Un niño de 6 años le disparó a una maestra de Virginia con el arma de su madre. La tragedia destaca la falta de leyes sólidas de almacenamiento seguro en todo el país

(CNN) -- En la semana desde que un niño de seis años en Newport News, Virginia, tomó un arma de su casa, la llevó a la escuela y le disparó a su maestra, los miembros de la comunidad y los funcionarios lidian con una pregunta inquietante: ¿cómo obtuvo el niño acceso a un arma de fuego cargada?

“Hay muchas preguntas que tenemos que responder como comunidad”, dijo el alcalde de Newport News, Phillip Jones, a CNN, incluyendo “cómo un niño de 6 años pudo tener un arma (y) saber cómo usarla en tal manera deliberada... Los individuos responsables tendrán que responder. Puedo prometer eso".

La policía busca respuestas mientras investiga los eventos que llevaron al tiroteo del 6 de enero en la escuela primaria Richneck, que hirió a una maestra de escuela primaria de 25 años identificada por las autoridades como Abigail Zwerner. Si bien sus lesiones se describieron inicialmente como potencialmente mortales, Zwerner figura en condición estable desde este sábado, según el jefe de policía de la ciudad, Steve Drew.

El niño, que fue detenido inmediatamente después del disparo, estaba bajo una orden de detención temporal y era evaluado en un hospital, dijo la policía este lunes. El arma supuestamente utilizada en el incidente fue comprada legalmente por la madre del niño, quien podría enfrentar cargos al final de la investigación, dijo Drew.

Fue el primer tiroteo en una escuela de Estados Unidos en 2023, según un análisis de CNN, que destaca lo que algunos expertos en políticas de armas creen que es una necesidad imperiosa de leyes más estrictas y consistentes en todo el país, que requieran que los adultos protejan sus armas de forma segura fuera del alcance de los niños y otros no autorizados a usarlos. También revela una falta de educación pública sobre la responsabilidad de los dueños de armas de guardar sus armas descargadas, bajo llave y lejos de las municiones, dijeron los expertos.

Las investigaciones muestran que las leyes de prevención del acceso infantil y almacenamiento seguro son efectivas para reducir los tiroteos entre los jóvenes, según un informe publicado el martes por RAND Corporation, una organización de investigación de políticas públicas. El informe recomienda que los estados que no tengan tales leyes consideren adoptarlas para reducir los suicidios, los homicidios y las lesiones no intencionales y muertes relacionadas con armas de fuego entre los jóvenes.

“Las armas de fuego no aseguradas en hogares y automóviles impulsan nuestro problema de violencia armada mucho más amplio y mucho más frecuente en Estados Unidos”, dijo Cassandra Crifasi, profesora de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg que estudia los efectos de las políticas de armas.

“Es importante enmarcar el problema no solo para que usted y su familiar estén seguros en su hogar, sino también para asegurarse de que las armas que posee no caigan en manos de personas que no deberían tenerlas y podrían usarlas para hacerle daño a otras personas”, dijo.

Muchas comunidades de todo el país están familiarizadas con los efectos traumáticos de los tiroteos en las escuelas, que se han vuelto extremadamente comunes en Estados Unidos en comparación con cualquier otro país. En 2022, hubo 60 tiroteos en escuelas K-12, según un análisis de CNN.

Pero los tiroteos en la escuela por parte de un sospechoso tan joven son relativamente raros. Según la base de datos de tiroteos escolares K-12, que rastrea los tiroteos en las escuelas estadounidenses desde 1970, ha habido otros tres casos en los que el sospechoso tenía tan solo seis años: en 2000, 2011 y 2021.

Aún así, cada año, cientos de niños en Estados Unidos obtienen acceso a armas de fuego y se disparan a sí mismos o a otra persona sin querer, según una investigación de Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro líder que se enfoca en la prevención de la violencia armada. En 2022, hubo 301 tiroteos no intencionales por parte de niños, lo que resultó en 133 muertes y 180 heridos a nivel nacional, según muestran los datos de Everytown.

En junio pasado, una niña de un año recibió un disparo mortal y otro niño resultó herido después de que un niño de ocho años les disparara accidentalmente mientras jugaba con el arma de su padre en Florida. El Sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons, dijo que el padre dejó su arma en un armario en la habitación en lo que pensó que era una funda segura. Luego, en julio, un niño de ocho años fue asesinado a tiros en Arkansas por su hermano de cinco años en lo que las autoridades creyeron que fue un tiroteo accidental.

Las leyes más estrictas tienen sanciones, dicen los expertos

Existen diferencias clave entre las leyes de prevención del acceso infantil y las leyes de almacenamiento seguro, y las disposiciones de cada una varían ampliamente de un estado a otro.

Las leyes de almacenamiento seguro suelen tener criterios para designar cómo se debe almacenar el arma: cargada, descargada o separada de las municiones. Las leyes de prevención del acceso de los niños son más flexibles y, en general, dicen que los propietarios de armas no deben guardarlas a sabiendas en un lugar donde un niño pueda tener acceso a ellas, según Crifasi.

“Es una política un poco más flexible, ya que podría permitir que el propietario de un arma almacene un arma de la manera que mejor se adapte a sus necesidades”, dijo Crifasi. “Mientras no piense a sabiendas que un niño podría acceder a esa arma, entonces no necesariamente está violando la ley”.

“El problema con muchas leyes de prevención del acceso de los niños es que no hay suficientes pautas claras sobre cómo deben almacenarse las armas de manera segura”, agregó.

23 estados y la ciudad de Washington tienen leyes vigentes con respecto al almacenamiento de armas de fuego, mientras que ocho estados tienen leyes que obligan a los propietarios a asegurar sus armas de fuego, según una investigación de Everytown. 15 estados y la ciudad de Washington tienen leyes de prevención de acceso infantil, que generalmente estipulan que una persona será responsable si no almacenó de manera segura un arma de fuego a la que accedió un menor, según Everytown.

Más estados están considerando algún tipo de legislación de almacenamiento seguro y, más recientemente, Illinois aprobó una ley el año pasado, que requiere que el Departamento de Salud Pública desarrolle e implemente una campaña de concientización pública sobre el almacenamiento seguro de armas.

Según la ley de Virginia, es un delito menor si un adulto deja un arma de fuego cargada y sin asegurar de tal manera que pueda poner en peligro a un niño menor de 14 años. El estatuto también dice que es ilegal que una persona permita sin saberlo a un niño menor de 12 años usar un arma de fuego.

En algunos casos raros, los padres de niños que acceden a armas de fuego en el hogar de la familia son procesados. En junio pasado, por ejemplo, una madre de tres hijos en Florida fue acusada de homicidio involuntario después de que su hijo de dos años tomara una pistola sin llave y le disparara fatalmente a su padre en su casa, informó CNN anteriormente.

“Muy rara vez se responsabiliza a las personas cuando alguien que no está autorizado, como un niño, obtiene acceso a sus armas de fuego y las usa para lastimarse a sí mismo o a otra persona”, explicó Crifasi. “Es extremadamente raro ver a personas acusadas y castigadas de alguna manera con multas o incluso tiempo en la cárcel”.

La investigación muestra que las leyes más restrictivas con respecto al almacenamiento seguro o la prevención del acceso de los niños también son las más efectivas, dijo Lois Kaye Lee, pediatra y presidenta del Consejo de Prevención de Lesiones, Violencia y Envenenamiento de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Los estados que responsabilizan penalmente a los propietarios de armas por cualquier violación están asociados con tasas más bajas de muertes por armas de fuego en niños menores de 14 años, dijo Lee, quien es uno de los autores del estudio de 2019.

“En algunos estados son delitos menores, como en Virginia, y en otros estados son delitos graves. Las sanciones son diferentes, el nivel de restricción es diferente y eso, al menos en nuestro estudio, parece marcar una diferencia cuando se observan las muertes por armas de fuego en los niños”, dijo Lee.

La educación pública es vital, dicen los expertos

Un factor esencial en todas las leyes de seguridad de armas, incluido el almacenamiento seguro y la prevención del acceso de niños, es la conciencia pública y la educación sobre cómo se deben almacenar las armas de manera segura, dijeron los expertos.

“No tenemos ninguna campaña de educación pública financiada sólidamente para que el público en general comprenda los riesgos de que los niños estén cerca de armas de fuego no aseguradas, y eso se debe a la política en torno a las armas de fuego”, dijo Annie Andrews, profesora de pediatría en la Universidad de Medicina de Carolina del Sur y experto en prevención de la violencia armada.

Como pediatra, Andrews dijo que en los últimos años se ha centrado en hacer que sea más aceptable en su lugar de trabajo preguntar a los padres de los niños durante los chequeos si tienen armas de fuego en el hogar y si están guardadas de forma segura.

“Ofrecemos candados para armas, sin cargo, a los padres que dicen que tienen armas de fuego en el hogar que no están almacenadas de manera segura”, dijo Andrews. “Entonces, es un esfuerzo de equipo: los pediatras, los distritos escolares, los departamentos de salud pública y nuestros legisladores tienen que trabajar juntos para reducir la incidencia de estas tragedias”.

Es una parte natural del desarrollo de un niño querer aprender y explorar su entorno, por lo que sus padres o cuidadores son responsables de garantizar que sus espacios sean seguros, dijo la Dra. Kelsey Gastineau, pediatra de Nashville y especialista e investigador en salud pública.

Gastineau también es activista del programa Be SMART, un marco para ayudar a normalizar las conversaciones y educar a los adultos sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego. La campaña fue lanzada en 2015 por Moms Demand Action, que ha estado luchando por medidas de seguridad de armas desde el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012.

Los voluntarios de BE Smart han instado a las juntas escolares en estados como Texas, California y Arkansas a promulgar políticas de notificación de almacenamiento seguro. A partir de diciembre, más de 8,5 millones de estudiantes “vivirán en un distrito escolar que requiere que las escuelas eduquen a los padres sobre la importancia del almacenamiento seguro de armas de fuego” en el año escolar 2023-2024, según un comunicado de la campaña.

“Cuando ocurren estos tiroteos, hay tanta desesperación, tanta tragedia y miedo que pueden extenderse a través de las comunidades”, afirmó Gastineau, “Dar a las personas un lugar para ir y buscar algo que puedan hacer es muy importante”.