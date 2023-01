Las 5 cosas que debes saber este 30 de enero: Manifestaciones contra la brutalidad policial en EE.UU.

Cambios en la policía de Memphis. Considerarán adelantar elecciones en Perú. Detienen al sospechoso de la muerte de Valentina Trespalacios. Sigue el juicio contra Generao García Luna. Además, los equipos que disputarán el Super Bowl LVII. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Cambios en la policía de Memphis tras muerte de Tyre Nichols

La policía de Memphis desmanteló la unidad SCORPION a la que pertenecían los cinco expolicías vinculados al violento arresto y acusados por la muerte de Tyre Nichols. Entre tanto, manifestaciones pacíficas rechazaron en varias ciudades de EE.UU. la brutalidad policial. La campaña de GoFundMe en memoria de Tyre Nichols ha recaudado más de un millón de dólares.

2. Congreso de Perú considerará adelantar las elecciones

Este lunes el Congreso de Perú considerará una vez más una propuesta para adelantar elecciones después de que rechazara la presentada el viernes. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el domingo que si el Congreso no define el adelanto de las elecciones para este año, el Ejecutivo presentará dos iniciativas con carácter de urgencia. Mientras tanto, las protestas continúan.

3. ¿Entró Occidente en guerra contra Rusia por armar a Ucrania?

La decisión de Occidente de enviar finalmente tanques a Ucrania ha provocado que algunos se hagan la incómoda pregunta: ¿Significa esto que la OTAN está ahora en un conflicto directo con Rusia? Se trata de una narrativa que ayuda al Kremlin, pero el consenso entre expertos es que ningún miembro de la OTAN está ni cerca de lo que podría considerarse estar en guerra. Análisis.

4. Así va la investigación de la muerte de Valentina Trespalacios

La fiscalía de Colombia capturó a John Poulos, un ciudadano estadounidense acusado de matar a su novia, Valentina Trespalacios. La conocida DJ colombiana fue hallada sin vida en una maleta dentro un contenedor de basura en el suroccidente de Bogotá.

5. Continúa el juicio contra Genaro García Luna

Este lunes se reanuda el juicio contra Genaro García Luna, quien fue secretario de seguridad Pública de México durante la presidencia de Felipe Calderón. En la primera semana presentó testimonio un exintegrante del cártel de Sinaloa. García Luna está acusado de recibir millones de dólares en sobornos de ese cártel.

A la hora del café

Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs: los equipos del Super Bowl LVII

El Super Bowl LVII se jugará el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Lloraba sola en el aeropuerto cuando conoció a la que sería su futura mejor amiga

Maggie Musgrave y Cindy Jarrin se conocieron de forma fortuita en un aeropuerto. Lo que pasó entre ellas es una lección para la vida, incluso 12 años después.

Este zoológico te permitirá ponerle el nombre de un ex a una cucaracha

Por US$ 10, el Zoológico de San Antonio bautizará a una cucaracha con el nombre de esa persona no tan especial y se la dará de comer a un animal. No es la única oferta.

¿Es la edad de 13 años demasiado pronto para incorporarse a las redes sociales?

El director general de Sanidad de Estados Unidos, Vivek Murthy, cree que 13 años es una edad demasiado temprana para que los niños estén en plataformas de redes sociales.

El proceso secreto para seleccionar a los primeros astronautas de la próxima misión a la Luna

La selección de tripulación para vuelos espaciales ha sido un proceso secreto. CNN habló con fuentes de la NASA para develar cómo será la selección de 4 astronautas para la misión Artemis II.

La cifra del día

22

Son los títulos de Grand Slam de Novak Djokovic tras ganar el Abierto de Australia este domingo. Igualó a Rafael Nadal, y ambos tenistas son los más ganadores de “grandes” en la rama masculina.

La cita del día

“Tratan de reescribir la historia”

Lo dijo el expresidente Donald Trump en un evento de campaña en el que criticó a Ron DeSantis, potencial contendiente en la aspiración republicana para la Casa Blanca, por su manejo sobre la pandemia de covid-19.

Y para terminar…

Abre en la Ciudad de México un museo dedicado al ajolote

Para promover y preservar a esta especie en peligro de extinción, México ha creado un nuevo museo en su capital. Será un espacio para conocer características únicas de este anfibio.