Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania

Las fuerzas armadas ucranianas dicen que no usaron teléfonos celulares para ubicar a tropas rusas en el ataque a Makiivka

Las fuerzas armadas ucranianas dijeron este miércoles que el uso de teléfonos celulares por parte de las tropas rusas no era la razón principal por la que ubicaron su posición en Makiivka, lo que llevó a una ataque devastador en la región oriental de Dónetsk.

“Claro que usar teléfonos con geolocalización es un error. Pero está claro que esta versión parece un poco ridícula”, según el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhii Cherevatyi.

El Ministerio de Defensa ruso pareció culpar este miércoles a los propios soldados por el ataque ucraniano y dijo que “la causa principal” del incidente fue el uso generalizado de teléfonos celulares por parte de los soldados rusos “en contra de la prohibición”, lo que le permitió a Ucrania "rastrear y determinar las coordenadas de las ubicaciones de los soldados". Rusia también revisó su estimación de soldados muertos, de 63 a 89.

Cherevatyi dijo que “desplegar lotes tan grandes de personas recién movilizadas, lo que significa que no están muy entrenadas, no muy coordinadas, en habitaciones grandes que no son adecuadas para refugiarse en caso de peligro, es una excusa muy débil.

“Claro que esto es un error [de los rusos], y creo que ahora se dedican a [buscar] quién tiene la culpa. Se están echando la culpa unos a otros”, continuó.

“Está claro que esto [el uso de teléfonos] no fue la razón principal. La razón principal fue que no pudieron desplegar encubiertamente a este personal. Y aprovechamos eso, detectamos el objetivo poderosamente y lo destruimos”, agregó Cherevatyi.

En el ataque a Makiivka se utilizaron cuatro cohetes de lanzadores HIMARS de fabricación estadounidense, según el Ministerio de Defensa ruso.

El ejército ucraniano ha afirmado que unos 400 soldados rusos murieron en el ataque, pero luego agregó que el número se estaba "aclarando".

CNN no puede verificar de forma independiente ninguna de las cifras.