí que siente que los decepcioné al no estar en Seattle. Me culpo a mí mismo por esa parte”, dijo, y agregó que no esperaba recibir una llamada sobre un trasplante tan rápido.

El sueño de Holland es poder mantenerse al día con sus hijos, le dijo a CNN. Y está ansioso por pasar tiempo con su esposa, Haley, quien tiene una página de Facebook dedicada a la historia de su esposo.

“Nuestro objetivo es estar más preparados para la segunda convocatoria”, se lee en una publicación reciente en la página. “El primero llegó en dos semanas y media. El próximo podría llegar en cualquier momento, o podrían pasar semanas o meses”.

Holland dice que planea encontrar un hogar temporal en Seattle para estar listo una vez que lo vuelvan a llamar.

Por ahora, lo que lo mantiene adelante es su familia, comunidad y fe. Mantiene la esperanza porque, "al final sé dónde voy a estar sin importar nada".