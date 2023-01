Declaran culpable de 8 cargos al hombre que apoyó sus pies en el escritorio de Nancy Pelosi durante la insurrección del 6 de enero

Dictan prisión a ultraderechista por asalto al Capitolio 2:01

(CNN) -- Un hombre de Arkansas al que fotografiaron cuando apoyó sus pies sobre un escritorio del despacho de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante la insurrección del 6 de enero de 2021, fue declarado culpable de ocho cargos por un jurado de la ciudad Washington, este lunes.



A Richard Barnett, de 62 años y también conocido como "Bigo", lo acusaron de ocho delitos federales en relación con sus acciones dentro del Capitolio de EE.UU. ese día, incluyendo entrar y permanecer en una zona restringida con un arma mortal o peligrosa y obstruir un procedimiento oficial.

Barnett será sentenciado a principios de mayo y hasta entonces permanecerá en arresto domiciliario con un monitor GPS en el tobillo, a pesar de la petición de la fiscalía de revocar esta medida. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión por el cargo principal de obstrucción a un procedimiento oficial.

El jurado deliberó durante varias horas antes de emitir su veredicto. Cuando la presidenta del jurado leyó en voz alta el veredicto de culpabilidad, Barnett permaneció sentado y no mostró ninguna reacción.

Tras el veredicto, el abogado de Barnett, Joseph McBride, dijo a los periodistas a la salida de la corte que su cliente no había tenido un juicio justo, afirmando que Washington "no es un Estado" y está formado principalmente por "votantes de Biden".

"No estamos diciendo que haya algo inherentemente malo con Washington o con los miembros del jurado", dijo McBride. "Estamos diciendo que creemos que la política es el gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar aquí y las consideraciones políticas sobre este juicio han dañado el grupo de jurados hasta el punto de que no podemos tener un juicio justo".

Barnett quedó grabado en un video de vigilancia entrando en el despacho de Pelosi el 6 de enero por la tarde, según los documentos judiciales. Fue fotografiado con su bota apoyada en un escritorio y la bandera colgada cerca.

Durante el juicio, Barnett declaró que fue empujado al Capitolio durante los disturbios y que buscaba un lugar para ir al baño dentro del edificio, admirando todas las obras de arte por el camino. Barnett se mostró combativo con los fiscales durante su testimonio, y estos lo acusaron posteriormente de mentir y de ser "agresivo".

"Yo no formaba parte de esa protesta, me empujaron dentro", dijo Barnett durante su testimonio, en el que se describió a sí mismo como "hiperactivo".

Según documentos judiciales, Barnett llevaba un bastón eléctrico en los pantalones cuando estaba dentro del despacho de Pelosi. Barnett dijo durante el juicio que creía que ya no funcionaba porque la había lavado en la ducha.

El 6 de enero, Barnett fue grabado diciendo que no había robado un sobre que había tomado del interior del Capitolio, añadiendo que había escrito a Pelosi una nota llamándola "p***a", según los documentos judiciales.

"No lo robé", dijo Barnett en el video. "Sangré en él porque me estaban lanzando gas lacrimógeno y no podía ver, así que pensé que estaba en su despacho. Manché de sangre su despacho. Puse una moneda de 25 centavos en su escritorio aunque ella no lo vale. Y le dejé una nota en la mesa que decía: 'Nancy, Bigo estuvo aquí, p***a".

Los abogados de Barnett también han argumentado que Barnett escribió la palabra "biatch" en inglés, no "b***h" o “p***a”, que dijeron que era "argot" y "menos ofensivo".