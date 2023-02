SpaceX admite que impidió a las tropas ucranianas el uso de tecnología satelital

Nuevo viaje de SpaceX con un cohete Falcon 9 0:51

(CNN) -- El presidente de SpaceX reveló que la compañía tomó medidas para impedir que las fuerzas ucranianas utilicen la tecnología clave de los satélites Starlink con sus drones, que son un componente clave de su lucha contra Rusia.

"Hay cosas que podemos hacer para limitar su capacidad de hacerlo", dijo Gwynne Shotwell a periodistas este miércoles, en referencia a los informes sobre Starlink y el uso de drones. "Hay cosas que podemos hacer, y que hemos hecho".

La admisión de Shotwell de que SpaceX, fundada por Elon Musk, ha impedido que los soldados ucranianos utilicen plenamente la tecnología confirma la creencia de larga data de que Musk y la compañía están incómodos con el uso militar de Starlink por parte de Ucrania.

"Nunca se pretendió convertirlo en un arma", dijo Shotwell en una conferencia espacial. "Sin embargo, los ucranianos lo han aprovechado de formas no intencionadas y que no formaban parte de ningún acuerdo".

El uso de la tecnología de SpaceX en Ucrania

En diálogo con los periodistas después, Shotwell argumentó que Starlink había enviado unidades a Ucrania para "mantener los bancos en funcionamiento, los hospitales, mantener a las familias conectadas."

"Sabemos que los militares los están usando para comunicaciones, y eso está bien", añadió Shotwell. "Pero nuestra intención nunca fue que lo utilizaran con fines ofensivos".

El pasado mes de octubre se informó que la señal de Starlink se había restringido y no estaba disponible más allá de la línea del frente mientras las tropas ucranianas intentaban avanzar, obstaculizando esencialmente sus esfuerzos por recuperar territorio de los rusos. Los informes sobre las interrupciones alimentaron las acusaciones de que Musk se estaba doblegando ante Rusia.

"Eso ha afectado a todos los esfuerzos de los ucranianos por superar ese frente", dijo a CNN en octubre una persona familiarizada con los cortes. "Starlink es la principal forma que tienen las unidades en el campo de batalla para comunicarse".

Las tropas ucranianas han elogiado rotundamente a Starlink como una pieza de tecnología satelital que ha cambiado el juego y que no solo les ha permitido mantener las comunicaciones, sino también apuntar mejor a las fuerzas rusas con artillería y drones.

Después de que Musk recibiera elogios ucranianos —y mundiales— por entregar rápidamente las capacidades de Starlink a Ucrania, CNN obtuvo documentos exclusivos que mostraban que SpaceX estaba intentando que el Pentágono empezara a pagar miles de terminales, junto con su costosa conectividad, para los servicios militares y de inteligencia de Ucrania. Miles de unidades también habían sido adquiridas silenciosamente por terceros países para Ucrania.

¿Está pagando el Pentágono?

Un alto cargo de Defensa dijo a CNN que SpaceX tenía "el descaro de parecer héroes" mientras otros pagaban tanto.

Musk respondió rápidamente al informe de CNN, tuiteando "Al diablo con eso... seguiremos financiando al gobierno de Ucrania gratis".

Sin embargo, SpaceX y el Pentágono habían seguido manteniendo conversaciones sobre un posible acuerdo para unidades militares, según personas familiarizadas con las conversaciones. Este miércoles, Shotwell indicó que al menos parte de esas conversaciones habían terminado.

"Yo fui el que pidió al Pentágono que financiara, esto no fue cosa de Elon", reveló Shotwell este miércoles. "Dejamos de interactuar con el Pentágono sobre la capacidad existente. No están pagando".

SpaceX nunca había previsto que Starlink se utilizara en Ucrania de la forma en que se ha hecho, dijo Shotwell, haciéndose eco de la cobertura y los relatos sobre el ingenio de las tropas ucranianas en el campo de batalla.

"Honestamente", dijo, "ni siquiera creo que lo hayamos pensado. ¿Podría utilizarse de ese modo? No pensamos en ello. Yo no pensé en ello. Nuestro equipo Starlink puede haberlo hecho, no lo sé. Pero hemos aprendido bastante rápido".