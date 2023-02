Aaron Carter quedó fuera del segmento in memoriam televisado de los Grammy

Los mejores momentos de los Grammy: Bad Bunny, Beyonce, Harry Styles y más 2:16

(CNN)-- Aaron Carter, quien murió en noviembre a los 34 años, saltó a la fama cuando era adolescente con su álbum de 2000, "Aaron's Party (Come Get It)".



El homenaje anual rinde tributo a artistas discográficos y músicos fallecidos en el último año a través de fotos y música. Loretta Lynn, Takeoff, miembro del grupo de rap Migos, y Christine McVie, miembro de Fleetwood Mac, fueron algunas de las estrellas fallecidas recordadas en el segmento.

Carter fue incluido en la lista de los fallecidos en el sitio de los Grammy en el programa impreso para los que estaban en el lugar, pero fue evidente que no fue incluido en la parte televisada.

CNN se puso en contacto con la Academia de la Grabación para obtener comentarios al respecto.

Otro artista que no estuvo en el segmento fue el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, pero había una razón para ello.

Hawkins murió en marzo de 2022 a la edad de 50 años, días antes de la ceremonia de los Grammy de ese año y fue homenajeado en ese momento.