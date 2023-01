"Una emergencia muy significativa": las tormentas récord en California, que dejan varios muertos, están a punto de intensificarse

(CNN) -- Las tormentas históricas que devastan California han convertido barrios enteros en lagos, han desbordado las aguas residuales y han cobrado la vida de al menos 17 personas.



Y aún no terminan. Alrededor de 5 millones de personas están bajo alerta de inundaciones este miércoles, a medida que otro río atmosférico lleva más lluvia a California.

"El estado lleva cuatro años de sequía, y ahora tenemos tormenta tras tormenta", dijo este miércoles la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis.

"Hemos tenido seis tormentas en las últimas dos semanas. Este es el tipo de mal tiempo que tendrías en un año y se acumuló en solo dos semanas".

Las alertas de inundación de este miércoles abarcan principalmente el norte y centro de California, incluyendo Sacramento, North Bay y Redding. Eso apenas deja tiempo suficiente para que los residentes de los barrios devastados por las inundaciones evalúen la destrucción antes de la próxima tormenta.

"Hay agua marrón por todas partes. Se deslizaba a toda velocidad", dijo Caitlin Clancy, residente de Fenton Grove.

"Teníamos una canoa atada, y pensamos que, en caso de necesidad, podríamos salir en canoa. Pero iba demasiado rápido".

La arremetida de las tormentas recientes provino de un desfile de ríos atmosféricos, es decir regiones largas y estrechas en la atmósfera que pueden transportar humedad miles de kilómetros.

"Hemos tenido cinco ríos atmosféricos en California en dos semanas", dijo Kounalakis.

"Todo está húmedo. Todo está saturado. Todo está en un punto de quiebre, y se avecinan más lluvias".

De hecho, se espera que otros cuatro ríos atmosféricos lleguen a California en los próximos 10 días.

Esto es lo que nos espera con la llegada de una nueva ola de mal tiempo a la costa oeste:

Los equipos de rescate en el condado San Luis Obispo están luchando para encontrar a Kyle Doan, de 5 años, que fue arrastrado de un camión cerca del río Salinas el lunes por la mañana.

Los esfuerzos de búsqueda se reanudaron el martes después de que se suspendieran el lunes debido a que las condiciones climáticas eran demasiado peligrosas para los servicios de emergencia, dijo la Oficina del Sheriff del Condado San Luis Obispo.

"Las condiciones, sin embargo, siguen siendo extremadamente peligrosas", dijo la oficina del sheriff el martes. "El nivel del agua es alto y continúa moviéndose rápidamente".

La oficina del sheriff instó al público a dejar la operación de búsqueda a los profesionales para evitar el riesgo de que los voluntarios tengan que ser rescatados.

Mientras se avecina otra tormenta, muchos residentes siguen lidiando con la devastación de sus comunidades.

Rachel Oliviera utilizó una pala para tratar de expulsar parte del agua de la inundación y del espeso lodo que rodeaba su casa de Felton Grove.

"Es un trabajo agotador", dijo Oliviera, visiblemente afectada.

Pero estaba más preocupada por sus vecinos, cuyas casas también estaban cubiertas de lodo espeso.

"Muchos de los que vivimos aquí en el barrio somos ancianos y no podemos hacer la limpieza físicamente".

En el barrio de Chatsworth, en Los Ángeles, varias personas tuvieron que ser rescatadas después de que un socavón se tragara dos vehículos el martes. En Malibú, una enorme roca se desplomó, dejando incomunicada a una carretera clave.

En algunas partes del condado Santa Bárbara, "la tormenta provocó que los flujos a través del sistema de alcantarillado superaran su capacidad, lo que resultó en la liberación de aguas residuales del sistema a la calle", dijo el lunes por la noche el especialista supervisor de Salud Ambiental del Condado, Jason Johnston.

El departamento de salud local advirtió que el agua podría aumentar el riesgo de enfermedades.

Damage to road and catchment basin in the Orcutt area. There are assessment teams surveying the entire County for damage assessments. pic.twitter.com/aC0Qg8s5U7

— Scott Safechuck (@SBCFireInfo) January 10, 2023